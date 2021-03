La Merkel presa sul fatto dalla Corte Costituzionale: Soldi all’Italia ? “Nein, es kann nicht gemacht werden”

Angela Merkel è stata beccata come una bambina, con la mano nel barattolo della marmellata, dai giudici della Corte costituzionale di Karlsruhe. Venerdì scorso il Cancelliere ha voluto accelerare l’iter per la ratifica del piano europeo di ripresa (Recovery Fund) da parte della Camera dei Länder.

Per poter far firmare prima di Pasqua al Presidente della Repubblica l’adesione della Germania al piano e per mettere di fronte a un fatto compiuto la Corte costituzionale federale di Karlsruhe. I giudici sono stati particolarmente poco apprezzati e venerdì 26 marzo pomeriggio hanno confermato che avrebbero esaminato la denuncia presentata da oltre 2.000 cittadini, che considerano il diritto concesso all’UE di contrarre debiti contrari ai trattati europei. Decisamente, Madame Merkel ha perso la sua buona stella.

Thunderclap, venerdì 26 marzo pomeriggio, che la stampa francese ha poco fatto eco : la Corte costituzionale di Karlsruhe, Corte suprema della Repubblica federale di Germania, ha chiesto al Presidente della Repubblica, Steinmeier, di rinviare la firma dell’adesione della Germania al Piano europeo di ripresa, dopo che il Bundestag (Parlamento federale) e il Bundesrat (Camera dei Länder) lo avevano votato. Infatti, lunedì 22 marzo, una richiesta era stata depositata presso il Tribunale di Karlsruhe, firmata da più di 2000 cittadini della Repubblica Federale, giudicando incompatibile con i trattati europei l’autorizzazione data alla Commissione Europea a contrarre debiti per conto dell’Unione Europea: “Noi non ‘non attacchiamo le spese, ma il loro finanziamento in violazione del trattato per mezzo di una sorta di eurobond di cui la Germania sarebbe corresponsabile “, hanno spiegato i ricorrenti, aggiungendo che non c’è nulla di difficile per ogni Stato membro fornire il UE con i fondi necessari dalla propria linea di contributo al bilancio dell’UE. “Questa sarebbe la via normale prevista dal trattato. Invece, la Commissione sta abusando dell’emergenza Corona per indebitarsi alla fine l’Ue ”.

Fin qui nulla di particolarmente sorprendente: anche i successivi piani di “quantitative easing” della BCE sono stati oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale di Karlsruhe in passato o più recentemente.

Angela Merkel voleva aggirare il tribunale di Karlsruhe

Tuttavia, ciò che ha sorpreso di più gli osservatori è stata la formulazione della sentenza del Tribunale :

“Si ordina al Presidente della Repubblica Federale di rinviare la ratifica dell’atto sulla decisione del Consiglio [europeo] del 14 dicembre 2020 sul sistema delle risorse proprie dell’Unione europea (…) fino alla decisione del Corte costituzionale federale.

Merkel Sconfessata dalla Corte di Karlsruhe

Motivi:

“Il memorandum esplicativo verrà presentato in seguito ”.

Quello che è successo ? Il grande quotidiano economico tedesco, l’ Handelsblatt, si è offeso per la “mancanza di ragioni”, giudicando la Corte Costituzionale improvvisamente poco grave. In effetti, venerdì il tribunale di Karlsruhe ha dovuto sorteggiare molto rapidamente. Il governo tedesco aveva infatti, senza preavviso, presentato il voto sul testo del Bundesrat, la Camera dei Länder, inizialmente previsto per maggio. Sarebbe stato più difficile per la Corte costituzionale di Karlsruhe dare un giudizio negativo sulle modalità del piano di ripresa una volta ottenuta la ratifica tedesca. Questo è ciò che la signora Merkel e il suo governo hanno cercato di fare. Da qui la rapidissima reazione della Corte costituzionale, che ha avuto solo poche ore per reagire e ha rinviato a più tardi la redazione delle motivazioni.

Lo Stato di diritto è qualcosa a cui la signora Merkel, cresciuta nella DDR , in una famiglia favorevole al regime, ha sempre avuto difficoltà ad abituarsi, lei a cui piacciono le decisioni improvvise, che mettono il pubblico degli attori di fronte a un fatto compiuto .

In questo caso, i giudici di Karlsruhe hanno reagito molto velocemente, troppo velocemente per un cancelliere, alla fine del suo regno e che, decisamente in questi giorni, porta sfortuna ai suoi alleati politici, come abbiamo regolarmente eco che nel Courrier des Strategèges .

