La ministra del governo spagnolo, Irene Montero, infettata dal Coronavirus

da Redazione





La notizia è ufficiale: la ministra della Igualidad (uguaglianza) Irene Montero, ha dato esito positivo alla prova del coronavius a cui si è sottoposta. Lo stesso governo di Madrid ha emesso un comunicato in cui conferma che la ministra, membro del gabinetto di governo, ha contratto il virus.

Dal palazzo della Moncloa hanno informato che la ministra al momento si trova in buone condizioni ed è stata messa in quarantena assieme a Pablo Iglesias (altro esponente governativo). Nei prossimi giorni saranno sottoposti alle prove del tampone anche gli altri membri del governo che avevano tenuto riunioni assieme alla Montero. Previsto un consiglio dei ministri straordinario nei prossimi giorni per prendere atto della situazione che richiede interventi straordinari, simili a quelli presi in Italia.

La Montero è il quarto esponente politico spagnolo che si trova infettato dal coronavirus, dopo che la stessa situazione era stata denunciata da due parlamentari dell’opposizione di Vox e da Ana Pastor, deputata del Partido Popular.

Irene Montero e Pablo Iglesias



Le persone che hanno contratto l’infezione in Spagna sono state, fino ad oggi, 2150, tra queste si sono registrti 50 deceduti.

Il principale focolaio di infezione si trova proprio a Madrid e sono stati presi provvedimenti di chiusura di alcune scuole e collegi dove si sono registrati i casi. Sospesi anche per due settimane gli incontri della Liga calcio.

Nonostante questo, gli osservatori notano che occorreranno provvedimenti molto più drastici ed estesi a tutto il paese per fermare la pandemia.

Lisandro Alvarado