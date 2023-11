La guerra per procura della NATO contro la Russia attraverso l’Ucraina sembra essere giunta alla fine

Di Andrew Korybko

Considerando tutte le dinamiche svantaggiose che stanno rapidamente convergendo oggigiorno, non c’è dubbio che la guerra per procura della NATO contro la Russia si stia esaurendo, anche se ciò non significa automaticamente che il conflitto si congelerà presto.

Il fallimento della controffensiva dell’Ucraina, la vittoria della Russia sulla NATO nella “ corsa logistica ”, la priorità data dall’Occidente agli aiuti a Israele nel mezzo della sua guerra con Hamas , le disfunzioni del Congresso americano e l’imminente stagione elettorale si sono combinati per creare una crisi per la guerra per procura della NATO. sulla Russia attraverso l’Ucraina. Queste analisi dalla fine di agosto in poi aggiorneranno tutti su ciò che sta accadendo se non hanno seguito da vicino questo conflitto della Nuova Guerra Fredda negli ultimi mesi:

18 agosto: “ Un feroce gioco di colpe sta scoppiando dopo che la controffensiva era prevedibilmente fallita ”

20 agosto: “ I politici statunitensi sono intrappolati in un dilemma da loro stessi creato dopo la fallita controffensiva ”

25 agosto: “ Gli articoli critici del NYT e del WSJ sulla controffensiva di Kiev spiegano perché è fallita ”

3 settembre: “ I principali media canadesi hanno rivelato che la scarsa attrezzatura medica mette in pericolo un milione di truppe ucraine ”

7 settembre: “ Il massimo ufficiale militare polacco ha accidentalmente screditato la NATO per diversi motivi ”

9 settembre: “ WPo ha riferito che gli ucraini sono diffidenti nei confronti dell’Occidente e flirtano con il cessate il fuoco ”

14 settembre: “ Perché Zelenskyj è stato eccessivamente difensivo nella sua ultima intervista con l’Economist? “

14 settembre: “ Il New York Times ha confermato che la Russia è molto più avanti della NATO nella corsa alla logistica ”

31 ottobre: ​​“ La rivista Time ha condiviso alcune verità ‘politicamente scomode’ sull’Ucraina ”

3 novembre: ” Il comandante in capo dell’Ucraina ha lanciato un ultimo disperato appello agli aiuti americani “

5 novembre: “ Il New York Times vuole che tutti sappiano della crescente rivalità Zelenskyj-Zaluzhny ”

8 novembre: “ Gli ultimi rapporti suggeriscono che sono in corso colloqui segreti tra Stati Uniti e Russia ”

14 novembre: “ L’opinione pubblica occidentale dovrebbe prestare ascolto alle parole dell’ex comandante supremo della NATO sull’Ucraina ”

19 novembre: “ Zelenskij cerca disperatamente di screditare preventivamente le proteste potenzialmente imminenti contro di lui ”

Ed ecco una serie di resoconti degli ultimi giorni che mostrano quanto tutto sia cambiato:

È stata una mossa sorprendentemente saggia da parte dell’Occidente quella di non accelerare l’adesione dell’Ucraina alla NATO

16 novembre: “ Porre fine al ‘pensiero magico’ sulla sconfitta della Russia – esperti statunitensi ”

16 novembre: “ I carri armati americani Abrams non hanno fatto alcuna differenza – Zelenskyj ”

17 novembre: “ Zelenskyj teme un nuovo ‘Maidan’ – Bloomberg ”

17 novembre: “ Biden firma una legge di finanziamento che esclude l’Ucraina ”

18 novembre: “ Bidens ha dato il benvenuto ai russi – vice primo ministro ”

18 novembre: “ Il principale aiutante di Zelenskyj critica la lentezza nella consegna delle armi occidentali ”

19 novembre: “ L’Ucraina deve prepararsi alla perdita del sostegno degli Stati Uniti – ex ambasciatore ”

19 novembre: “ Bloomberg illustra come la Russia si è scrollata di dosso le sanzioni ”

19 novembre: “ Il principale aiutante di Zelenskyj mette in dubbio la ‘sopravvivenza’ dell’Ucraina ”

20 novembre: “ Il tempo stringe per gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina – NBC ”

20 novembre: “ Zelenskyj chiede ‘cambiamenti rapidi’ ”

20 novembre: “ L’Ucraina ‘totalmente dipendente’ dagli aiuti americani – Segretario del Tesoro ”

20 novembre: “ RESTA FUORI: Zelenskyj avverte i generali ucraini che impegnarsi in politica mette a rischio l’unità del Paese ”

20 novembre: “ L’Ucraina ‘preoccupata’ per la spinta occidentale ai colloqui con la Russia – capo della sicurezza ”

21 novembre: “ Nessuna soluzione miracolosa per l’Ucraina – Washington ”

21 novembre: “ L’Ucraina in ‘grossi guai’ – ABC News ”

Questa ondata di notizie aggiunge credibilità alla valutazione secondo cui questa guerra per procura sembra essere giunta alla fine.

