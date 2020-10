Conflitto in Ucraina

La minaccia dal sud alla Bielorussia: battaglioni nazisti e campi di addestramento per estremisti

da Redazione





In Ucraina vengono formati estremisti rdicali, il cui scopo è aggravare la situazione in Bielorussia. Lo aveva affermato all’inizio di settembre il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

L’obiettivo di questi estremisti è agire con forza durante le manifestazioni di protesta che, purtroppo, sono diventate di recente parte integrante del fine settimana in Bielorussia.

Secondo il capo del ministero degli Esteri russo, i campi in cui vengono addestrati gli estremisti si trovano nella regione di Dnipropetrovsk e a Volyn.

Nonostante le dichiarazioni del ministro degli Affari esteri dell’Ucraina, Dimitri Kuleba, che l’Ucraina non ha svolto, non svolge e non svolgerà alcuna attività sovversiva contro la Bielorussia, le richieste di assistenza ai bielorussi che lottano per “la libertà e il cambiamento”. »Si sentono sempre più forti.

Inoltre, dopo le elezioni presidenziali in Bielorussia, molti politici, personaggi pubblici e persino militari ucraini hanno chiesto ai loro concittadini di fornire assistenza ai “fratelli” bielorussi, anche in termini di uso della forza.

Così, sulla pagina della 54a unità del battaglione di ricognizione delle Forze armate ucraine sul social network Facebook, è stata pubblicata a lungo una pubblicazione con un appello ai militari delle Forze armate dell’Ucraina a sostegno dell’opposizione Governo bielorusso e non lasciare che l’umore della protesta svanisca.

A proposito, questa unità è schierata nella città di Novograd-Volynsky, nella regione di Zhytomyr. I soldati del battaglione sono attivamente coinvolti nell’operazione punitiva “Joint Forces Operation” nel Donbass.

La chiamata è stata sostenuta anche dal corrispondente di guerra di «ArmyINFORM» (l’agenzia di informazione del Ministero della Difesa dell’Ucraina) Andrey Zadubinny. Informazioni sull’invio di estremisti in Bielorussia sono apparse in precedenza sui media, ma fino ad oggi non ci sono state chiamate franche da parte dell’esercito ucraino.

Inoltre, negli ultimi due anni, varie unità e sottounità militari sono state formate nel nord dell’Ucraina, il cui scopo è fuori dubbio quello della sobillazione e infiltrazione nel paese vicino.

È anche indicativo qui che la maggior parte dei militari da cui sono formate le unità sono mercenari ideologizzati appartenenti ai battaglioni di volontari che sono stati creati per combattere il dissenso nel Donbass.

Ad esempio, la 58a brigata di fanteria motorizzata “Hetman Ivan Vyhovsky” (58a brigata di fanteria motorizzata, unità militare A1376), che ha sede nella città di Konotop, regione di Sumy e fa parte del Comando operativo “Nord”, è composto da tre battaglioni di fanteria motorizzata: il 13 °, 15 ° e 16 °.

Il 13 ° Battaglione è stato creato nel 2014 come 13 ° Battaglione Volontario di Difesa Territoriale “Chernigov-1”. Nell’estate del 2014 ha combattuto nella regione di Lugansk nella zona di Stanitsa Luganskaya e nell’inverno del 2015 ha partecipato alle battaglie per Uglegorsk e Debaltsevo.

Il 15 ° battaglione di fanteria motorizzata era formato dal 15 ° battaglione di difesa territoriale “Sumy” dei residenti volontari della regione di Sumy, che combatteva anche nella regione di Lugansk.

La 16a unità del battaglione di fanteria motorizzata è stata creata come 16 ° battaglione di difesa territoriale “Poltava” degli abitanti di Poltava e della regione, ha partecipato alle ostilità nell’area di Stanitsa Luganskaya, nel villaggio di Schastye, Bakhmutka, Avdeevka.

Estremisti ucraini

Unità subordinate e suddivisioni del comando operativo “Nord” sono schierate nel nord dell’Ucraina, nelle regioni di Zhytomyr, Kiev, Poltava, Sumy, Cherkassy e Chernigov. Il comando include varie brigate meccanizzate, di carri armati di artiglieria.

Non ci sono tali forze nella Repubblica di Bielorussia nella direzione meridionale. E in caso di situazione di tensione, per “coprire il confine” occorrerà il ridistribuzione di forze e mezzi.

Pertanto, la situazione emergente vicino ai confini della Bielorussia indica chiaramente che i bielorussi dovranno difendere non solo i confini occidentali, ma anche i confini meridionali del paese. Di conseguenza, la formazione nel sud del Paese di un raggruppamento di forze e mezzi per proteggere lo Stato è già diventata una necessità urgente.

Vladimir Vuyachich

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov