La liberazione dei prigionieri palestinesi rivela al mondo il dramma dei bambini detenuti nelle carceri israeliane

Guerra Israele-Hamas : concordata la tregua a Gaza; Prigionieri palestinesi saranno liberati

Israele e Hamas concordano un accordo mediato dal Qatar per una tregua di quattro giorni a Gaza e il rilascio di 50 prigionieri detenuti nell’enclave.

Circa 150 donne e bambini palestinesi detenuti nelle carceri israeliane saranno liberati come parte dell’accordo.

Il primo ministro Netanyahu afferma che l’accordo non significa che la guerra finirà e promette che l’esercito israeliano andrà avanti dopo la pausa nei combattimenti.

I bombardamenti israeliani sono continuati durante la notte su tutta Gaza, anche intorno all’ospedale indonesiano e a Khan Younis, nel sud dell’enclave.

Sono oltre 14.100 le persone uccise a Gaza dal 7 ottobre. In Israele, il bilancio ufficiale delle vittime degli attacchi di Israele. (Fonte: Al Jazeera News)

Bambini palestinesi detenuti

Nota: La parte palestinese ha insistito per la liberazione dei bambini, illegalmente detenuti nella carceri israeliane dopo essere stati strappati alle famiglie a seguito di retate dell’Esercito israeliano nelle zone della Cisgiordania.

Da tempo le organizzazioni internazionali avevano denunciato il problema delle detenzioni arbitrarie di minori palestinesi nelle carceri israeliane come una flagrante violazione dei diritti umani. Tuttavia le denunce non avevano avuto seguito per l’indifferenza dei governi occidentali che hanno sempre fatto finta di non vedere i crimini commessi da Israele. Si sa che il governo israeliano gode di una totale impunità nelle sue azioni e la violazione dei diritti umani riguarda soltanto i paesi considerati ostili all’occidente.

Traduzione e nota: Luciano Lago