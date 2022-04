La narrativa statunitense non sopravviverà alla sconfitta nel Donbass





di MK BHADRAKUMAR (*)

Una cosa straordinaria della diplomazia britannica è che cerca continuamente modi per stare al passo con i tempi e fornire valore aggiunto ai suoi clienti/sponsor dall’altra parte dell’Atlantico, gli Stati Uniti. Ciò rende estremamente significative le osservazioni sul conflitto in Ucraina del primo ministro britannico Boris Johnson durante la sua conferenza stampa a Nuova Delhi di venerdì.

Johnson ha richiamato alla mente i versi evocativi della poesia di Matthew Arnold Dover Beach sul “ruggito malinconico, lungo e ritraente” quando la fede sta svanendo. Era completamente in disaccordo con l’obiettivo delle osservazioni fatte dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca proprio il giorno prima in cui aveva promesso di “ritenere Putin responsabile della sua guerra brutale e sanguinosa”;“per aumentare ulteriormente la capacità dell’Ucraina di combattere a est, nella regione del Donbas”;

per “respingere l’aggressione russa in Ucraina, per respingere la ferocia di Putin”;

“mandando un messaggio inequivocabile a Putin: non riuscirà mai a dominare e ad occupare tutta l’Ucraina. Non accadrà — non accadrà”;

“per aumentare la pressione su Putin e isolare ulteriormente la Russia sulla scena mondiale”;

“ulteriormente negare alla Russia i benefici del sistema economico internazionale di cui godeva in passato”;

“continuare a stare con il popolo coraggioso e orgoglioso dell’Ucraina”.

Biden è riuscito a racchiudere tutta questa retorica al vetriolo in un solo discorso! In effetti, ha persino arrotondato trasudando ottimismo sul fatto che “Non ci sono ancora prove che Mariupol sia completamente caduta”.

Ma Johnson, in netto contrasto, tendeva ad assecondare la previsione dell’intelligence militare britannica che i russi avrebbero potuto vincere in Ucraina. Senza alcuna acrobazia verbale, è arrivato dritto al punto:

“Penso che la cosa triste sia che quella (vittoria russa) sia una possibilità realistica. Sì, certamente. Putin ha un esercito enorme, ha una posizione politica molto difficile … l’unica opzione che ha ora è continuare a provare a usare il suo approccio spaventoso e stridente, guidato, sostenuto dall’artiglieria, cercando di schiacciare gli ucraini. Adesso è molto vicino a mettere in sicurezza un ponte di terra a Mariupol. La situazione è, temo, imprevedibile. Dobbiamo solo essere realistici su questo”.

Durante la sua recente visita in Ucraina, Johnson avrebbe consigliato al presidente Vladimir Zelensky di ritirarsi e formare una nuova linea di difesa, ma Zelensky non aveva altra scelta che seguire il consiglio americano.

Per il presidente Biden, ovviamente, ci sono ragioni sufficienti per cui la guerra dovrebbe continuare come una guerra per sempre.

La guerra raduna l’Europa dietro l’indebolimento della leadership transatlantica degli Stati Uniti. Inoltre, Biden ora ha un alibi per spiegare l’elevata inflazione nell’economia statunitense. La guerra sta placando il complesso militare-industriale in un anno elettorale. Biden ha annunciato giovedì un nuovo pacchetto da 800 milioni di dollari in aiuti militari per l’artiglieria pesante, 144.000 colpi di munizioni e droni, che saranno inviati “direttamente in prima linea per la libertà” nel Donbass.

Tuttavia, la grande domanda rimane: quanto durerà l’unità occidentale dietro la leadership americana se Biden cerca un conflitto prolungato con la Russia? Le successive sconfitte a Mariupol e nel Donbass non solo spezzerebbero la schiena all’esercito ucraino e intaccherebbero seriamente la credibilità degli Stati Uniti, ma screditerebbero l’intera narrativa trionfalista occidentale.

Mentre le sanzioni occidentali hanno danneggiato l’economia russa, secondo le indicazioni attuali, Mosca si sta adeguando a una “nuova normalità”. Contrariamente alle aspettative occidentali, le sanzioni non hanno spostato l’opinione pubblica russa contro il governo. Il successo dei test di mercoledì scorso del missile balistico intercontinentale russo Sarmat di prossima generazione – che “non ha analoghi al mondo e non durerà per molto tempo” (parole di Putin) – è senza dubbio un’affermazione provocatoria.

Nel frattempo, i tentativi occidentali di “isolare” la Russia non hanno storie di successo da raccontare. Alla riunione dei ministri delle finanze del G20 a Washington, il piano del “boicottaggio russo” non ha avuto seguito fra acquirenti diversi dal blocco occidentale. Gli Stati Uniti non sono riusciti a persuadere l’Arabia Saudita a disimpegnarsi dal cartello OPEC+ con la Russia. Soprattutto, nel settore chiave in cui conta di più — petrolio e gas — l’Europa non è in grado di accettare un embargo. Diversi paesi dell’UE minacciano di porre il veto a qualsiasi mossa del genere da parte della Commissione.

