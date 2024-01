La mascherata ucraina, rivisitata

di Pepe Escobar

Anche se il Paese 404 sarà completamente sconfitto nel 2024, è doveroso sottolinearlo ancora una volta: la situazione è lungi dall’essere finita.

Attori selezionati con cura e sparsi nei silos di potere della Beltway, lavorando diligentemente come messaggeri per le persone che di fatto gestiscono l’egemone, hanno concluso che uno scontro a tutto campo con la Russia porterebbe al collasso della NATO nel suo complesso, annullerebbe decenni di controllo sull’Europa e, infine, provocare la caduta dell’Impero.

Giocando al rischio calcolato, prima o poi ci imbatteremmo nelle indistruttibili linee rosse incise nell’oggetto inamovibile che è la Russia.

Le élite americane sono più intelligenti di così. Possono eccellere nei rischi calcolati. Ma quando la posta in gioco è così alta, sanno quando coprire e quando passare.

La “perdita” dell’Ucraina – che è diventata un imperativo grafico – non vale la pena rischiare la perdita dell’intera corsa egemonica. Sarebbe troppo per l’Impero.

Quindi, anche se diventano sempre più disperati per l’accelerazione del tuffo imperiale in un abisso geopolitico e geoeconomico, stanno freneticamente cambiando la narrazione – un’area in cui eccellono.

Questo spiega perché gli sconcertati vassalli europei dell’UE controllata dalla NATO sono ora nel panico più completo.

Questa settimana, il summit di Davos ha offerto tonnellate di insalata orwelliana. I messaggi chiave e frenetici: la guerra è pace. L’Ucraina non sta perdendo (sottolineo il mio) e la Russia non sta vincendo. Questo è il motivo per cui l’Ucraina ha bisogno di molti più armamenti.

Eppure anche al norvegese Stoltenberg è stato chiesto di seguire la nuova linea che conta: “ La NATO non entrerà in Asia”. È la Cina che si sta avvicinando a noi ”. Ciò dà un nuovo significato alla nozione di movimento delle placche tettoniche.

Mantenere acceso il motore di guerre eterne

C’è un vuoto totale di “leadership” a Washington. Non esiste un “Biden”. Esiste solo il Team Biden: una combo aziendale che include messaggeri di basso livello come il neoconservatore de facto Little Blinkie. Fanno quello che gli viene detto dai ricchi “donatori” e dagli interessi finanziari e militari che di fatto gestiscono il paese, recitando giorno dopo giorno le stesse vecchie battute sature di cliché, come attori secondari in un teatro dell’assurdo.

Una prova è sufficiente.

Blinken con il presidente israeliano Herzog

Giornalista: “ Gli attacchi aerei nello Yemen sono efficaci? »

Presidente degli Stati Uniti: “ Bene, quando dici ‘efficace’, stanno fermando gli Houthi? NO. Continueranno? SÌ “.

La stessa cosa su ciò che passa per “pensiero strategico” vale per l’Ucraina.

L’egemone non è portato a combattere in Medio Oriente – anche se l’accordo genocida di Tel Aviv, in tandem con i Siocon americani, vuole trascinarlo in una guerra contro l’Iran.

Tuttavia, la macchina imperiale è controllata in modo tale che il motore delle guerre eterne continui a funzionare, senza sosta, a velocità variabili.

Le élite al potere sono molto più ciniche dell’intero team Biden. Sanno che non vinceranno in quello che presto sarà il Paese 404. Ma la vittoria tattica, finora, è considerevole: si stanno ricavando enormi profitti dagli armamenti frenetici; L’industria e la sovranità europea sono completamente svuotate della loro sostanza; l’UE è ridotta allo status di vassallo di basso livello; e ora c’è tutto il tempo per trovare nuovi guerrieri per procura contro la Russia – dai fanatici polacchi e baltici all’intera galassia Takfiri-neo ISIS.

