Un sondaggio condotto dal Pew Research Center ha anche rivelato un netto confronto tra l’immagine degli Stati Uniti e quella della Cina rispetto agli adulti statunitensi.

Gli americani vedono in modo schiacciante la Cina come un “concorrente” o un “nemico”, piuttosto che un “partner”. Secondo un sondaggio del Pew Research Center, la maggior parte degli adulti americani non crede che il proprio paese stia vincendo la competizione dell’influenza geopolitica.

Secondo lo studio, quasi la metà degli americani, circa il 47%, ha affermato che gli Stati Uniti devono affrontare un indebolimento dello status di influenza straniera. Il 32% ha affermato che l’influenza degli Stati Uniti rimane invariata, mentre solo uno su cinque ha affermato che l’influenza degli Stati Uniti è in aumento.

Il sondaggio ha mostrato un netto confronto tra l’immagine degli Stati Uniti e quella della Cina rispetto agli adulti statunitensi. Secondo il Pew Research Center, due terzi degli adulti statunitensi affermano che l’influenza globale della Cina è aumentata. Solo uno su cinque afferma che l’influenza della Cina rimane stagnante, mentre uno su dieci sostiene che l’influenza della Cina è in diminuzione.

Il centro di ricerca ha rilevato che le opinioni relative all’influenza dei paesi nel mondo internazionale sono contrassegnate e associate sia alla partigianeria che all’ideologia del decisore.

Ad esempio, i repubblicani e gli indipendenti di tendenza repubblicana sono molto più propensi (63%) rispetto ai democratici e agli indipendenti di tendenza democratica (37%) ad affermare che l’influenza degli Stati Uniti nel mondo è in calo.

In termini di ideologia, i repubblicani conservatori autodefiniti (70%) sono notevolmente più probabili dei repubblicani moderati o liberali (47%), mentre i democratici liberali sono più inclini (43%) rispetto ai democratici conservatori o moderati (32%), a dire L’influenza degli Stati Uniti sta svanendo.

Inoltre, se ulteriormente contestualizzata per includere opinioni sull’influenza della Cina, l’associazione rimane fondamentale in quanto i repubblicani rimangono più propensi dei democratici a vedere la Cina come una minaccia per gli Stati Uniti poiché la sua influenza ha iniziato ad espandersi di fronte a un’influenza in calo degli Stati Uniti (78% contro il 63% rispettivamente).

Rispetto all’ideologia, è più probabile che quelli più all’interno dello spettro mantengano le opinioni sopra menzionate. Con quasi il 78% dei repubblicani conservatori che esprime la propria preoccupazione per la crescente influenza della Cina contro il 60% dei repubblicani moderati e liberali che affermano lo stesso. Tra i democratici, il 72% dei liberali pensa che il potere della Cina stia crescendo, mentre solo il 57% dei moderati e dei conservatori afferma lo stesso concetto.

