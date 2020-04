La Merkel sopravvive alla Coronapocalypse, ma l’Unione Europea non riuscirà a farlo

di Tom Luongo

Non importa quanto io provi a scavare la tomba politica del cancelliere tedesco, Angela Merkel, lei si dimostra più abile a sopravvivere di uno scarafaggio in una catasta di legna. E la recente lotta tra i membri dell’Unione Europea contro i “Coronabonds” ha dimostrato l’ennesima via di fuga per evitare la fine politica.

Grazie alla Merkel che mantiene la linea sulla mutualizzazione del debito e l’integrazione fiscale dell’UE, che è molto impopolare in Germania, la sua Unione Democratica Cristiana (CDU) la sta ora votando a livelli che non ha goduto da prima delle ultime elezioni generali del 2017.

Secondo Europe Elects, l’ultimo sondaggio dalla Germania ha il CDU che controlla circa il 35-37% degli elettori tedeschi. Questo è un partito che era in rovina non due mesi fa dopo che l’apparente erede della Merkel Annagret Kramp-Karrenbauer si è dimesso da leader della CDU, provocando un nuovo voto di leadership, che, convenientemente per la Merkel, è stato ora rinviato a tempo indeterminato grazie alla crisi COVID-19 .

Parte di questo consenso è il normale “ritorno attorno all’attuale leader” che si verifica durante qualsiasi crisi. I numeri del presidente Trump negli Stati Uniti sono stati forti nonostante le crisi gemelle anche lì. Persino i leader marginali come il Primo Ministro Giuseppe Conte in Italia hanno visto aumentare il loro numero di consensi.

Ma un urto di 15 punti in più per la Merkel è cosa tremenda e succede solo in congiunzione con il suo rifiuto di cedere la rigidità in Germania per salvare l’Europa meridionale. La Merkel potrebbe ottenere il suo appoggio a livello nazionale, ma crea un futuro disastroso per l’Unione europea.

Mentre COVID-19 imperversa in tutta Europa, le due principali fazioni all’interno dell’UE hanno combattuto una battaglia disperata per il loro futuro, con la questione della mutualizzazione del debito come fulcro. Ora, credo fermamente che l’uso di blocchi e misure draconiane per combattere la malattia sia stato più politico che pratico. L’uso di una crisi della sanità pubblica per promuovere un’agenda politica è l’apice del cinismo e della megalomania.

Da un lato abbiamo gli eurointegrazionisti, guidati dal presidente francese Emmanuel Macron. Dall’altro ci sono i conservatori fiscali guidati dalla Merkel, che ha lasciato il posto al Primo Ministro olandese Mark Rutte per essere l’uomo di punta nella derisione di Macron.

Intrappolata nel mezzo c’è la vera tragedia umana nel nord Italia, dove migliaia di persone sono morte a causa del mix tossico di insufficienza di infrastrutture mediche, alta concentrazione di persone ad alto rischio e mancanza di conoscenza su come combattere la malattia.

Peggio ancora, il governo italiano è stato messo insieme per guidare questa lotta per gli Eurobond da quando Conte è stato mantenuto al potere per garantire che Matteo Salvini di Lega non arrivassero al governo per combattere Macron e la Merkel, minacciando di lasciare la zona euro.

Sia che tu creda che la risposta dell’UE o, più precisamente, la sua mancanza di risposta alle richieste di aiuti per la situazione dell’Italia sia stata motivata dalla malizia o dall’incompetenza, il risultato è lo stesso. Migliaia di italiani sono morti e questo ha indebolito i legami già deboli tra l’Italia e il resto della tecnocrazia dell’UE.

Come ho scritto in un articolo del 14 marzo:

Quindi nel mezzo di questo pasticcio arriva COVID-19 e con essa la risposta non coordinata e inetta a questa pandemia da parte del centro politico europeo fino ad oggi. Solo ora stanno arrivando alla conclusione che hanno bisogno di limitare i viaggi, dopo essere rimasti seduti per alcune settimane mentre gli italiani sono morti a centinaia.

E pensate che questo stia forse producendo ondate di amore e affetto tra gli italiani verso i tedeschi?

Se lo pensate, allora non conoscete gli italiani … affatto.

E questo è il vero segnale che questo è l’inizio della vera crisi. Perché mentre COVID-19 potrebbe essere stato il catalizzatore per la rottura dei mercati dei capitali, i mercati dei capitali stavano semplicemente aspettando che si verificasse quella scintilla.

Onestamente non ero abbastanza duro nella mia valutazione di quanto stava accadendo allora, ma era chiaro che questa crisi veniva utilizzata per far avanzare i piani integrazionisti dell’UE di Macron e la presidente della BCE Christine Lagarde che cercavano di rafforzare i tedeschi e gli olandesi nella loro posizione intransigente.

