La Libia sta diventando la nuova Siria

da Redazione





Secondo il Washington Post, l’intrattabile guerra civile che ha distrutto il paese ricco di petrolio del Nord Africa è in realtà una partita a scacchi su più fronti tra una varietà di attori esterni, dalla Turchia agli Emirati Arabi Uniti, alla Francia e all’Egitto.

Se l’Afghanistan è chiamato un cimitero di imperi, la Libia sta diventando un melting pot per potenziali conflitti di potenze regionali, afferma il Washington Post.

Sul campo, la battaglia coinvolge migliaia di miliziani siriani, mercenari sudanesi e appaltatori russi.

Lo spazio aereo è coperto da un numero crescente di droni, jet da combattimento e missili.

All’inizio di questo mese, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha avvertito che le interferenze straniere stavano raggiungendo livelli senza precedenti.



Il più grande vincitore, al momento, sembra essere la Turchia, che è venuta in soccorso del governo riconosciuto dalle Nazioni Unite con base a Tripoli e ha ritardato l’offensiva di mesi lanciata dalle forze del generale rinnegato Khalifa Haftar.

Adesso il governo dell’Accordo nazionale, o GNA, sostenuto da Ankara, occupa l’ovest del paese (con Tripoli) e mira a strappare il controllo della mezzaluna strategica del paese, un arco di città costiere e strutture petrolifere tra Tripoli, la capitale e la città orientale di Bengasi.

Se avrà successo, il GNA si sarà consolidato e la Turchia acquisirà le posizioni geopolitiche in nord Africa.

“Erdogan e alcuni dei suoi alleati credono che la Turchia stia ripristinando la sua importanza agli occhi dei suoi alleati occidentali”, ha detto al quotidiano britannico Financial Times Ozlem Kaygusuz, professore associato di relazioni internazionali all’Università di Ankara.

“Credono che più la Turchia avrà un ruolo da protagonista, più sarà prezioso e impossibile ignorare il paese ottomano per gli interessi occidentali nella regione”, ha affermato.

Ma c’è ancora molto in gioco, perché il parlamento egiziano ha approvato lo schieramento di truppe al di fuori dei suoi confini, una mossa che potrebbe portare le forze egiziane a entrare nella Libia orientale per aiutare le forze di Haftar.

Tuttavia, ce n’è un’alro problema più grande sul tavolo.

Nell’ambito del suo intervento, il governo turco ha raggiunto un importante accordo con Tripoli sui diritti marittimi e l’accesso alle trivellazioni costiere.

L’accordo ha provocato una reazione critica dell’Unione europea a difesa degli interessi della Grecia e di Cipro nel Mediterraneo orientale.

E questo mentre gli strateghi turchi devono constatare un allarmante asse di rivali, dalla vecchia Grecia avversaria all’Egitto e (Israele).

“Non esiste un singolo politico ad Ankara, compresi quelli che odiano Erdogan, che non è preoccupato per questa idea di essere circondato nel Mediterraneo orientale”, ha dichiarato Soner Cagaptay, un accademico turco presso il Washington Institute for Policy on Vicino Oriente.

Libia: Miliziani filo-turchi

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, un funzionario del Dipartimento di Stato considerava questo un problema europeo molto complesso, la sirianizzazione della Libia, in riferimento al sostegno da parte dell’Occidente di oppositori armati contro il governo legittimo di Damasco, il classico schema della guerra per procura che oggi ritorna in Libia.



Nota: Bisogna domandarsi chi ha provocato il caos in Libia, chi ha voluto destabilizzare quel paese e impadronirsi delle sue risorse. La risposta è la NATO, con il suo intervento nel 2011 cuminato con l’assassinio brutale del leader libico Gheddafi. Questo è un fatto che bisogna non scordare per capire la sequenza degli avvenimenti.



Tratto da Al Mayadeen

Fonte: The Washington Post