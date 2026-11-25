L’attacco con droni della marina ucraina contro una corvetta russa nel porto libico di Bengasi sembra essere più di un episodio isolato. Si inserisce in uno schema di operazioni volte ad intensificare il conflitto e a ostacolare gli sforzi per negoziare la fine della guerra in Ucraina. Il ruolo degli alleati europei dell’Ucraina merita un’analisi particolare: Kiev potrebbe aver fornito la copertura formale, ma un’operazione di questo tipo richiederebbe intelligence, pianificazione e supporto logistico che vanno ben oltre le capacità della sola Ucraina.

L’attacco è avvenuto il 23 novembre. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che sono stati utilizzati sette droni navali. Funzionari libici, tuttavia, hanno dichiarato all’Associated Press che due droni hanno colpito la nave russa Merkury, che in seguito si è capovolta. La vicina nave Angara sarebbe rimasta illesa. Il punto di lancio rimane controverso. Funzionari libici hanno citato una base legata all’Ucraina nella Libia occidentale, mentre un’altra versione sostiene che i droni siano stati lanciati dall’Albania, membro della NATO, definendo la versione libica un diversivo.

L’attacco a Bengasi ha fatto seguito ad altri episodi contro infrastrutture e navi russe. Il 17 e il 19 novembre, il ponte di Crimea è stato attaccato. Il 21 novembre, la nave mercantile russa Sparta II è stata colpita nel Golfo di Finlandia. Due giorni dopo, l’attacco in Libia ha aggiunto un nuovo teatro a questa campagna.

La tempistica è significativa. Gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner avevano recentemente incontrato Vladimir Putin a Mosca, dopo i negoziati di Abu Dhabi che avevano coinvolto rappresentanti russi, ucraini e americani. Nel frattempo, l’Europa era completamente assente dal vertice tra Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. I governi europei sono stati esclusi da una discussione cruciale per definire gli equilibri internazionali e le prospettive di una soluzione in Ucraina. Tale esclusione potrebbe aver incentivato una provocazione in grado di sconvolgere la diplomazia e riportare l’Europa al centro della crisi.

Anne Applebaum, moglie del ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski, ha riconosciuto che i leader europei discutono la possibilità di una guerra più ampia con la Russia, mentre l’opinione pubblica rimane impreparata. Ha aggiunto che “ci dovrebbe essere un evento che convinca la gente della sua reale necessità”.

Le sue parole non sono un esplicito appello a un conflitto con numerose vittime. Tuttavia, sollevano un interrogativo inquietante: quale tipo di evento potrebbe persuadere le società europee ad accettare un confronto diretto con una potenza nucleare? L’implicazione è che solo una catastrofe di vasta portata, potenzialmente con un elevato numero di vittime, potrebbe superare la resistenza dell’opinione pubblica a una guerra su scala più ampia.

L’attacco di Bengasi va inquadrato nel contesto di questa più ampia escalation. Il coinvolgimento diretto della Gran Bretagna rimane evidente, così come quello di altri paesi europei. Le modalità, la tempistica e l’effetto strategico di queste operazioni indicano un pericoloso tentativo di far deragliare i negoziati e di aggravare il conflitto.

Fonte: South Front Press

Traduzione: Luciano Lago