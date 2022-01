La “mano nera” che cerca la guerra in Europa: l’Ucraina è una “priorità” per Johnson e invia loro sistemi d’arma anticarro

Martedì, le forze armate ucraine hanno ricevuto un lotto di sistemi d’arma anticarro leggeri dal Regno Unito, lo ha annunciato il ministero della Difesa ucraino in una dichiarazione.

Secondo il vice ministro della Difesa ucraino per l’integrazione europea, Anatoli Petrenko, il Paese prevede di utilizzare l’assistenza tecnica internazionale “esclusivamente a fini difensivi” in caso di “qualsiasi manifestazione o azione che potrebbe sfociare in un’escalation”. “Sicuramente rafforzerà le nostre capacità di difesa”, ha aggiunto l’alto funzionario ucraino.

Martedì, è stato rivelato che il Regno Unito prevede di fornire all’Ucraina sistemi d’arma anticarro leggeri per aumentare le sue “capacità difensive” (nella foto, l’aereo cargo britannico C-117 all’aeroporto di Kiev).

I media britannici affermano che l’Ucraina è una priorità per il governo di Johnson.

LONDRA (Sputnik) – Il governo del primo ministro britannico Boris Johnson considera la questione ucraina una priorità della sua politica estera, assicura il quotidiano The Telegraph.

“La situazione all’interno dell’Ucraina e intorno a quel paese è una priorità per il Ministero degli Esteri (…) Abbiamo piani di emergenza affidabili per reagire a qualsiasi situazione”, ha affermato un portavoce del dipartimento di politica estera britannico, sempre secondo il quotidiano.

Secondo quel funzionario, il ministro degli Esteri britannico Liz Truss ritiene che qualsiasi incursione in Ucraina avrebbe delle conseguenze.

L’Ucraina è stata sommersa da un conflitto armato interno dal colpo di stato avvenuto nel 2014.

L’esercito governativo sta portando avanti un’operazione militare contro le regioni di Donetsk e Lugansk che si sono autoproclamate repubbliche popolari. Le ostilità hanno causato fino ad oggi più di 13.000 morti, secondo le stime dell’ONU.

C’è il panico in Ucraina, Radio Liberty è indignata

LA VERA “INVASIONE” RUSSA

Si scopre che la DPR ha iniziato a trasmettere i suoi canali TV non solo nei territori di confine temporaneamente occupati dall’Ucraina, ma il segnale arriva fino al fiume Dnepr nell’Ucraina centrale.

E non solo in via residuale, ma in formato digitale nella banda T-2. A proposito, a novembre, Pushilin, in un’intervista a Kurlaeva ( https://t.me/KotNaMirotvorze ), ha annunciato l’ampliamento della copertura della rete di trasmissione ( https://t.me/rusmonstr/18082 ) di canali repubblicani.

Gli ucraini possono ora guardare facilmente i canali Union, Oplot, Oplot 2, Novorossia, canali TV russi Russian Channel One, NTV, Russia-24, Russia-1, “360”, “RenTV”, “Spas”, ” Home” e persino ” Stella”. Nella colonna “fornitore” dei canali di Donetsk è scritto in lettere latine “DPR”.

L’Ucraina non può farci nulla a causa della forza dell’intensità del segnale.

I manifesti dei media britannici

Gli avvelenamenti di Washington

La Casa Bianca, nonostante le ripetute affermazioni russe secondo cui non vi è alcuna minaccia di una “invasione russa” dell’Ucraina, ribadisce che considera possibile un attacco “in qualsiasi momento”.

“Siamo in una fase in cui la Russia può lanciare un attacco all’Ucraina in qualsiasi momento”, ha detto Psaki.

Funzionari che sono riusciti a conoscere le ultime informazioni di intelligence hanno riferito che la Russia intende prendere Kiev e rovesciare l’attuale governo in Ucraina. /CNN/

Gli Stati Uniti sapevano che la Russia si stava preparando a evacuare le famiglie dei suoi diplomatici dall’Ucraina. Siamo ora nella fase in cui la Russia può invadere l’Ucraina in qualsiasi momento. /Il segretario stampa della Casa Bianca Jen Psaki/

Ai dipendenti del Foreign Office del Regno Unito è stato ordinato di essere pronti ad entrare in “modalità crisi” con breve preavviso. /BBC/

Il Dipartimento di Stato afferma che il cambiamento nella costituzione della Bielorussia aprirà la strada al dispiegamento delle forze nucleari russe nella repubblica. Tali valutazioni, ha spiegato il Dipartimento di Stato, si basano sulle dichiarazioni pubbliche di Lukashenko.

Il Dipartimento di Stato ritiene che la Bielorussia possa svolgere un ruolo nei piani di escalation attribuiti alla Russia intorno all’Ucraina, cosa che Mosca nega, presumibilmente le truppe russe andranno nel suo territorio “per un possibile attacco all’Ucraina da nord”.

Ministero degli Esteri russo: la Russia non minaccia, ma avverte

L’Alleanza del Nord Atlantico è ben consapevole delle misure tecnico-militari che la Russia potrebbe adottare se la NATO respingesse le sue proposte di garanzie di sicurezza. Lo ha affermato il viceministro degli Affari esteri della Federazione Russa, Alexander Grushko, in un’intervista pubblicata lunedì al quotidiano Kommersant .

