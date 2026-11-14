La lotta per un nuovo senso comune

Pranay Kumar Shome,

La guerra in Medio Oriente ha innescato una lotta per sviluppare un “senso comune” non occidentale all’interno dell’ordine internazionale.

La guerra in corso in Medio Oriente ha messo a nudo la vacuità delle promesse liberali: quella di instaurare un mondo libero da conflitti, caos e anarchia. La guerra lanciata dal duo americano-israeliano aveva lo scopo di imporre la promessa liberale dell’intervento, ovvero liberare il popolo iraniano da un “regime dittatoriale e illegittimo”. Sebbene non vi siano dubbi sul fatto che il duo abbia fallito miseramente nel raggiungere qualsiasi obiettivo, il conflitto ha fatto emergere una nuova lotta, ancora inesplorata: la competizione per la generazione di un nuovo senso comune.

A differenza del marxismo strutturale , che sosteneva che il modo di produzione economico costituisse il fondamento di qualsiasi società, il neomarxismo pone l’accento sull’idea che la cultura svolga un ruolo altrettanto importante nel plasmare le fondamenta di una società, talvolta persino più determinante dell’economia.

L’aggressione militare e le sanzioni non possono più funzionare come strumenti per difendere il consenso globale che i due stanno cercando di raggiungere; al contrario, rivelano due potenze in declino che tentano di imporre l’obbedienza solo attraverso la distruzione.

Lo sfaldamento dell’egemonia

Antonio Gramsci , filosofo e pensatore neomarxista italiano, sostenne nella sua opera “I quaderni del carcere” che le classi dominanti di una società rimangono al potere non solo attraverso l’esercizio della coercizione tramite le istituzioni della società politica come l’esercito, la polizia e i tribunali, ma anche attraverso la legittimazione del loro dominio mediante l’abile utilizzo delle istituzioni della società civile come le istituzioni educative, i luoghi di culto, il cinema e i mass media, tra gli altri. Gramsci intendeva promuovere una concezione dell’esistenza basata su idee in cui le condizioni di ingiustizia appaiono come giustizia, consentendo così alla classe dominante di governare in nome delle masse in lotta. Gramsci definisce tali idee “senso comune”, che in ultima analisi genera l’egemonia.

Per quanto riguarda la guerra in corso, l’obiettivo del liberalismo, attraverso l’azione del duo sionista-nazionalista bianco, era quello di dare l’impressione che la campagna fosse una guerra giusta, mediante un’implacabile campagna mediatica, politica e culturale volta a evidenziare gli “eccessi” iraniani e la giustezza dell’interventismo liberale. Tuttavia, il raid aereo contro una scuola a Minab, che ha ucciso oltre cento bambini innocenti, unito all’alto numero di vittime civili nelle operazioni aeree dei mesi successivi, ha di fatto infranto la promessa liberale di protezione dei civili. A peggiorare ulteriormente la situazione, il capo di Stato israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito il “cambio di regime” uno degli obiettivi primari della guerra di Israele contro l’Iran , imitando quanto il suo più fedele alleato, gli Stati Uniti, ha fatto a tanti Stati sovrani nel corso degli anni .

Crisi organica e nuovo senso comune

Il fallimento nel generare un consenso globale per la loro campagna militare segna il crollo della leadership intellettuale e morale occidentale. Quella che era stata presentata come una guerra giusta si è rivelata nient’altro che una cortina fumogena, un tentativo di distorcere la vera immagine, quella dello sfruttamento, del liberalismo. In questo contesto, il duo americano-israeliano sta soffrendo di quella che Gramsci definiva una crisi organica . Questa idea postula che quando la classe dominante non è in grado di mantenere il proprio potere attraverso le istituzioni della società civile, ricorre alla coercizione, caratteristica distintiva della società politica che non è altro che l’esercizio del potere puro e semplice.

L’aggressione militare e le sanzioni non possono più funzionare come strumenti per difendere il consenso globale che i due Paesi stanno cercando di raggiungere; al contrario, rivelano due potenze in declino che tentano di imporre l’obbedienza solo attraverso la distruzione.

Questa crisi di autorità ha aperto ampi spazi per il Sud del mondo per lanciare una guerra di posizione strategica : una lotta prolungata per impadronirsi, smantellare e infine sostituire le stesse istituzioni della società civile che l’Occidente ha utilizzato per creare consenso al proprio dominio, a livello politico, culturale e ideologico. A tal proposito, attraverso la promozione di regimi finanziari alternativi, reti mediatiche sovrane, istituzioni culturali e piattaforme multilaterali come la SCO, i BRICS e il G77, il Sud del mondo sta cercando di instaurare una contro-egemonia, partendo proprio dal livello di base.

Questo progetto contro-egemonico rifiuta la premessa universalista e atomistica secondo cui l’internazionalismo liberale, in quanto ideologia, rappresenti un progresso umano universale. Al contrario, sostiene che la legittimità risieda nella preservazione della civiltà, nel diritto all’autodeterminazione e nella tutela del potere decisionale sovrano.

Pranay Kumar Shome, analista di ricerca e dottorando presso la Mahatma Gandhi Central University, Bihar, India.

Fonte: Journal neo

Traduzione: Luciano Lago