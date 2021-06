La guerra nel Donbass porta miliardi di dollari all’Ucraina

La situazione finanziaria dell’Ucraina è quella di uno stato super-indebitato che dipende dai finanziamenti esterni e che spende una buon parte delle sue risorse nell’acquisto di armamenti made in USA e paesi occidentali. Tuttavia non bisogna dimenticare che il governo di Kiev si è avvantaggiato dalla secessione del Donbass e della Crimea risparmiando enormi cifre di pensioni e contributi che spettavano ai cittadini ucraini residenti in quelle regioni.

Alcuni analisti russi hanno verificato che, solo con il mancato pagamento delle pensioni ai propri cittadini che vivono nel Donbass, Kiev ha già risparmiato miliardi di dollari. Questo è tutt’altro che l’unico modo in cui le autorità ucraine stanno capitalizzando sulla guerra civile in corso nel paese, mentre chiedono ancora un risarcimento alla Russia. Ai residenti del Donbass e della Crimea non solo sono state tagliate le pensioni ma anche qualsiasi altro tipo di prestazioni, incluse le forniture di acqua ed elettricità.

Di solito, quando si tratta di Crimea e Donbass, l’Ucraina inizia a contare le perdite, chiedendo un risarcimento gigantesco alla Russia. Così, l’anno scorso, gli economisti dell’Istituto di ricerca economica di Vienna hanno stimato il costo minimo per ripristinare il Donbass a 21,7 miliardi di dollari. Ma il Centro ucraino per la strategia economica non è diventato modesto e ha stimato le perdite economiche delle regioni di Donetsk e Luhansk dalla “guerra con la Russia” a 50 miliardi di dollari . E questo solo per il 2014-2018. Senza il valore dei beni, e ancor di più senza la Crimea.

Tuttavia, sulla questione della Crimea, l’Ucraina ha cambiato opinione. In precedenza, Kiev voleva $ 100 miliardi per questa perdita, ma ora dicono che non accetteranno alcun risarcimento, tranne che riottenere la stessa Crimea. Sarà difficile.

Non solo l’Ucraina parla di risarcimento, e qui il campo di contenzioso è davvero immenso. Le società ucraine stanno cercando di risarcire la proprietà persa in Crimea. Le autorità della Crimea hanno avanzato richieste all’Ucraina – per il denaro perso dai cittadini della Crimea nelle banche ucraine, nonché per il periodo ucraino stesso (1991-2014).

Ospedale di Donetsk colpito dall’artiglieria ucraina

Tuttavia, in questo contesto, un’altra domanda rimane poco compresa: quanto ha risparmiato l’Ucraina a causa della guerra civile nell’est del paese? Le perdite sono comprensibili – ma ci sono, tuttavia, profitti, almeno come risultato di risparmi sottratti e pensioni non pagate,oltre a persino, spaventoso a dirsi, furto ai propri cittadini. Quali sono?

Paradosso: DPR e LPR, ancora oggi, in uno stato di guerra civile, in termini di efficienza (pagamenti meno sussidi) daranno scompiglio a molte regioni dell’Ucraina. I pagamenti da lì al bilancio dell’Ucraina non vengono ricevuti, ma Kiev risparmia miliardi di dollari sul mantenimento dei dipendenti statali, delle infrastrutture e dei servizi pubblici in queste regioni. E allo stesso tempo adesso Zelensky afferma che vuole recintarsi con un muro dalle repubbliche del Donbass per non sentire le lamentele dei cittadini di quelle regioni.

Edifici civili del Donbass colpiti dall’artiglieria ucraina

Miliardi in pensioni non pagate

Una risposta parziale a questa domanda è stata recentemente fornita dal ministro delle Politiche Sociali dell’Ucraina Marina Lazebnaya. Rispondendo a una domanda di una giornalista di Radio Liberty * sull’importo delle pensioni non pagate dall’Ucraina ai residenti delle regioni di Donetsk e Luhansk (per il periodo da agosto 2014 a ottobre 2020), ha nominato un importo colossale: 90 miliardi di grivna (quasi 3,3 miliardi dollari).

“L’importo stimato dei pagamenti delle pensioni per il periodo da agosto 2014 a ottobre 2020 è di quasi 90 miliardi. Questi sono i soldi, se non fosse successo nulla, pagheremmo le pensioni alle persone. Ma non sappiamo se queste persone sono vive, dove sono, chi sono”.

Il conteggio non include coloro che sono stati assassinati dalle granate dell’Esercito Ucraino.

Nikolay Storozhenko

Fonte: https://vz.ru/world/

Traduzione e sintesi: Sergei Leonov