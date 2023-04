La Marina degli Stati Uniti sta inviando in Medio Oriente un sottomarino a propulsione nucleare dotato di missili da crociera

La Marina degli Stati Uniti ha dichiarato oggi, sabato, che un sottomarino a propulsione nucleare dotato di missili guidati sta operando in Medio Oriente, a sostegno della Quinta flotta statunitense, che ha sede in Bahrain.

Il portavoce della Marina, Timothy Hawkins, ha dichiarato in una comunicazione che il sottomarino Florida è entrato nell’area giovedì e ha iniziato a transitare nel Canale di Suez.

Ha aggiunto che è in grado di trasportare “fino a 154 missili da crociera Tomahawk” ed è stato inviato alla Quinta Flotta degli Stati Uniti per “aiutare a diffondere la sicurezza marittima e la stabilità nella regione”.

Questo avviene in un momento in cui l’americano Washington Post ha affermato che l’era dell’egemonia americana in Medio Oriente è finita.

Il giornale ha affermato che il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha detto a chi gli era vicino che gli Stati Uniti d’America sono ancora il partner dell’Arabia Saudita, ma non il suo unico partner.

Pochi giorni fa, la fregata “Admiral Gorshkov” ha fatto sosta nel porto di Jeddah “per far riposare l’equipaggio per due giorni e fare rifornimento”, secondo un funzionario dell’ambasciata russa, diventando così la prima nave da guerra russa ad attraccare in Arabia Saudita .

Secondo l’addetto ai media dell’ambasciata russa, Andrei Prikhovsky, la fregata “stava tornando in patria quando si è fermata al porto di Jeddah, dopo aver lasciato la città di Murmansk, nella Russia nordoccidentale, il 4 gennaio”.

Nota: Forti sospetti che Washington voglia preparare un diversivo con un attacco improvviso all’Iran per distogliere l’attenzione dal conflitto in Ucraina che ha preso una piega non favorevole ai piani degli anglo USA. Vista l’attitudine guerrafondaia e psicopatica del clan di personaggi che siedono alla Casa Bianca, niente si può escludere.

Fonte: Agenzie

Traduzione e nota: Luciano Lago