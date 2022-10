La Legione Straniera francese nello Yemen per pompare gas in Europa?

Pochi giorni dopo che Le Figaro aveva pubblicato un’indagine che rivelava il coinvolgimento di importanti compagnie francesi nell’omicidio di bambini in Yemen con il sostegno della Francia, il canale yemenita Al Masirah ha riferito in un rapporto pubblicato giovedì 6 ottobre dei movimenti sospetti delle forze francesi nel nord province dello Yemen al fine di saccheggiare le risorse petrolifere e di gas yemenite.

La crisi energetica in Europa dovuta alla guerra in Ucraina e alla chiusura dei rubinetti di petrolio e gas dalla Russia agli europei ha messo la Francia in una situazione così difficile che ora sta cercando di impadronirsi delle risorse di petrolio e gas Compagnie del gas yemenite, ma non è così tutto.

Oltre al supporto logistico e politico a Riyadh e Abu Dhabi, ha affermato AlMasirah, la Francia ha fornito equipaggiamento militare, munizioni e servizi di manutenzione [per circa nove miliardi di euro, ndr] a questi due paesi, per non parlare del suo coinvolgimento diretto nel battaglie sulla costa occidentale dello Yemen.

A seguito della rivelazione fatta da Le Figaro sul coinvolgimento delle unità combattenti francesi nell’attacco alla provincia yemenita di Hodeïda, il ministero della Difesa francese si è adoperato per giustificare il suo intervento con il pretesto di sminare i corsi d’acqua che, secondo il rapporto, non è altro che una via di fuga dall’assumersi la responsabilità delle conseguenze umane e legali.

Infatti, prosegue il rapporto, sono passati più di sette anni dallo scoppio della guerra contro lo Yemen, ma i governi francesi non hanno cambiato la posizione ostile di Parigi nei confronti dello Yemen la cui indipendenza non va nell’interesse della Francia.

legione straniera yemen

Il rapporto descrive le azioni della Francia in Yemen come un preludio all’attuazione del piano per saccheggiare le risorse vitali dello Yemen.

Si tratta della visita dell’ambasciatore francese qualche giorno fa nella città yemenita di al-Mukalla, capoluogo della provincia di Hadramout, per discutere dell’estrazione del gas nel porto di Belhaf.

L’ex ministro degli Esteri yemenita Abu Bakr al-Qirbi aveva precedentemente annunciato l’arrivo di un gruppo di forze militari francesi nel porto di Belhaf, a sud della provincia di Shabwa, a circa 350 km a est di est di Aden (sud), per la cosiddetta missione di messa in sicurezza di importanti impianti per l’estrazione di gas naturale liquefatto (GNL).

L’ex ministro ha affermato che i preparativi francesi sono in corso per esportare gas dall’impianto di Belhaf alla luce dell’aumento dei prezzi del gas nel mercato globale.

La Francia, aggiunge, intende ridurre la dipendenza dell’Europa dal carburante russo nel contesto della crisi energetica globale esacerbata dal conflitto in Ucraina.

Gli impianti di estrazione del gas naturale a Belhaf sono stati avviati nel 2006 e chiusi nell’aprile 2015, un mese dopo il lancio della campagna militare della coalizione saudita contro lo Yemen.

Da allora, Belhaf è diventata la principale roccaforte delle forze emiratine nello Yemen.

Inoltre, il governatore di Chabwa, Mohammad Saleh bin Adio, ha accusato gli Emirati Arabi Uniti di aver sequestrato Chabwa per controllare le risorse di gas della provincia.

Per molto tempo, l’area intorno a Belhaf è stata vista come una roccaforte dei terroristi di al-Qaeda nella penisola arabica e gli Emirati Arabi Uniti sono stati accusati di aver fornito loro armi.

Un’indagine di Amnesty International e CNN all’inizio del 2019 ha rivelato che le armi occidentali vendute negli Emirati Arabi Uniti sono finite nelle mani di gruppi affiliati ad Al-Qaeda.

La Francia sarà l’obiettivo degli attacchi di Ansarullah ora che la tregua è finita e il movimento ha invitato le compagnie petrolifere occidentali a ritirarsi dallo Yemen?

Un alto funzionario di Ansarullah ha affermato che le forze armate del paese prenderebbero di mira le installazioni petrolifere nelle profondità dell’Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti (EAU) nel caso in cui i diritti del popolo yemenita non fossero rispettati.

In un’intervista al canale televisivo libanese AlMayadeen, il membro dell’ufficio politico di Ansarullah Mohammed al-Bukhaiti ha avvertito che le forze armate yemenite hanno la capacità di prendere di mira l’Arabia Saudita e le installazioni petrolifere degli Emirati Arabi Uniti, se le legittime richieste del popolo yemenita non fossero esaudite e questo mentre non è stato raggiunto un accordo e il blocco contro il paese è continuato.

Ha sottolineato che la Resistenza yemenita ha avanzato missili navali e che se il blocco contro lo Yemen non verrà revocato, questi missili giocheranno un ruolo decisivo nel porre fine alla battaglia.

Mantenere il blocco contro lo Yemen significa continuare la guerra: Ansarullah non accetterà un cessate il fuoco permanente oa lungo termine, ha osservato il funzionario, aggiungendo che i paesi aggressori impediscono alle navi di entrare nello Yemen con la forza delle armi, il che si tradurrà in una risposta schiacciante dalle forze yemenite.

Fonte: PressTV

Traduzione: Gerard Trousson