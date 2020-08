La leader dell’opposizione bielorussa incontra Bernard Henri-Levi, il principale internazionalista francese patrocinatore dei missili da crociera

da Redazione





Mr. bombe “umanitarie atlantiste” si mostra in pubblico con la leader dell’oppozizione bielorussa.

Nella foto sopra, l’autoproclamata leader dei cittadini europei bielorussi, Svetlana Tikhanovskaya appare con un certo Bernard-Henri Lévy . Un “filosofo” questi, un amico personale di Sarkozy, un omosessuale, un trafficante d’armi, un ciarlatano e un avventurista disprezzato anche in patria, in Francia. La sua apparizione al fianco della Tikhanovskaya è un evento storico.

Nel 1999, Lévy ha sostenuto attivamente l’Esercito di liberazione del Kosovo, invitando i paesi della NATO a bombardare la Jugoslavia.

Nel 1999, dopo l’attacco di Basayev al Daghestan, raccomandò all’Occidente di riconoscere il governo dei miliziani separatisti ceceni e dell’autoproclamato “presidente della Repubblica cecena di Ichkeria” Maskhadov.

Nel 2003, ha sostenuto Saakashvili che è salito al potere in Georgia a seguito della “rivoluzione rosa”.

Nel 2008, durante il conflitto in Ossezia meridionale, ha chiesto alla NATO di fare pressioni militari e politiche su Mosca.

Nel 2011 il suo libro è stato pubblicato in Francia. “La guerre sans l’aimer”, dove descrive come è stata organizzata una “protesta pacifica” in Libia e ha dichiarato che “ha guadagnato circa $ 100 milioni dalla guerra, e spera di ottenere un paio in più per il libro”. Secondo Lévy, la “protesta pacifica” era così: nel 2010, Lévy ha trovato della feccia disponibile a Bengasi, ha suggerito che questi si chiamassero “Consiglio nazionale di transizione” e li ha collegati a Sarkozy. L’11 marzo 2011 la feccia è stata accolta al Palazzo dell’Eliseo come “legittimi rappresentanti del popolo libico” e il 19 marzo i bombardieri francesi avevano già bombardato la Libia.

Bernard H- Levì con i leader dell’Ucraina ai tempi del golpe



Nel 2013 ha pubblicato un articolo dal titolo “Save Aleppo”, in cui invocava il lancio di un’analoga invasione libica, ma questa volta contro Assad in Siria.

Nel 2014, Lévy è apparso a Maidan (la piazza Ucraina) e lì ha tenuto un discorso incendiario. Subito dopo ci fu uno spargimento di sangue, il paese fu gettato nel caos e fu installato un leader fantoccio filo USA.

Lo stesso Bernard H. Lévy, l’instancabile patrocinatore delle “bombe umanitarie”, è ora è apparso in Bielorussia. Vicino alla Tikhanovskaya e al “Consiglio di coordinamento” (in Libia era “transizione”). È necessario forse spiegare qualcos’altro sull’opposizione bielorussa?



Fonte: Stalker Zone

Traduzione: Luciano Lago