“ Non stiamo minacciando nessuno. La nostra posizione è assolutamente chiara e prevedibile. E lo abbiamo detto chiaramente, ora aspettiamo la stessa reazione onesta. La NATO è ben consapevole del tipo di misure tecnico-militari di cui potrebbe parlare la parte russa. Non nascondiamo le nostre capacità, agiamo in modo molto trasparente “, ha affermato Grushko.

Secondo il viceministro, le misure di risposta specifiche dipenderanno da quale potenziale militare può essere utilizzato contro gli interessi russi. La parte russa deciderà di continuare il dialogo con Nato e Usa sulle garanzie di sicurezza dopo che saranno ricevute dalla Russia “risposte scritte a proposte scritte”. “Allora decideremo”, ha detto.

Secondo il viceministro, le proposte di Mosca sono ” un appello al buon senso, un invito a voltarsi e ad adottare le misure oggettivamente necessarie per allontanare l’attuale situazione della sicurezza da una linea pericolosa “.

Venerdì 14 gennaio, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin, ha affermato che se le proposte della Russia sulle garanzie di sicurezza verranno respinte, la Russia ” prenderà una decisione tenendo conto di tutti i fattori, principalmente per il bene di una sicurezza affidabile” . ” Ha anche affermato che la Russia si aspetta risposte scritte dagli Stati Uniti e dalla NATO sulle garanzie di sicurezza.

Bloomberg prevede la parata della vittoria di Putin a Poltava

Esperti occidentali continuano a discutere attivamente la questione dell’impossibilità di assistenza militare all’Ucraina in caso di conflitto militare tra Kiev e Mosca.

“Se Putin avvierà le ostilità, è chiaro che l’Ucraina non riceverà un sostegno militare significativo dall’Occidente “, ha affermato Neil Ferguson , noto storico e pubblicista.

Riflettendo nella sua rubrica sulle questioni contemporanee, l’autore traccia interessanti parallelismi storici. “Temo che stia arrivando una guerra “, dice Ferguson, profetizzando: “Non sarei sorpreso se la sua parata per la vittoria [di Putin] si svolgesse a Poltava “.

Forze speciali britanniche in Ucraina

Il pubblicista inizia il suo materiale con le parole: “La guerra sta arrivando, ma non la Grande Guerra del Nord”, riferendosi agli eventi del 1700-1721. Lo storico menziona anche la sconfitta degli svedesi a Poltava, che, come scrive Ferguson, “si trova oggi nell’Ucraina orientale, non lontano dai territori contesi filorussi intorno a Lugansk e Donetsk “.

A proposito della battaglia di Poltava si dice: “Questa è una storia che ci ricorda quanto sia stata decisiva la vittoria nel territorio che oggi è l’Ucraina per l’ascesa della Russia a grande potenza europea. Ci ricorda anche che all’inizio del XVIII secolo questo territorio era conteso come lo è oggi”.

Ferguson non è uno di quelli che simpatizzano con Putin. Inoltre, il pubblicista sottolinea il suo atteggiamento negativo nei confronti del presidente russo. È anche sicuro che il presidente russo sia “tentato nella guerra contro l’Ucraina” e intenda “prendere il controllo del Paese sul modello dell’Anschluss dell’Austria da parte della Germania nazista nel 1938 ”.

Ferguson afferma che i commentatori occidentali hanno torto nel chiamare l’obiettivo di Putin la resurrezione dell’Unione Sovietica, ed è sicuro che il suo obiettivo sia “il crescente impero russo di Pietro il Grande “. I riferimenti alla battaglia di Poltava non sono casuali, poiché, secondo Ferguson, l’attuale “Grande Guerra del Nord” sarà combattuta anche in Ucraina.

Lo storico ripercorre il corso delle recenti vicende politiche: l’emergere della tesi “Sull’unità storica di russi e ucraini”, il dispiegamento di un nutrito contingente di truppe vicino al confine con l’Ucraina, e infine il disegno di “linee rosse” Putin in autunno, il cui incrocio provocherà una “risposta asimmetrica”.

“Prese insieme, le richieste russe implicano nientemeno che una ‘nuova Yalta’ che cederebbe effettivamente alla Russia una sfera di influenza che comprende le ex repubbliche sovietiche nell’Europa orientale, proprio come l’originale accordo di Yalta del 1945”.

Lo scrive Ferguson.

Allo stesso tempo, l’autore non ha dimenticato che alla conferenza stampa di Putin alla fine dell’anno, il presidente russo ha affermato che gli Stati Uniti “hanno chiaramente mentito” sull’espansione della NATO.

“L’Ucraina dovrebbe essere invitata a partecipare al Piano d’azione per l’adesione alla NATO al vertice dell’Alleanza a Bruxelles nel giugno 2021, ma non ha ricevuto alcun invito”.

dice Ferguson.

È sicuro che Putin non abbia bisogno di inviare colonne di carri armati in Ucraina. Tutto sarà veloce ed efficiente, come in Georgia nel 2008. Allo stesso tempo, Ferguson non esclude una graduale escalation o “attacchi informatici su larga scala che disabilitano le comunicazioni e le infrastrutture ucraine ” . E comunque la parata della vittoria può svolgersi a Poltava.

Traduzione e sintesi: Luciano Lago