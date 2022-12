La lotta per la “liberazione” dell’uomo porta alla totale disumanizzazione

di Boris Akimov

Di recente, il presidente americano Biden ha fatto delle dichiarazioni inquietanti. Non è la prima volta che succede. Il presidente Biden ci ha detto di amare i nostri figli e di rispettare la loro libertà. Pertanto, è necessario salvarli dai genitori e dalle autorità di alcuni stati conservatori (e quindi, ovviamente, paesi) e dare loro l’opportunità di cambiare sesso quando lo vogliono loro stessi.

L’argomento è generalmente noioso. Una storia dell’orrore così comprensibile e banale (abbastanza reale allo stesso tempo): i bambini sono costretti a cambiare sesso. Ma non era tanto e non solo quello che suonva inquietante.

I miei timori si riducono al fatto che tutta questa logica della civiltà occidentale globalizzata e liberal porterà alla rapida cancellazione dell’uomo come specie, in quanto non necessario. E ci trasformeremo tutti in una semplice scrittura di codice su un disco (beh, o qualunque cosa ci sarà in futuro come portatori di informazioni). E il rifiuto del sesso predeterminato alla nascita è solo uno degli anelli di questa “fottuta catena”.

Le mie paure si basano su ragionamenti logici. Sono i seguenti.

Ora viviamo in un mondo guidato dall’efficienza economica. Il mondo afferma che qualsiasi fenomeno ha senso se è efficace, principalmente in senso economico. L’efficienza equivale al successo, il successo equivale al risultato finanziario. Se c’è più denaro, allora questo fenomeno ha senso, altrimenti è inefficiente e destinato a scomparire o, almeno, a un’esistenza marginale. Questa è la base del progresso nella sua versione mainstream.

Il risultato economico, che significa successo e progressività, è formato dal numero di consumatori coinvolti nella vita del fenomeno. Più utenti, acquirenti, consumatori, più soldi.

Non tutto si misura in denaro, dici. Sì, l’umanità ammette e talvolta si riferisce in modo abbastanza favorevole all’esistenza di sfere che non sembrano essere collegate a tale definizione di obiettivi. La scienza, l’arte, la letteratura, la cultura in generale spesso non sono direttamente correlate al risultato economico. Ma indirettamente, tutto ciò funziona anche per lo stesso obiettivo. La cultura crea standard per la percezione del mondo circostante e quindi lavora per il risultato necessario: la formazione della visione del mondo e dell’atteggiamento di ogni singola persona. E attraverso questo forma un unico tipo di consumatore umano. E più persone sono simili tra loro nelle loro esigenze, più quegli stessi utenti, acquirenti, consumatori. E questo significa che più alto è il risultato economico, più denaro.

In realtà, l’intero moderno capitalismo corporativo globale è cresciuto da qui. E altro ancora: l’intero ordine mondiale. Il successo di questo o quello stato, impresa, società si valuta attraverso la crescita del PIL, la crescita della capitalizzazione dell’azienda, la crescita del benessere dei cittadini. Siamo in una situazione in cui solo la crescita infinita di tutti questi e molti altri indicatori garantisce lo sviluppo e la vita stessa di questi fenomeni (paesi, aziende, società).

Cioè, la ragione della crescita economica è quella per cui, in primo luogo, ogni singola persona consuma sempre di più e, in secondo luogo, sempre più persone sono coinvolte nel processo di consumo.

Ecco perché la base del mondo moderno è la globalizzazione. Se guardiamo all’intero processo storico mondiale, vedremo come il mondo sta diventando sempre più unificato. Le forze della globalizzazione si sono costantemente scontrate con le forze locali, questo ha portato a conflitti e guerre. A volte “l’energia globale” lasciava il posto alle “energie locali”, ma questa era solo una digressione temporanea. Dal punto di vista storico, il mondo globale ha sempre vinto. Ora, a quanto pare, stiamo assistendo a un periodo di un’altro tipo di collisione.

Il motore chiave del movimento descritto è il consumatore. Il consumatore universale è qualcosa di simile all’eroe di “We All Living in America” ​​dei Rammstein. Può essere di qualsiasi colore della pelle, nazionalità, genere, religione. È importante che consumi le stesse scarpe da ginnastica e la stessa soda. Ma non solo iPhone, ovviamente, una persona vive. Pertanto, i valori del mondo non materiale sono più importanti qui: musica, cinema, letteratura, lingua, in generale, l’intero ambiente informativo. Nel mondo della cultura globale, rompendo con la cultura locale e le tradizioni locali, una persona si identifica sempre più come persona attraverso un insieme di beni di consumo, servizi, prodotti culturali e informativi. È il livello di quanto una persona è attratta dal mondo del consumo globale che diventa una misura del suo successo come persona.

Il consumo diventa una caratteristica chiave dell’identità di una persona.

Siamo testimoni della morte delle identità più importanti per i mondi locali, tradizionali. Queste identità non si arrendono e resistono ancora al meglio delle loro capacità. Ma ogni decennio il mondo globale conquista nuove vittorie. Religiose, culturali, nazionali, di genere: le identità più importanti per una persona vengono cancellate e riconosciute come arcaiche in nome della costruzione di una nuova persona globale, “più giustamente organizzata”.

Nel “bel mondo del futuro” non ci sono americani, russi, cinesi, indiani, cattolici, mussulmani, buddisti, donne, uomini: esiste un consumatore universale. Le identità in questo mondo diventano una merce. Perché essere qualcuno per sempre? Se puoi cambiare nazionalità o sesso quando vuoi. In effetti, questa è la libertà nella sua interpretazione globalista: la capacità di disporre del proprio corpo, della propria appartenenza nazionale e culturale in qualsiasi modo. Il consumatore globale gode di “libertà totale”. Questa è una persona che, perdendo il suo precedente aspetto umano, disumanizzandosi, si trasforma in un consumatore ideale.

