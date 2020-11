La “longa manus” di George Soros dietro il ricatto pro migrazioni della UE all’Ungheria e alla Polonia

da Redazione





I veti guidati dall’Ungheria contro il nuovo bilancio dell’UE frammentano ulteriormente l’unità del blocco dell’Unione Europea.

(*)di Paul Antonopoulos

Ungheria, Polonia e Slovenia hanno bloccato il bilancio dell’UE e il piano di ripresa post-COVID per opporsi alle condizioni secondo cui gli aiuti europei devono essere collegati al “rispetto dello stato di diritto”. Budapest, che guida il veto, ha bloccato il bilancio dopo che il primo ministro Viktor Orbán ha avvertito di non sostenere i tentativi dell’UE di collegare il criterio dello Stato di diritto alle decisioni di bilanci

Il portavoce del governo ungherese Zoltán Kovács ha spiegato su Twitter che “non possiamo sostenere il piano nella sua forma attuale per legare i criteri dello stato di diritto alle decisioni di bilancio”. In effetti, l’Ungheria era pienamente consapevole che il suo veto avrebbe creato una crisi nell’UE, con Kovács che dichiarava :

“[Sul] se un veto ungherese potrebbe portare a una crisi? Ripeto: l’onere della responsabilità spetta a coloro che hanno dato origine a questa situazione nonostante la posizione ben articolata dell’Ungheria “.



Sottolineando inoltre che l’Ungheria è un “devoto seguace dello Stato di diritto” che sostiene i colleghi Stati membri dell’UE, Orbán ha anche spiegato che Bruxelles vede solo “i paesi che lasciano entrare i migranti come quelli governati dallo Stato di diritto. Coloro che proteggono i propri confini (secondo i tecnoburocrati della UE) non possono qualificarsi come paesi in cui prevale lo Stato di diritto.

Una volta adottata questa proposta, non ci saranno più ostacoli per legare la quota di fondi comuni degli Stati membri al sostegno alla migrazione e utilizzare mezzi finanziari per ricattare i paesi che si oppongono alla migrazione “.

I rappresentanti degli Stati membri dell’UE dovevano votare per autorizzare un aumento delle risorse al fine di finanziare il piano di ripresa economica post-COVID. Tuttavia, questo veto ha ritardato la ripresa economica nell’UE poiché Orbán teme che l’accordo possa essere utilizzato come arma di ricatto contro l’Ungheria (e la Polonia) per la sua forte posizione interna anti-immigrazione.

La Germania, che detiene la presidenza di turno del Consiglio europeo fino alla fine del 2020, sta cercando di trovare un compromesso ma è visibilmente insoddisfatta del veto guidato da Orbán.

“Abbiamo già perso molto tempo di fronte alla seconda ondata di pandemie e ai gravi danni economici”, ha affermato Michael Clauss , ambasciatore della Germania presso l’UE.

Clément Beaune , segretario di Stato francese per gli affari europei, è ottimista, assicurando che “una soluzione sarà trovata nelle prossime settimane”.

L’Europa costruirà nuovi centri di potere

Tuttavia, la realtà è che il dialogo è rotto e nessuno dei due schieramenti vuole cedere. È probabile che non ci siano possibilità di concessioni e sarà molto difficile trovare una soluzione. Gli attriti tra Bruxelles e questi tre paesi dell’Europa centrale non sono nuovi. La crisi tra l’UE e l’Ungheria risale addirittura al 2015, quando si è verificato un massiccio afflusso di migranti provenienti dalla Turchia verso l’Europa centrale attraverso la rotta balcanica. Questo è stato il primo segno di importanti differenze polari all’interno dell’UE.

Il 29 settembre, Orbán ha chiesto le dimissioni di Věra Jourová, vicepresidente della Commissione europea per i valori e la trasparenza, dopo che questa aveva pubblicamente definito l’Ungheria una “democrazia malata”. Il giorno successivo, la Commissione ha presentato la sua prima relazione sul rispetto dello Stato di diritto tra i 27 Stati membri dell’UE, individuando in particolare Varsavia e Budapest, accusandole di minare l’indipendenza della magistratura.

