La macchina da guerra occidentale è in modalità panico

L’assoluta incapacità dell’Occidente collettivo di costringere la Russia alla sottomissione in Ucraina, così come il rapido cambiamento dell’opinione mondiale nei confronti dell’Occidente nel contesto del sostegno di quest’ultimo alla brutale guerra di Israele contro gli abitanti di Gaza, hanno messo le cose in difficoltà e questo ha portato il mondo “liberal-democratico” in preda al panico.

La Casa Bianca ha già affermato che finirà i soldi per finanziare l’Ucraina fino al 2024 a meno che il Congresso degli Stati Uniti non approvi ulteriori finanziamenti. Ciò ha portato la macchina da guerra occidentale – guidata principalmente dagli Stati Uniti – ad anticipare una possibile sconfitta. “ Non vi è alcuna garanzia di successo con noi, ma sicuramente falliranno senza di noi ”, ha recentemente detto alla CNN un alto funzionario militare statunitense . Senza il sostegno militare, stimano ora i funzionari statunitensi, l’Ucraina cadrebbe entro l’estate del 2024.

Forze ucraine al collasso

Tuttavia nei calcoli occidentali, la caduta dell’Ucraina non significa solo la vittoria della Russia; implica anche un possibile collasso della NATO e, in definitiva, la caduta dell’ordine politico, economico e di sicurezza globale dominato dall’Occidente.

Un recente articolo del Wall Street Journal afferma:

“ Ancora più importante, il successo della Russia in Ucraina aumenterebbe la minaccia per il fianco orientale della NATO, in particolare per gli Stati baltici e la Polonia. Al di fuori dell’Europa, incoraggerebbe gli alleati di Mosca, Iran e Corea del Nord, e fornirebbe alla Cina un modello per la soluzione militare al conflitto di Taiwan. In tutti questi casi, le truppe statunitensi e della NATO potrebbero trovarsi nel mezzo di un conflitto militare del tipo che l’Ucraina sta conducendo oggi senza il coinvolgimento diretto della NATO ”.

Tali prospettive pongono seri problemi. La Germania, ad esempio, sta valutando la possibilità di accantonare il servizio volontario e di tornare alla coscrizione obbligatoria. ” Credo che una nazione che ha bisogno di diventare più resiliente in tempi come questi avrà un livello di coscienza più elevato se collabora con i soldati “, ha affermato Jan Christian Kaack, capo della marina tedesca. A ciò si aggiunge il fatto che l’esercito tedesco è troppo piccolo per difendersi da qualsiasi minaccia; da qui la rinnovata enfasi sulla coscrizione obbligaroria.

Ma la Germania non è un caso eccezionale. In realtà, ciò riflette gli sviluppi nel resto d’Europa. Il Regno Unito, altrimenti noto per avere una delle migliori forze armate del mondo, si trova ad affrontare problemi fondamentali. Sky News ha riferito all’inizio di quest’anno che un alto generale americano ” ha detto in privato al segretario alla Difesa Ben Wallace che l’esercito britannico non è più considerato una forza combattente di punta “. È stato inoltre riferito che ” le forze armate finirebbero le munizioni in pochi giorni se chiamate in combattimento ” e che ” il Regno Unito non ha la capacità di difendere i propri cieli dal livello di attacchi missilistici e droni di cui soffre l’Ucraina” .

Forze russe

A ciò si aggiunge il fatto che la posizione militare della Russia in Ucraina rimane forte, rendendo ancora più difficile per l’Occidente fornire finanziamenti sufficienti. L’amministrazione Biden deve affrontare le proprie sfide relative all’aumento dei finanziamenti all’Ucraina. Per quanto riguarda l’Europa, un recente rapporto ha mostrato che gli impegni di finanziamento assunti nell’agosto 2023 sono diminuiti di quasi il 90% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Si tratta di una stanchezza bellica combinata con una forte determinazione russa nel raggiungere i propri obiettivi. Per l’Occidente, Vladimir Putin resta “testardo”. Come ha recentemente ribadito Putin : “ Ci sarà la pace quando raggiungeremo i nostri obiettivi… Ora torniamo a questi obiettivi: non sono cambiati. Vorrei ricordarvi come li abbiamo formulati: denazificazione, smilitarizzazione e status neutrale per l’Ucraina ”.

Fonte: The Intel-Drop

Traduzione: Luciano Lago