Ma per un sistema capitalista globale che richiede una crescita economica infinita, anche questa situazione non è sicura. Dopotutto, il numero di persone sarà sempre limitato. Lascia che queste persone siano in grado di cambiare genere, nazionalità, stereotipi culturali, ecc. I consumatori di persone, anche cambiando identità come i guanti, sono ancora limitati.

Con il passaggio all’online, tutte le velocità aumentano notevolmente. Compreso incredibilmente nel contesto storico, sta crescendo la velocità di integrazione degli abitanti del pianeta in un unico spazio informativo e culturale. In un futuro molto prossimo, gli IT evangelici ci promettono l’emergere di gemelli digitali a tutti gli effetti. Immagina una combinazione del tuo account di social network, Sber Online e Gosuslug. Tutto sarà molto comodo e veloce. Una parte del processo decisionale e la loro espressione pubblica saranno trasferite su un simile gemello digitale o avatar. Alcune parti della comunicazione non richiederanno il tuo intervento personale. Gli avatar saranno sia più efficienti che più veloci dei loro padroni.

Il numero di connessioni sociali ed economiche attraverso tali gemelli digitali – e in generale attraverso l’introduzione dell’intelligenza artificiale – crescerà più velocemente di prima. La partecipazione dell’intelligenza artificiale e degli avatar nelle nostre vite diventerà un altro strumento per aumentare la velocità, l’efficienza e la fattibilità economica. Per l’economia globale, questo sarà un altro potente strumento di crescita.

I gemelli digitali diventeranno una parte obbligatoria dell’esistenza di una persona che si considera appartenente alla civiltà moderna. Non c’è avatar – non c’è fenomeno stesso, non c’è persona. Se questo stesso “uomo” esista, sarà chiaro solo dal fatto dell’esistenza dell ‘”avatar”. Ormai è quasi così. Conosciamo la vita delle persone grazie al fatto che esiste un profilo attivo sui social media. Sì, e molto spesso apprendiamo della morte di queste persone da lì.

E se tutte le precedenti identità umane sono comunque obsolete, allora dov’è il confine tra una persona e un avatar? E dov’è il confine tra un avatar e una funzione bot? Una svolta nella costruzione di connessioni tra un essere umano sotto forma di avatar e un bot darà un forte impulso alla crescita economica. Ma sorgeranno ancora più connessioni tra i robot stessi. Questo è ciò che risponde alla domanda principale del capitale globale: come creare una metodologia che garantisca la crescita senza fine dell’economia globale, per trasferire l’onere principale del consumo da una persona a una macchina? Un’auto è già un consumatore davvero ideale. Non si ammala, non muore, non si comporta male. Un’altra qualità delle macchine è indiscutibile: il loro numero non è limitato dalle funzioni fisiologiche umane della riproduzione.

Una domanda etica è inevitabile: chi è il soggetto in questa situazione e chi è l’oggetto? Perché, se la personalità di una persona è ridotta al consumo, una macchina che lo fa molto meglio non dovrebbe essere riconosciuta anche come soggetto di relazione a tutti gli effetti? Ed è del tutto incomprensibile quali argomenti rimarranno in questa situazione a difesa di una persona obsoleta e così inefficace nella sua unica essenza rimasta. Dopotutto, il progresso si basa sull’idea di efficienza economica. Chi non è efficace – muore.

L’uomo è completamente disumanizzato. Non è più necessario.

Attualmente sto leggendo Posseduti di Dostoevskij. E il grande Fyodor Mikhailovich scrive molto sui limiti dell’uomo. I limiti sono ciò che definisce l’identità di una persona. Gli eroi di Dostoevskij sperimentano costantemente i limiti della propria vita. Stanno cercando di infrangere questi limiti. Uno dei limiti di una persona è la famiglia. Gli eroi di “Demons” sono quasi tutti non familiari. Professione? Non hanno tutti idea di cosa stiano facendo. Religione? Annullato.

La distruzione dei limiti, sotto le spoglie di una lotta per la liberazione dell’uomo, porta all’opposto: alla totale disumanizzazione. La confessione di Stavrogin, che ha spinto al suicidio una ragazzina di 11 anni, è un’affermazione orgogliosa della propria ribellione contro tutti i limiti umani, contro l’essenza umana. Pertanto, contro Dio.

Una persona finalmente liberata da ogni limite umano non è più una persona. Questo è un tale “bespredelschik metafisico”, un’entità che lotta per l’assoluta libertà da tutto ciò che è umano. Ora lo stiamo osservando attivamente nel discorso liberale. E in questo senso, la lotta degli eroi di Dostoevskij con i limiti umani è solo dei predecessori di Biden e della compagnia, che si propongono di distruggere un altro limite: l’identità di genere. E tutti questi sono solo episodi del percorso evolutivo, che alla fine dovrebbe portare al superamento della corporeità e dell’esistenza “illimitata” sotto forma di record informatico.

Resistere a questa logica dell'”unica vera e progressiva evoluzione” non è affatto una questione di relazioni internazionali. Si tratta di preservare l’umanità. I limiti tradizionali di una persona o della sua identità sono una garanzia del diritto alla libertà, il diritto ad essere una persona corretta. E una persona del genere è ora in pericolo di estinzione. Una persona comune diventa una specie da “Libro rosso”. E cosa fanno con le specie del Libro rosso? Esatto: prenditi protezione, se puoi.