Testimoniano queste forti tensioni anche le laboriose trattative sul piano di stimolo. Il 20 luglio è stato raggiunto un compromesso da tutti i paesi membri sulla condizionalità della concessione di fondi europei (Recovery Fund) al rispetto dei principi democratici. Questo “rispetto per lo Stato di diritto” e il riferimento a un “regime di condizionalità”, senza descrivere con precisione come sarebbe applicato, è altamente problematico in quanto può essere manipolato in molti modi per servire un ordine del giorno.

Gentiloni (commissario UE) con George Soros

Secondo questo accordo provvisorio, i paesi che violano lo Stato di diritto potrebbero perdere più facilmente il loro accesso ai fondi europei.

Lo ha contestato il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga , che ha denunciato il “ricatto politico e ideologico”. Janusz Kowalski, Vice Ministro del Tesoro di Stato polacco, è stato altrettanto drammatico e ha twittato :

“VETO o MORTE! Simbolo nella lotta per la sovranità polacca contro eurocrati e politici tedeschi che disobbediscono ai trattati dell’Unione europea “.

Quando l’Ungheria, la Polonia e la Slovenia sono entrate a far parte dell’UE nel 2004, non era necessario essere aperti all’immigrazione illegale. Piuttosto, questi sono sviluppi politici e ideologici successivi. Tuttavia, sono emerse due concezioni opposte dell’UE ed è improbabile che giungano a compromessi. Compromettere “lo stato di diritto” per il bene di buone relazioni è una politica a breve termine destinata a fallire e una debolezza strategica a lungo termine.

Tuttavia, va anche ricordato che l’ Ungheria è uno dei cinque stati dell’UE che hanno posto il veto alle sanzioni contro la Turchia, tra le altre cose, per aver orchestrato una crisi dei migranti ai confini della Grecia a febbraio e marzo di quest’anno. In effetti, nell’ottobre 2019, l’Ungheria ha frustrato l’UE quando ha posto il veto a una bozza di testo per avvertire il governo turco che le sue operazioni siriane potrebbero scatenare un’altra ondata di rifugiati. (…..)

Migranti in arrivo su coste italiane

Pertanto, l’affermazione di Orbán di opporsi al nuovo bilancio a causa del suo timore che l’UE costringa l’Ungheria ad accettare immigrati illegali è estremamente discutibile. È più probabile che Orbán voglia mantenere la presa sul potere che, secondo l’UE, è in opposizione ai loro valori liberali e all’interpretazione occidentale della democrazia. Con questo, ha anche il sostegno della Polonia e della Slovenia per opporsi al nuovo bilancio dell’UE, che farà solo scendere il blocco verso un’ulteriore frammentazione e disunione.

Il premier Ungherese Viktor Orban

Nota: Nel frattempo si è saputo che ci sono state pressioni da parte del mega finanziere e speculatore George Soros sui membri della Commissione UE per inserire la clausola dello stato di diritto (pro migranti ) negli accordi per l’approvazione del bilancio. Soros è il più influente sponsor delle migrazioni e del nuovo traffico degli schiavi dall’Africa che sta causando enormi problemi in Europa e da tempo lo speculatore si batte per scardinare i confini degli stati europei e favorire il processo di sostituzione etnica in Europa.

In un articolo del Project Syndicate pubblicato oggi, Soros ha tenuto a indicare che il veto di Polonia e Ungheria sul bilancio e il piano di ripresa della Ue può essere aggirato con un escamotage.

Se non si dovesse raggiungere un accordo sul nuovo bilancio della Ue, ha scritto Soros, si potrebbe prorogare il vecchio bilancio su base annua. In questo caso, suggerisce Soros, la Polonia e l’Ungheria potrebbero non ricevere alcun finanziamento nell’ambito delle nuove disposizioni sullo stato di diritto, secondo il finanziere e speculatore finanziario che finanzia e sostiene tutte le ONG pro migrazioni.

Un modo astuto per ricattare i paesi che si oppongono alle migrazioni di massa e porre i governi dietro l’alternativa: piegarsi o rinunciare ai finanziamenti.

Orban ha già indicato che Soros è il nemico n. 1 dell’Europa Cristiana e lo ha bandito dal paese.



*Paul Antonopoulos è un analista geopolitico indipendente.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su InfoBrics .

Fonte: Global Research.ca

Traduzione e nota: Luciano Lago