Con l’incontro del 26 marzo quel piano è fallito. Rutte, Merkel, il cancelliere austriaco Sebastain Kurz e la Norvegia hanno mantenuto la loro posizione e l’incontro si sarebbe concluso con una scazzottata se non fosse stato tenuto usando le regole di distanza sociale tramite teleconferenza.

Quell’incontro organizzato la scorsa settimana ha visto l’Italia cavalcare l’intransigenza tedesca e olandese. Macron e Lagarde hanno perso, assicurando appena $ 500 miliardi di nuovi prestiti ma nessuna emissione di obbligazioni della BCE. E il problema ora è se Conte parteciperà o meno al programma.

La sua incapacità di agire come agente di vergogna di Macron per garantire il futuro dell’UE mette ora a rischio l’intero progetto europeo perché il governo di Conte è in gravi difficoltà in Italia. Inoltre, questo fallimento è stato probabilmente inaspettato perché ora anche gli europeisti più convinti dell’UE nel governo italiano si chiedono perché facciano ancora parte dell’UE .

Nel frattempo, i sondaggi in Italia non si sono realmente mossi con Lega di Salvini che ha trattenuto circa il 30% dell’elettorato con i Fratelli d’Italia che hanno attinto ai recenti guadagni di consenso verso il 13/14% dei voti e con il superamento della fase di maturità.

Inoltre, ora la questione dell’adesione all’UE in Italia è un lancio di moneta. Due diversi sondaggi hanno dimostrato la disaffezione alla UE e lo hanno ben compreso nel margine di errore.

Infine, e soprattutto, il governo di coalizione di Conte è diviso sulla sua base se avvalersi dei prestiti appena approvati. Reuters ha riferito che le divisioni all’interno della coalizione italiana sono in aumento e presagiscono una divisione. In uno spettacolo di spina dorsale politica che non si vede da oltre un anno, il socio a cinque stelle del movimento a cinque stelle (M5S) si oppone mentre i democratici eurocentrici sono tutti d’accordo perché, al momento, apaprentemente non ci sono vincoli legati al fondo MES (ESM).

Conte dovrà risolvere la disputa prima di una videoconferenza tra i leader europei il 23 aprile, quando si prevede che l’Italia chiarirà la sua posizione.

Lo stesso Conte ha cercato di disinnescare il litigio mercoledì, avvertendo in un post di Facebook che l’ESM “rischia di dividere l’intera Italia” e aggiungendo che erano necessarie ulteriori informazioni sui termini di qualsiasi linea di credito prima che potesse essere presa una decisione definitiva.

Fino a quando questi dettagli non saranno chiari, discutere se un prestito ESM sia nell’interesse dell’Italia è “un dibattito meramente astratto e schematico”, ha detto Conte.

Ma sappiamo tutti che alla fine ci saranno dei vincoli. Se dubiti di questa affermazione, ti suggerisco di chiedere alla Grecia come sia andata per loro. Quindi, Conte si ritaglia il suo lavoro da solo. Ora c’è davvero urgenza nell’UE di ottenere l’approvazione di token Eurobond prima che la Germania assuma la presidenza della Commissione europea a luglio, dove fisserà l’agenda sul prossimo bilancio settennale dell’UE.

Dopo anni passati a calciare la lattina lungo la strada per evitare uno sconvolgimento politico disordinato, che è la mossa del marchio Merkel, nulla è cambiato nell’UE quando si tratta di riparare la sua struttura insostenibile. E per questo motivo, finché Angela Merkel è sul palco, non ci sarà alcun sogno europeo.

Tutto ciò che Merkel può fare è manipolare gli eventi nello status quo precedente. Non ha la capacità o lo stomaco per affrontare gli elettori tedeschi né consentirà a nessun altro di esprimersi pienamente. La sua gestione dei negoziati sulla Brexit è stata un fiasco per l’UE, per fortuna, e la sua gestione dell’Italia oggi è altrettanto inetta.

Con Salvini in attesa dietro le quinte, il popolo pronto a ribellarsi sulla gestione della crisi da parte della Germania e un governo di coalizione debole messo in atto dalla Merkel per tenere insieme le cose, la probabilità che Italexit si verifichi aumenta ogni giorno.

Quindi, mentre la Merkel potrebbe aver vinto quest’ultima battaglia alla fine, potrebbe perdere la guerra per l’UE. Tuttavia nella massima ironia, il popolo europeo potrebbe doverla ringraziare per la sua liberazione dalla disfunzione di questa costruzione burocratica che è la UE attualmente.

Fonte: Strategic Culture https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/20/merkel-survives-coronapocalypse-but-eu-wont/

Traduzione: Luciano Lago