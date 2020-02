La missione nazionale della Russia: forgiare un ordine mondiale più congeniale

La Russia è quella parte dell’Occidente che non cerca di rifare il mondo a sua immagine, ma vuole spazio affinché tutti possano svilupparsi come meglio credono

di Nicolai N. Petro (*)

Un decennio fa, influenti analisti russi conclusero che l’emergere di un mondo multipolare era inevitabile e che la Russia poteva beneficiare di questa transizione adottando una strategia che combinava realismo di grande potenza e valori russi “tradizionali”.

Questa strategia, elaborata per la prima volta nel discorso Valdai del 2013 di Vladimir Putin, è diventata nota come “realismo civilizzatore”. Questo saggio descrive come, attraverso il realismo civilizzatore, la Russia spera di forgiare un nuovo ordine mondiale più “congeniale” alla propria configurazione nazionale..

La fine inaspettatamente pacifica dell’Unione Sovietica sembrava favorire la fine della Guerra Fredda. I primi segnali che questo non doveva essere lo sbocco fu rivelato dall’espansione verso est della NATO alla fine degli anni ’90.

L’esatta natura di quanto era stato concordato alla fine dell’Unione Sovietica è ancora oggetto di accesi dibattiti. Alla vigilia del crollo del muro di Berlino, coloro che erano coinvolti nei negoziati dalla parte russa insistono sul fatto che l’alleanza non si sarebbe dovuta espandere nemmeno ” un centimetro ad est “. Molti, sebbene non tutti , di coloro che erano coinvolti dalla parte americana avevano un ricordo diverso.

Qualunque sia la realtà, l’espansione della NATO è diventata sintomatica dei più ampi fraintendimenti dell’era post guerra fredda. Nonostante questa delusione, tuttavia, la Russia aspirava ancora a diventare una parte a pieno titolo della comunità occidentale , anche se all’inizio Putin ha lasciato intendere che molto dipenderà da come l’Europa ha scelto di rispondere alle aspirazioni della Russia. “Se veniamo espulsi”, disse Putin in un’intervista del febbraio 2000, poco prima di assumere la presidenza, “allora saremo costretti a cercare altri legami e rafforzarci. Questo dovrebbe essere ovvio. ”

L’intensità della sofferenza della Russia per essere stata “espulsa” dall’area occidentale è diventata evidente nel febbraio 2007, alla Conferenza di sicurezza di Monaco. In un linguaggio insolitamente schietto, Putin ha esortato il suo pubblico a considerare se la “sicurezza assoluta” che l’America cercava fosse persino possibile nel mondo moderno. Allora ebbe a suggerire ai partecipanti di pensare a una nuova architettura di sicurezza globale che potesse ospitare attori internazionali emergenti sulla scena mondiale. Putin aveva riconosciuto che gli Stati Uniti, ovviamente, sarebbero stati i primi tra pari in questo nuovo ordine mondiale, ma non più la potenza egemone.

Un cambiamento ancora più decisivo nel pensiero della politica estera russa, tuttavia, è avvenuto dopo che Putin è stato rieletto presidente nel 2012. Nel suo incontro annuale con i principali specialisti russi in Valdai nel 2013, è andato oltre le sue solite critiche sull’unipolarità e, per il la prima volta, ha spiegato quali valori fondamentali rappresentava la Russia.

Facendo eco alle osservazioni del ministro degli esteri russo del XIX secolo Alexander Gorchakov, Putin ha affermato che la Russia stava tornando ai suoi valori fondamentali, rimanendo aperta e disponibile alle migliori idee sia dell’Est che dell’Ovest. Questi valori fondamentali erano radicati nei valori del cristianesimo e delle altre religioni spirituali del mondo.

Ancora più importante, il mondo unipolare e sempre più secolare che alcuni in Occidente cercano di imporre al resto del mondo, aveva affermato Putin, è “un sostanziale rifiuto. . . della naturale diversità del mondo concessa da Dio. ”La Russia, ha intonato, difenderà questi principi morali cristiani, i valori spirituali della tradizione sia in patria che all’estero.

Da allora, la guerra in Georgia e la tragedia in corso in Ucraina hanno rafforzato gli stereotipi negativi sia negli Stati Uniti che in Europa, dove molti accusano l’intervento russo; e la diffidenza verso l’occidente è aumentata in Russia, dove molti vedono gli stessi eventi come il culmine delle politiche aggressive dell’occidente, rivolte al cambio di regime nella Federazione Russa..

Dato che le possibilità di risolvere la questione ucraina sono praticamente inesistenti, osservatori influenti come il consigliere presidenziale Vladislav Surkov hanno recentemente suggerito che i tentativi della Russia di diventare parte dell’Occidente potrebbero ora essere definitivamente terminati.

I contorni basati sui valori dell’attuale conflitto est-ovest sono quindi chiaramente definiti e non sono soltanto geopolitici e militari. La Russia si oppone all’idea che gli attuali valori culturali occidentali siano lo standard per il comportamento internazionale. Considera tale retorica nient’altro che unilateralismo egoistico e ritiene che sia preferibile un ordine mondiale multipolare basato sul pluriculturalismo (diversità tra le nazioni).

“Realismo civilizzato:” il nuovo approccio della Russia alle relazioni internazionali?

Concentrarsi sui valori getta una luce piuttosto diversa su alcune ipotesi occidentali ampiamente condivise sulla politica estera russa. Il primo è che la Russia rifiuta l’ordine internazionale post-Guerra fredda. Questo non è del tutto corretto. La Russia teme il caos globale e ritiene che gli sforzi dell’America per preservare la sua egemonia globale stiano portando a tale caos in molte zone del mondo, dai Balcani al Medio Oriente.

Lungi dal respingere il sistema internazionale, la Russia crede che lo stia stabilizzando lavorando contro l’egemonia nel quadro attuale, cercando anche di ampliarlo per includere nuovi attori .

Un secondo presupposto errato è che la Russia è determinata a minare il sistema liberale di marca USA quale “ordine guidato.” In effetti, la Russia si aspetta che gli Stati Uniti rimangano i leader del liberalismo, come modello occidentale di sviluppo globale, ma sostiene che la Russia deve anche imparare a coesistere con altri modelli politici e culturali.

Come la Russia vede, in futuro ci saranno più centri di potere, ognuno dei quali si crede non meno guida morale di qualsiasi altro. Nozioni come “ eccezionalismo americano ” servono solo per isolare gli Stati Uniti, afferma la Russia , e mentre la leadership USA sarà senza dubbio in decadenza mentre il mondo diventa sempre più pluriculturale, il liberalismo non è necessario che sia trascinato giù con la leadership USA.

Come si definisce quindi la Russia? La Russia si definisce quella parte dell’Occidente che ha capito l’inutilità del fondamentalismo liberale e che cerca di stabilire un quadro per la leadership globale attorno ai valori che l’Occidente condivide con gli stati non occidentali. Il teorico politico russo Boris Mezhuev chiama questo ” realismo civilizzatore “.

Il realismo civilizzato differisce dal realismo classico, in quanto abbraccia l’importanza dei valori negli affari internazionali. Si differenzia anche per il fatto che vede valore nella diversità delle comunità culturali e degli individui.

L’approccio della Russia dovrebbe quindi essere descritto non come un’opposizione al liberalismo, ma come una diversa forma di democrazia, che è separata dall’egemonia occidentale ed è aperta alle tradizioni e alle influenze non occidentali.

Questa consapevolezza ci offre una visione più approfondita del nuovo abbraccio di valori e religione della politica estera russa. Se il soft power viene considerato come l’uso dell’affinità religiosa e culturale per raggiungere gli obiettivi di politica estera, molti vicini della Russia rimangono piuttosto ricettivi al soft power russo. In Ucraina, Georgia, Moldavia e Paesi baltici, questo si è manifestato come una relazione di “amore-odio” , che mantiene la Russia al centro dell’attenzione pubblica.

Per espandere ulteriormente la portata del suo soft power, la Russia promuoverà probabilmente tre temi. Innanzitutto, per avere successo, un paese non deve muoversi di pari passo con il modello occidentale di sviluppo. L’ascesa dei BRICS, sostiene la Russia, dimostra che gli approcci che si basano sulle tradizioni locali possono competere con successo con “il Washington Consensus”.

