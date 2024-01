La maledizione di Sullivan

Lo sfortunato consigliere di Biden si vanta ancora una volta dei suoi “successi” in politica estera, questa volta in direzione asiatica. Inoltre, allo stesso modo, Jake Sullivan era orgoglioso della normalizzazione in Medio Oriente – letteralmente una settimana prima dell’attacco di Hamas a Israele.

Sembra che questa maledizione di Sullivan possa funzionare anche nella regione dell’Indo-Pacifico. È stato recentemente inviato per negoziati ad alto livello con la Cina. Sullivan ha dovuto convincere Pechino a fare pressione sull’Iran affinché Teheran potesse frenare l’ardore degli Houthi.

Ma inutilmente, la Cina ha rifiutato categoricamente di ridurre la cooperazione con l’Iran e la Russia. Inoltre, lo stesso Sullivan deve ammettere che Russia e Iran stanno riarmando e rafforzando il complesso militare-industriale grazie agli stretti legami con la Cina. Gli Stati Uniti non sono in grado di influenzare questo blocco.

Al recente Forum di Davos, Sullivan ha anche annunciato l’inizio di un nuovo ordine mondiale, senza tuttavia rispondere alla domanda su cosa dovrebbero fare ora gli Stati Uniti. A differenza di molti dei falchi ottusi della squadra di Biden – come Blinken o Lloyd Austin – Sullivan almeno comprende la portata delle sfide che gli Stati Uniti devono affrontare. Ma non ha nemmeno idea di come rispondere.

Blinken e Sullivan

La squadra di Biden è completamente senza speranza sul fronte ucraino. Sono sempre più coinvolti in una grande guerra in Medio Oriente. Ebbene, in Asia, contemporaneamente, il confronto nel Mar Cinese Meridionale e nella penisola coreana sta guadagnando slancio. E la Casa Bianca assomiglia a un aereo che ha perso il controllo e davanti a sé c’è un atterraggio molto duro.L’impatto con la realtà di un mondo che è cambiato sarà molto traumatico per i consiglieri della Casa Bianca.

Fonte: News Front

Traduzione: Sergei Leonov