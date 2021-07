La Nato accusa la sconfitta nella “sua” guerra di Crimea



di Karine Bechet-Golovko.

Le esercitazioni militari, condotte sotto l’egida della NATO su territori terzi, in questo caso in Ucraina, sono un’opportunità per testare scenari di conflitto – ai confini della Russia, che rimane il nemico.1, qualunque cosa possa fare. Sea Breeze 2021 (il nome dell esercitazioni) prometteva di essere molto denso e non contraddice le aspettative.

Come ha sottolineato il viceministro degli Esteri Sergei Riabkov, Stati Uniti e Gran Bretagna lo hanno utilizzato tali esercitazioni per testare il sistema di difesa della Russia nel Mar Nero. E la risposta è stata ricevuta: né la NATO né gli Stati Uniti possono battere la Russia nel Mar Nero. Ciò non impedisce che la lotta continui …

Fin dall’inizio, le esercitazioni della NATO Sea Breeze 2021 in Ucraina, vicino alla linea del conflitto nel Donbass, hanno suscitato qualche preoccupazione. Da parte delle repubbliche del Donbass, DNR e LNR, se non un tentativo di invasione del Donbass , ci si aspettava almeno una destabilizzazione della regione.

Gli atti sono stati all’altezza delle aspettative. Questi esercizi sono stati annunciati dagli Stati Uniti come di particolare portata:

” L’edizione di quest’anno ha il maggior numero di nazioni partecipanti nella storia dell’esercitazione, con 32 paesi di sei continenti che forniscono 5.000 soldati, 32 navi, 40 aerei e 18 operazioni speciali e squadre di immersione . “

È vero che il Mar Nero è un crocevia strategico e la posizione di forza storicamente esercitata dalla Russia è inquietante. Con il cambio dell’Ucraina nel 2014, gli Stati Uniti stanno cercando di cambiare le regole di presenza e movimento, anche se il ritorno della Crimea in Russia complica il compito. Per questo, vengono regolarmente eseguite varie manovre e aumenta il grado di provocazione. Questi esercizi assumono qui il loro pieno significato.

Fin dall’inizio, le navi hanno tentato di pescare informazioni alla periferia della Crimea. Il 17 giugno, due navi da guerra , una britannica, la Defender e una olandese, l’Evertsen, hanno visto sospeso il loro sistema di autenticazione automatica.

Navi russe Mar Nero

Ma la reazione russa è stata chiaramente troppo delicata e questo stesso Defender, il 23 giugno, ha violato consapevolmente il confine russo. Come ha detto il presidente Russo, la Russia era consapevole di quello che stava succedendo. In primo luogo, un aereo stealth americano ha lasciato la sua base a Creta ed è stato avvistato. La Russia ha lasciato perdere, per vedere come si evolveva lo scenario. Ma quando il cacciatorpediniere britannico Defender è entrato a 3 km nelle acque territoriali russe in Crimea, la Guardia Costiera ha reagito e ha sparato un colpo preventivo, mentre il SU-24M ha effettuato un bombardamento preventivo seguendo la rotta seguita dalla nave britannica. Il luogo della violazione non è insignificante, Crimea – l’obiettivo era quindi affermare, in maniera piuttosto cruda, che i paesi della NATO sostengono l’Ucraina e non riconoscono come russe queste acque territoriali.

Alla fine Defender ed Evertsen hanno lasciato le acque del Mar Nero il 2 luglio – è vero che la loro missione è compiuta, la loro presenza non interessa più.

Secondo Sergei Riabkov , viceministro degli Esteri, Stati Uniti e Gran Bretagna stavano quindi cercando informazioni sulla determinazione della Russia a difendere i propri confini con la forza, informazioni che hanno ottenuto:

“ Washington e Londra erano profondamente consapevoli della profondità delle conseguenze e della gravità di questo tipo di azione, naturalmente capivano la natura della nostra reazione e tuttavia decisero di mettere alla prova in questo modo la nostra determinazione a rispondere con la forza se necessario e provarono per scoprire il nostro sistema di difesa costiera ”.

Il messaggio sembra essere passato. Secondo un articolo pubblicato sul quotidiano National Interest , comincia a prendere piede l’idea che la Russia non possa essere battuta nel Mar Nero, né dalla Nato, né dagli Stati Uniti. Tuttavia, la NATO intende dimostrare, con queste esercitazioni, che non sta abbandonando il Mar Nero alla Russia, cosa che pubblica il Washington Post :

” Le esercitazioni militari della NATO e degli Alleati sono generalmente presentate come difensive, progettate per portare all’“interoperabilità” di forze diverse. Ma qualsiasi esercitazione militare su larga scala condotta vicino ai confini di un avversario invia un messaggio geopolitico – nel qual caso la NATO non consentirà a parti del Mar Nero di diventare uno “stagno” russo. L’esercitazione offre anche sostegno all’Ucraina, impegnata in un conflitto con i separatisti sostenuti dalla Russia nell’Ucraina orientale. “Stiamo mostrando al mondo che il Mar Nero è un mare internazionale. È aperto e disponibile per il trasporto gratuito del commercio, della navigazione, per tutte le nazioni, e non è di proprietà di una sola nazione”,…”

Se queste esercitazioni sono davvero una dimostrazione di forza, segnano anche il possibile limite di azione dei paesi della Nato: finché la Russia è pronta a reagire… non possono andare oltre lo stadio delle manifestazioni. Ma guardano per il minimo momento, quando la Russia abbassa la guardia…

Karine Bechet-Golovko

fonte: http://russiepolitics.blogspot.com

Traduzione: Gerard Trousson