I principali punti di forza sono questi:

1) Gli aiuti finanziari e militari occidentali stanno effettivamente evaporando;

2) L’Ucraina ora sta andando fuori di testa e allarmando per il futuro;

3) le rivalità politiche in quel paese si stanno intensificando;

4) l’Occidente sta infatti facendo pressioni sull’Ucraina affinché avvii colloqui di pace con la Russia volti a congelare il conflitto;

5) Le proteste dal basso per il biologico potrebbero scoppiare presto in tutta l’Ucraina. Ma le cose non sarebbero dovute andare così, perché Kiev prometteva un futuro completamente diverso.

Truppe ucraine sotto tiro

Sembra tanto tempo fa, ma solo sei mesi fa l’Occidente esaltava tutti su cosa aspettarsi dall’imminente controffensiva di Kiev, che avrebbe dovuto essere un colpo da maestro Clausewitziano che avrebbe messo in mostra la superiorità militare dell’Occidente. Invece di respingere la Russia entro i suoi confini pre-2014, tuttavia, il New York Times ha ammesso a fine settembre che “la Russia ora controlla quasi 200 miglia quadrate di territorio in più in Ucraina rispetto all’inizio dell’anno”.

Chiaramente, quel paese da solo è stato in grado di resistere all’assalto della guerra per procura delle “ più di 50 nazioni ” quelle di cui Biden si è recentemente vantato per essersi unite agli Stati Uniti nell’armare l’Ucraina. Anche contro queste probabilità, alla fine è stata la Russia – e non l’Ucraina – a lanciare con successo la propria controffensiva espandendo l’area sotto il suo controllo di 200 miglia quadrate. Le scorte occidentali sono state esaurite e ciò che resta è destinato a Israele, quindi il parametro potrebbe moltiplicarsi all’inizio del prossimo anno.

Se il fronte finisse per crollare nella direzione opposta a quella prevista dall’Occidente solo sei mesi fa, allora questo blocco della Nuova Guerra Fredda potrebbe sentirsi costretto a lanciare un intervento convenzionale sul campo per salvaguardare alcuni dei guadagni che il suo popolo ha ottenuto, pagato oltre 160 miliardi di dollari per garantirlo. In questo scenario, il rischio che scoppi una terza guerra mondiale per errori di calcolo aumenterebbe, cosa che nessun politico responsabile vorrebbe che accadesse. Dopotutto, per quanto radicale sia l’élite occidentale, non è propensa a un suicidio.

La Russia è anche consapevole della posta in gioco se riuscirà a ottenere una svolta nei prossimi mesi nel caso in cui il fronte dovesse crollare a causa dei problemi multidimensionali dell’Ucraina, motivo per cui sembra essere ancora impegnata ad accogliere i forti segnali lanciati quest’estate dal presidente Putin riguardo ai negoziati di pace. Tuttavia, finché Zelenskyj si rifiuterà di soddisfare le richieste dei suoi protettori occidentali a questo riguardo, lo scenario sopra menzionato rimarrà credibile e potrebbe materializzarsi prima o poi.

Qui sta il significato della sua crescente rivalità con il comandante in capo Zaluzhny. Il massimo ufficiale militare ucraino potrebbe orchestrare un colpo di stato militare con l’approvazione dell’Occidente – indipendentemente dal fatto che avvenga in seguito allo scoppio di proteste organiche di base – o essere deposto da Zelenskyj con la loro approvazione come ricompensa per aver ripreso in qualche modo colloqui di pace significativi con la Russia. Comunque vada, si prevede che Zaluzhny svolgerà un ruolo importante nei prossimi mesi, sia come “eroe” che come “cattivo”.

Considerando tutte le dinamiche svantaggiose che stanno rapidamente convergendo oggigiorno, non c’è dubbio che la guerra per procura della NATO contro la Russia si stia esaurendo, anche se ciò non significa automaticamente che il conflitto si congelerà presto. Probabilmente continuerà, anche se solo su scala ridotta, man mano che avranno luogo i colloqui di pace, compresi quelli potenzialmente segreti (a meno che non si materializzi la minaccia onnipotente di un cigno nero). A tutti gli effetti, tuttavia, questa guerra per procura sarà probabilmente combattuta a un ritmo diverso da ora in poi.