Vertice G 20 presieduto da Indonesia

Le economie europee si trovano in vari stadi di tracollo, poiché il contraccolpo delle sanzioni inizia a colpirle. La banca centrale tedesca ha avvertito venerdì che un embargo completo sugli acquisti energetici russi potrebbe costare 180 miliardi di euro, togliere il 5% dal PIL tedesco previsto quest’anno e riportare l’economia in una grave recessione. Ha avvertito che anche la necessità di trovare fonti di energia sostitutive che metterebbe un razzo sotto l’inflazione, aggiungendo oltre l’1,5% di punti percentuali all’indice dei prezzi al consumo di quest’anno e oltre il 2% a quello del prossimo anno.

Il cancelliere Olaf Scholz ha detto venerdì a Spiegel che impedire un embargo sul gas mira in definitiva a “evitare una drammatica crisi economica, la perdita di milioni di posti di lavoro e di fabbriche che non riapriranno mai più”. Ha affermato che, date tali “enormi conseguenze per il nostro paese, per l’intera Europa, … è mia responsabilità dire: ‘Non possiamo permetterlo (embargo)'”.

Gli europei si stanno rendendo conto prima, piuttosto che poi, di essere dei grandi perdenti.

A parte le interruzioni nelle catene di approvvigionamento che ostacolano la produzione industriale, con l’onere di 5 milioni di rifugiati (finora) e il grande impatto sulla sicurezza alimentare dovuto alla guerra nel “cestino del pane d’Europa” combinato con la scarsità di fertilizzanti utilizzati per aumentare i raccolti, l’Europa risente dell’aumento dei prezzi.

Anche prima della guerra in Ucraina, i prezzi dei fertilizzanti stavano aumentando rapidamente a causa dell’aumento del costo del gas, con un fertilizzante azotato che costava quasi cinque volte di più rispetto a questa volta l’anno scorso. Gli esperti avvertono che tutto questo potrebbe portare a una crisi alimentare. Gli agricoltori agitati hanno guidato le proteste chiedendo concessioni.

I sondaggi Gallup International hanno mostrato che le maggiori preoccupazioni dei cittadini dell’UE in questo momento sono l’aumento dei prezzi, il timore di un’allargamento della guerra in Ucraina e la possibile carenza di approvvigionamento energetico. Più della metà dei cittadini dell’UE ritiene che l’Europa abbia già fornito sostegno sufficiente all’Ucraina.

È qui che la sconfitta nel Donbass si trasforma in un evento culminante che mette in discussione l’intera narrativa statunitense sull’Ucraina – espansione della NATO, sicurezza europea e dialogo con la Russia – e, naturalmente, la fissazione per la leadership di Vladimir Putin sulla Russia.

Un sondaggio pubblicato giovedì dall’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research mostra che il desiderio degli americani di essere coinvolti è in qualche modo diminuito. Solo il 32% afferma che gli Stati Uniti dovrebbero avere un ruolo importante nel conflitto, in calo rispetto al 40% del mese scorso. Un ulteriore 49% afferma che gli Stati Uniti dovrebbero avere un ruolo minore.

Mentre parlava a Delhi, Johnson ha quasi scartato la narrativa di Biden. Invece, ha chiesto di “stabilire una visione per il futuro dell’Ucraina nell’architettura di sicurezza dell’Europa. Dove si inserisce l’Ucraina adesso?”

Johnson ha detto che l’Ucraina deve essere in grado di rispondere a questa domanda alla fine: “cosa vogliono gli ucraini alla fine”. È interessante notare che non ha usato la parola “governo ucraino”.

Johnson si è dilatato su “una raccolta di garanzie di sicurezza da paesi che la pensano allo stesso modo: impegni di sicurezza su ciò che possiamo fare per sostenerli con armi, addestramento e condivisione di informazioni”. Ma ha subito aggiunto che questo non può essere “come una garanzia dell’articolo 5 (NATO)”. Invece, ha detto, l’Ucraina dovrebbe avere “la deterrenza mediante la negazione”.

Secondo la visione di Johnson, l’adesione dell’Ucraina alla NATO è inconcepibile. La Gran Bretagna anticipa nuovi fatti sul campo. Johnson sembrava riconoscere le realtà politiche emergenti mentre il colosso russo “macina” senza sosta la macchina da guerra di Kiev fino a ridurla in polvere.

Fonte: Indianpunchline

*Ambasciatore in pensione; Editorialista per giornali indiani Hindu e Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times e Strategic Culture Foundation, Ha ricoperto numerosi incarichi nella sua lunga carriera diplomatica.

Traduzione: Luciano Lago