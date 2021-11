La manovra navale USA-Israele-Golfo: obiettivo e implicazioni

L’intesa israeliana si è riflessa nella lettura e nell’analisi degli obiettivi, dei messaggi e delle implicazioni della manovra integrata, per cui i commentatori israeliani hanno concordato all’unanimità sul fatto che questa sia diretta principalmente all’Iran.

L’annuncio dell’inizio della manovra navale congiunta tra “Israele” e Stati Uniti, Emirati e Bahrain, ha attirato l’attenzione dei commenatori israeliani.

La prima manovra del genere, descritta dai media israeliani, soprattutto per forma e connotazioni, è stata elaborata dai commentatori nel contesto dello slancio della lotta contro la presenza iraniana nella regione, in mare e a terra. Questa comprensione israeliana si è riflessa nella lettura e nell’analisi degli obiettivi, dei messaggi e delle implicazioni della manovra, che i commentatori hanno convenuto che fosse diretta principalmente all’Iran e che fosse una traduzione della visione comune della “nuova cristallizzazione israeliana-coalizione sunnita” contro il paese persiano.

L’obiettivo: prevenire il trinceramento iraniano in mare

Parallelamente a parlare della manovra nei suoi termini eccezionali e storici, un alto ufficiale del braccio navale israeliano ha riassunto gli obiettivi della manovra “studiando la cooperazione, ampliando la portata delle operazioni del braccio marittimo e scambiando metodi operativi con gli stati del Golfo alla luce della concentrazione iraniana”. L’ufficiale ha detto ai giornalisti israeliani che l’obiettivo delle esercitazioni era “prevenire il trinceramento iraniano in mare e affrontare le minacce”. Ha continuato: “Oltre a una posizione preoccupante in Siria, l’Iran sta percorrendo un percorso preoccupante per il posizionamento sul fronte navale. La minaccia del posizionamento iraniano nella regione si riflette anche a livello marittimo e dobbiamo essere preparati per questo. “

L’ufficiale ha collocato la manovra nel contesto di un “piano più ampio con gli americani di fronte al trinceramento iraniano”. Per quanto riguarda la partecipazione degli Emirati Arabi Uniti e del Bahrain, ha indicato che questa è la prima volta che gli Emirati Arabi Uniti inviano navi militari in questa zona, e questo è considerato un addestramento offensivo. L’ufficiale ha affermato che la manovra non ha comportato riprese e non include sottomarini.

È notevole quanto i commentatori israeliani abbiano indicato che “Israele è rimasto molto sorpreso” dall’annuncio della manovra da parte degli americani, e che “Israele” ha preferito non rivelarlo, almeno nella fase attuale, tanto più che potrebbe essere nascosto ai pubblico, ma “Israele” ha accettato la questione perché gli americani guidano la manovra. È interessante notare che le dichiarazioni dell’alto ufficiale israeliano sulla manovra e sui suoi obiettivi sono arrivate dopo che questa è stata rivelata dagli americani.

Alleanza Araba Israele USA contro l’Iran

I commentatori israeliani collocano la manovra nel contesto iraniano, sebbene il suo scenario non sia specificamente iraniano, e hanno affermato che si tratta “in particolare contro la concentrazione iraniana in mare”, e nel contesto dello “scontro sull’arena navale, esercitazioni sul terrorismo e il controllo delle navi nemiche, nonché la conservazione delle rotte di navigazione.” Ma allo stesso tempo “invia un messaggio all’Iran”.

I resoconti dei media si sono fermati al momento giusto: dopo le recenti manovre navali iraniane, come alcuni media li hanno inseriti nel contesto di una “guerra di manovre” tra l’Iran e la coalizione avversaria.

Nelle riflessioni e negli echi della manovra sugli iraniani, i commentatori hanno visto che “la manovra dovrebbe togliere il sonno dai loro occhi, perché ciò che accade nella prima battaglia nel Mar Rosso avverrà nella terza battaglia nel Golfo Persico”.

Più di un significato o riscontro che è stato affrontato nel contesto della lettura dei media:

Un riferimento alla “coalizione israelo-araba cristallizzata contro l’Iran”, con enfasi sugli stati del Golfo (Emirati Arabi Uniti e Bahrein).

L’importanza di “premere il pedale” e “intensificare il conflitto” di fronte alla presenza iraniana nella regione, via terra e via mare; La manovra, secondo i commentatori israeliani, è completata dall’aumento del livello degli attacchi osservato di recente in Siria.

Fare pressione sugli iraniani prima di riprendere i colloqui sul nucleare a Vienna, dove Washington vuole “mandare un messaggio che ci sono nuove capacità militari e cooperazione grazie agli accordi di Abraham”.

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad