La Marina turca si trova ad affrontare una portaerei americana di classe Gerald. Tensioni belliche

di Sophie Décrypte

Nell’infuocata arena del conflitto tra Israele e Palestina, le tensioni stanno raggiungendo un livello critico, portando a enigmi diplomatici senza precedenti. Nel mezzo di questi disordini, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan prende posizione, chiedendo il ritiro delle portaerei americane che sostengono Israele. Questa decisione arriva dopo che gli Stati Uniti si sono categoricamente rifiutati di spostare queste navi da guerra.

Lo scenario diventa più complesso quando la marina turca schiera le sue navi nel Mediterraneo orientale, segnando una svolta considerevole dopo l’iniziale dimostrazione di neutralità della Turchia all’inizio del conflitto. La tensione aumenta ulteriormente dopo le dichiarazioni provocatorie del segretario di Stato americano Anthony Blinken, che ha espresso chiaramente il suo sostegno a Israele durante la sua visita, mentre Erdogan reagisce affermando il suo impegno come musulmano, esprimendo sostegno alla Palestina.

Questo litigio diplomatico provoca un aumento della temperatura nelle relazioni tra Turchia e Stati Uniti. Questa tensione ha le sue radici nell’attacco israeliano a Gaza nel 2008, quando la Turchia inviò una nave per fornire assistenza umanitaria a Gaza. La nave turca, denominata Yolan, fu attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali, provocando la tragica perdita di dieci membri dell’equipaggio.

Questo atto ha raffreddato profondamente i rapporti tra Turchia e Israele, con il richiamo dell’ambasciatore turco e la rottura delle relazioni diplomatiche. Anni dopo, le recenti ostilità tra Israele e Gaza hanno peggiorato le relazioni tra Turchia, Stati Uniti e Israele. Lo spiegamento di portaerei e navi da guerra statunitensi nel Mediterraneo orientale ha spinto la Turchia a rispondere, lanciando esercitazioni militari attorno alle navi statunitensi schierate a sostegno di Israele.

Mentre il conflitto continua, le azioni della Turchia inviano un messaggio forte agli Stati Uniti. La portaerei USS Gerald Ford issa con orgoglio la bandiera americana nel Mediterraneo orientale, accompagnata da cacciatorpediniere e da una nave da crociera. La Marina turca prevede di inviare un numero significativo di navi da guerra nel Mediterraneo orientale, e anche Cipro del Nord parteciperà a queste esercitazioni.

La diplomazia è in subbuglio mentre l’amministrazione statunitense prevede di inviare le sue navi attraverso il sud di Cipro per evacuare i suoi cittadini in Israele, mentre Cipro del Nord si unisce alle esercitazioni turche, ostacolando il passaggio delle navi da guerra statunitensi. La domanda rimane: gli Stati Uniti cederanno alla dimostrazione di forza della Turchia?

L’incontro tra il presidente Erdogan e il presidente iraniano Ebrahim Raïssi alimenta le speculazioni. Anche la Russia e l’Iran potrebbero svolgere un ruolo chiave nel conflitto. Infine, le capacità militari di Turchia, Iran e Israele vengono attentamente esaminate.

Fonte: Sophie Décrypte

Traduzione: Gerard Trousson