In secondo luogo, il paradigma di una società ossessionata dal consumismo occidentale dovrebbe essere messo in discussione. Invece di abbracciare il consumismo dilagante, le nazioni dovrebbero cercare fonti sostenibili e autoctone di sviluppo spirituale, su cui costruire le proprie forme sostenibili e autoctone di sviluppo economico. Questo porta al terzo biglietto da visita tematico della Russia – il conservatorismo sociale – che ha stretto un accordo con i gruppi conservatori e religiosi sia in Europa che in America.

Gli analisti con inclinazione generica spesso non riescono a capire perché questo porterebbe a una confluenza di interessi tra paesi diversi come Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Un modo migliore di pensarci è questo: il soft power dei BRICS è un’espressione non di alcun insieme di valori nazionali, ma dei valori comuni che queste nazioni sentono dovrebbero essere alla base di un nuovo ordine internazionale.

Il nuovo quadro morale della Russia si adatta a questo programma come una mano nella mano, amplificando l’impatto del soft power russo. La Russia ritiene di poter ora fare affidamento su un collegio elettorale di base per utilizzarlo di fronte all’intensa ostilità occidentale, poiché i suoi sforzi vanno a beneficio non solo della Russia, ma di tutte le nazioni che aspirano a un ordine internazionale pluriculturale. Ma per molti, tuttavia, non ci sono dubbi sul fatto che la Russia abbia la parte del leone della colpa per il ritorno della guerra fredda.

Tuttavia quello che l’ex segretario di Stato Hillary Clinton considerava semplicemente il ripristino del potere sovietico, è in realtà qualcosa di molto più ambizioso: il ripristino dei costumi tradizionali russi e dei valori religiosi, in modo che possano servire a consolidare le basi dello stato russo. E con il tradizionalismo conservatore in aumento in così tanti paesi, c’è la netta possibilità che un giorno una Russia più tradizionale possa trovare un modo per colmare il “divario di valori” con l’Occidente, non dalla fine dell’ordine liberale dallo spettro politico, ma dalla risorgenza della tradizione conservatrice.

C’è vita dopo il contenimento?

Le nuvole temporalesche si stanno nuovamente radunando nel continente europeo. Piuttosto che riunirsi, la Russia e l’Occidente sembrano allontanarsi sempre più. Vi è, tuttavia, una differenza molto evidente tra gli Stati Uniti e l’Europa. Mentre in America l’opposizione politica è tanto russofoba quanto l’establishment politico, in Europa non lo è. Partiti come il movimento a cinque stelle e la lega in Italia, l’AfD in Germania, i repubblicani in Francia, Fidesz in Ungheria, sono tutti desiderosi di ristabilire normali relazioni con la Russia. Semplicemente non esiste un collegio elettorale che sostenga un simile riavvicinamento negli Stati Uniti, e questo limita fortemente l’influenza dell’America sulla Russia.

Potenziare l’influenza dell’Occidente in e sulla Russia è sicuramente possibile, ma richiederà una drammatica rottura con il passato. In particolare, richiederà di abbracciare la Russia come parte indispensabile dell’Europa e dell’Occidente, piuttosto che ostracizzarla. Questo è il percorso che viene sollecitato dall’attuale presidente della Repubblica ceca, Milos Zeman , che in una recente intervista ha affermato che un giorno la Russia diventerà sicuramente membro dell’Unione europea. Ha poi aggiunto, stravagante, “Se non ti piace, allora pensaci in questo modo: l’Unione Europea deve unirsi alla Federazione Russa.”

Ma c’è un altro percorso, descritto dal nostro più famoso storico culturale della Russia, l’ex bibliotecario del Congresso , James H. Billington :

“Se gli americani non riescono a penetrare nel dialogo spirituale interiore degli altri popoli, non saranno mai in grado di comprendere, né tanto meno anticipare o influenzare, i grandi cambiamenti discontinui che sono le forze trainanti della storia e che probabilmente continueranno a scatenare trappole inattese nel anni a venire. Per dirla in altro modo, se non possiamo imparare ad ascoltare gli altri mentre sussurrano le loro preghiere, potremmo affrontarli in seguito quando urleranno le loro grida di guerra. “

Quale di questi due visioni di futuro avverranno, dipenderà da noi.

*Nicolai N. Petro is professor of political science and Silvia-Chandley Professor of Peace Studies and Nonviolence at the University of Rhode Island.

Traduzione: Sergei Leonov