Da Platone alla Nato , forse è troppo presto per dire che per l’Occidente è tutto finito. Quella che è quasi finita è la battaglia attuale, centrata sul Paese 404. Come sottolinea lo stesso Andrei Martyanov, spettava ancora una volta alla Russia “ iniziare a smantellare quella che oggi è diventata la casa dei demoni e dell’orrore in Occidente e creata dall’Occidente, e lo fa ancora una volta alla maniera russa, sconfiggendolo sul campo di battaglia .

Ciò integra l’analisi dettagliata espressa nella nuova edizione del libro dello storico francese Emmanuel Todd.

Tuttavia, la guerra è lungi dall’essere finita. Come ha chiarito ancora una volta Davos, non si arrenderanno.

La saggezza cinese dice che “per colpire un uomo con una freccia, devi prima colpire il suo cavallo. Se vuoi catturare tutti i banditi, cattura prima il loro capo”.

Il “leader” – o i leader – sono certamente lungi dall’essere catturati. BRICS Plus e la dedollarizzazione potrebbero avere una possibilità a partire da quest’anno.

Il finale plutocratico

In questo quadro, anche la massiccia corruzione tra Stati Uniti e Ucraina, che comporta giri e giri di furto dei generosi “aiuti” americani, come recentemente rivelato dall’ex deputato ucraino Andrey Derkach, non è solo un semplice dettaglio.

Nulla è stato fatto né sarà fatto a riguardo. Dopotutto, è il Pentagono stesso a fallire ogni audit. Questi controlli, tra l’altro, non includevano nemmeno le entrate derivanti dalla massiccia operazione multimiliardaria di eroina in Afghanistan – con Camp Bondsteel in Kosovo che era stato istituito come distributore per l’Europa. I profitti furono intascati dagli agenti dei servizi segreti americani in completa discrezione.

Quando il fentanil sostituì l’eroina come flagello interno dell’America, non aveva senso continuare a occupare l’Afghanistan, che fu abbandonato dopo due decenni in modalità “Helter Skelter”, lasciando dietro di sé più di 7 miliardi di dollari in armi.

È impossibile descrivere tutti questi anelli concentrici di corruzione e criminalità organizzata istituzionalizzata, incentrati sull’Impero, a un Occidente collettivo a cui è stato fatto il lavaggio del cervello. Ancora una volta i cinesi vengono in soccorso. Il taoista Zhuangzi (369 – 286 aC): “ Non puoi parlare dell’oceano a una rana che vive in un pozzo, non puoi descrivere il ghiaccio a un moscerino estivo e non puoi ragionare con una persona ignorante .

Nonostante l’umiliazione cosmica della NATO in Ucraina, questa guerra per procura contro la Russia, contro l’Europa e contro la Cina rimane la miccia che potrebbe accendere una terza guerra mondiale prima della fine di questo decennio. È una plutocrazia estremamente rara quella che deciderà. No, non Davos: sono solo i loro portavoce clown.

La Russia ha riattivato alla velocità della luce un sistema di fabbriche militari, la cui capacità oggi è 15 volte superiore rispetto a gennaio 2022. In prima linea ci sono circa 300.000 soldati, più nelle retrovie due eserciti a tenaglia di centinaia di migliaia di soldati mobili, ciascuno tenaglia pronta a creare un doppio accerchiamento dell’esercito ucraino e ad annientarlo.

Anche se il Paese 404 dovesse essere completamente sconfitto nel 2024, è necessario sottolinearlo ancora una volta: la questione è lungi dall’essere chiusa. I leader di Pechino comprendono perfettamente che il potere egemone è un tale relitto in via di disintegrazione, sulla via della secessione, che l’unico modo per mantenerlo al suo posto sarebbe una guerra mondiale. È tempo di rileggere TS Eliot in più di un modo: “ Abbiamo avuto l’esperienza ma abbiamo perso il significato, / e l’approccio al significato ripristina l’esperienza ”.

Pepe Escobar

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago