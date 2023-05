La marina israeliana apre il fuoco sui pescatori palestinesi al largo del mare di Gaza

di Faouzi Oki

Sabato 20 maggio 2023 i motoscafi dell’occupazione israeliana hanno attaccato le barche dei pescatori palestinesi nel mare di Gaza City, Khan Yunis e Rafah, secondo fonti palestinesi locali citate dai media. Hanno rivelato che la marina israeliana ha aperto il fuoco e gli idranti contro le barche dei pescatori palestinesi nel mare a nord-ovest di Gaza City che stavano pescando costringendoli a lasciare il mare.

La marina di occupazione continua ad attaccare i pescatori del Mare di Gaza e ad impedire loro di esercitare la professione di pesca, causando gravi perdite nella risorsa della pesca che mantiene molte famiglie. Questa flagrante ingiustizia disumana persiste da 15 anni. Va detto che la marina sionista attacca quotidianamente i pescatori palestinesi, al largo del mare di Gaza, nonostante non abbiano oltrepassato la linea rossa delle 6 miglia, a volte uccidendo e ferendo alcuni pescatori.

Secondo quanto riferito, gli israeliani utilizzano mitragliatrici pesanti, proiettili e cannoni ad acqua per assalire e molestare i pescherecci palestinesi e i loro equipaggi.

In questo capitolo viene riferito che lo stesso giorno il colonizzatore israeliano ha rubato cinque dunnum di terra nel villaggio di Shufa a sud-est della città di Tulkarem, secondo fonti palestinesi locali. Le autorità di occupazione hanno emesso avvisi ai cittadini per sequestrare cinque dunnum di terra nel villaggio, per l’insediamento. I residenti avevano presentato petizioni contro le misure abusive, ma il tribunale dell’occupazione le ha respinte.

Vertice arabo a Jeddah, Arabia Saudita

La causa della Palestina è al centro del vertice della Lega araba a Gedda: il presidente tunisino ha sottolineato la necessità di ripristinare i diritti dei palestinesi mentre il ministero degli Esteri saudita ha condannato la profanazione della moschea di Al-Aqsa da parte di membri della Knesset.

In visita in Arabia Saudita per partecipare al vertice della Lega araba, il presidente tunisino Kais Saied ha affermato che la causa della nazione palestinese rimarrà la questione principale per i Paesi arabi.

“ I palestinesi nella Striscia di Gaza hanno organizzato una manifestazione contro le bandiere sioniste in marcia, che considerano un atto altamente provocatorio. »

Le forze israeliane non hanno esitato ad attaccare i manifestanti palestinesi vicino ai confini orientali di Gaza City e ne hanno feriti diversi, hanno riferito fonti locali giovedì (18 maggio). Questi ultimi hanno come sempre usato fuoco vivo e gas lacrimogeni contro i manifestanti, ferendone diversi, mentre israeliani di estrema destra hanno organizzato la marcia delle bandiere nella città vecchia occupata di Quds.

I manifestanti hanno condannato la marcia della bandiera a Quds orientale e hanno chiesto la fine degli attacchi israeliani al complesso della moschea di Al-Aqsa. Simili proteste hanno avuto luogo anche nella città occupata di Nablus, in Cisgiordania, a sostegno della città santa di al-Quds.La marcia annuale della bandiera segna l’occupazione israeliana della Cisgiordania e di al-Quds nel 1967. È organizzata dall’estrema destra Coloni israeliani sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa nella città santa.

Il portavoce del movimento della Jihad islamica ha affermato che l’entità israeliana non può sconfiggere i palestinesi con queste misure, affermando che la lotta palestinese non si fermerà fino a quando Israele non sarà cancellato dalla mappa.

I legislatori israeliani stanno spingendo per l’approvazione di un nuovo disegno di legge che vedrebbe l’esposizione della bandiera palestinese punibile fino a un anno di carcere nell’ultima repressione dell’amministrazione israeliana di destra. Il parlamento israeliano ha già votato sull’approvazione preliminare del disegno di legge e per approvarlo saranno necessari altri tre voti.

Da quando è entrato in carica all’inizio di quest’anno Binyamin Netanyahu ha introdotto una serie di leggi volte a placare la società di estrema destra nei territori occupati. In una dichiarazione, Hamas ha affermato che il disegno di legge costituisce una dichiarazione di guerra contro i palestinesi.

Fonte: Reseau International

Traduzione: Gerard Troussin