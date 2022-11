La guerra tra Cina e Stati Uniti è inevitabile mentre il G20 vive i suoi ultimi giorni

di Peter Yermelin .

Le crescenti tensioni nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti sfoceranno inevitabilmente in un conflitto. Il G20, in quanto organo consultivo internazionale, sta vivendo i suoi ultimi giorni. I BRICS+ lo sostituiranno.

Si è aperto a Bali (Indonesia) il vertice del G20. Un certo numero di paesi si rifiuta di incolpare la Russia per tutti i problemi che il mondo deve affrontare oggi. Si può quindi presumere che il vertice non si concluderà con una risoluzione finale.

Secondo il Financial Times, molto probabilmente il vertice del G20 si concluderà con una dichiarazione ampia e astratta (ora non è il momento della guerra) o con una dichiarazione congiunta più dura di 19 o 18 membri senza Russia e/o Cina.

L’incontro tra i leader di Cina e Stati Uniti è diventato l’unico intrigo del vertice in assenza del presidente russo Vladimir Putin

Joe Biden ha detto il giorno prima che avrebbe cercato di tracciare una “linea rossa” nei suoi rapporti con Xi Jinping. La linea è stata tracciata molto tempo fa: questa è la questione di Taiwan.

La Cina ha bisogno di una chiara garanzia da parte di Washington che gli Stati Uniti non appoggino la scelta di indipendenza di Taiwan. Ciò non è realistico, poiché i democratici non si rifiuteranno di sostenere il partito separatista al governo di Taiwan, mentre i repubblicani sosterranno le spedizioni di armi verso l’isola. Pertanto, un conflitto tra Pechino e Washington è inevitabile.

A questo proposito, gli Stati Uniti hanno poca influenza per esercitare pressioni sulle sanzioni su Xi. Avranno un effetto boomerang sugli Stati Uniti. Pechino può solo deridere l’isolamento economico e diplomatico dall’Occidente: la Cina ha un’economia autosufficiente e una vasta scelta di partner da cui Pechino può procurarsi carburante e cibo.

Pertanto, le sanzioni economiche volte a “contenere” la Repubblica popolare cinese falliranno, così come l’Occidente non riuscirà a schiacciare la Russia nel conflitto in Ucraina.

“ Questa crisi ucraina in cui ci troviamo in questo momento è solo un riscaldamento. La grande crisi sta arrivando. E non passerà molto tempo prima di essere testati in un modo che non è stato testato da molto tempo ”, ha scritto l’ammiraglio americano Charles Richard in un editoriale pubblicato sul sito web del Wall Street Journal.

Parata missii cinesi

” Quando valuto il nostro livello di deterrenza contro la Cina, la nave sta lentamente affondando “, ha detto. ” Scorre lentamente, ma scorre, perché fondamentalmente stanno mettendo a frutto l’abilità tecnologica più velocemente di noi “, ha aggiunto.

Sembra che Pechino e Washington debbano prepararsi alla guerra. È nell’interesse di Xi vedere il nemico indebolito dalle guerre di sanzioni con la Federazione Russa. Pertanto, la Cina chiederà la pace in Ucraina e farà di tutto per sostenere economicamente e politicamente la Federazione Russa.

Russia e Cina come alternativa al G20

A ciò contribuiranno anche altri fattori esterni, come la cooperazione tra Russia, Cina e Arabia Saudita nel quadro dell’OPEC+. Xi Jinping si sta preparando per una visita a Riyadh, che dovrebbe essere senza precedenti.

Pechino spingerà affinché l’Arabia Saudita aderisca ai BRICS. L’alternativa del G20 si svilupperà nel quadro dell’alleanza BRICS+ che continuerà ad aggiungere attori più influenti.

L’Arabia Saudita possiede il 19% delle riserve petrolifere mondiali, il 12% della produzione mondiale e oltre il 20% delle vendite di petrolio sul mercato mondiale, nonché una capacità di raffinazione di oltre 5 milioni di barili al giorno.

“ L’Arabia Saudita ha anche enormi riserve di oro e valuta estera. A settembre hanno raggiunto i 465,49 miliardi di dollari . »

Riyadh ha anche il più alto status spirituale e religioso nel mondo islamico. L’Arabia Saudita attirerà quindi tutti gli Stati del Golfo e molti paesi musulmani asiatici in organizzazioni e alleanze alternative.

Il dominio occidentale ha dimostrato al mondo che i paesi riprovevoli e sleali (con tale dominio) possono essere isolati e distrutti molto rapidamente. La Russia è un buon esempio.

Altri paesi emergenti si vanno organizzando per non essere ricattabili e questa tendenza sembra ormai inarrestabile.

Traduzione: Luciano Lago