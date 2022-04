La guerra lampo USA/NATO contro la Serbia nel 1999 ha portato alla guerra odierna in Ucraina

Inserito alle 19:01h in da Redazione in Imperialismo

di Finian Cunningham

Gli Stati Uniti hanno affermato di essere più uguali degli altri e hanno agito in base a questa affermazione a scapito di milioni di persone in tutto il mondo. Il mondo ora sta respingendo questa pretesa.

Nella seguente intervista per la Strategic Culture Foundation, Daniel Kovalik spiega come la guerra guidata dagli USA contro l’ex Jugoslavia nel 1999 sia stata un fatale e brutale assalto all’ordine internazionale. Ha aperto le porte alla rapida espansione verso est del blocco militare della NATO in violazione delle assicurazioni ai leader russi. E così ha creato le condizioni per la guerra odierna in Ucraina. L’intervento militare della Russia in Ucraina è il culmine dell’aggressione degli Stati Uniti e della NATO che può essere fatta risalire alla loro guerra lampo contro la Serbia 23 anni fa.

Daniel Kovalik è un avvocato americano di fama mondiale per i diritti umani, autore e commentatore di politica internazionale. Insegna diritti umani internazionali all’Università di Pittsburgh, School of Law. È un avvocato per i diritti umani e del lavoro che ha lavorato a molti casi in America Latina, incluso aiutare i lavoratori colombiani a citare in giudizio la Coca-Cola Company per presunti abusi diffusi. Scrive molto per Counterpunch e Huffington Post. Kovalik è autore di diversi libri tra cui The Plot to Scapegoat Russia.

Colloquio

Domanda: I governi e i media occidentali hanno condannato l’intervento militare russo in Ucraina come la peggiore violenza interstatale in Europa dalla seconda guerra mondiale. Ma la scorsa settimana abbiamo appena assistito al 23° anniversario del bombardamento dell’ex Jugoslavia da parte degli Stati Uniti e della NATO, quando gli aerei da guerra americani hanno attaccato la Serbia per 78 giorni, una guerra che è stata quasi cancellata dalla memoria pubblica occidentale. Sei sorpreso dal palese doppio standard?

Daniel Kovalik: In verità, non sono affatto sorpreso. Viviamo in un mondo di doppio linguaggio orwelliano che funziona per creare consenso tra le masse per la guerra. È sempre vero che siamo incoraggiati a condannare le azioni di coloro che ci dicono essere nostri nemici mentre dobbiamo ignorare e persino dimenticare i crimini dei nostri governi. Il bombardamento della Serbia, basato sulla pretesa di difendere i diritti umani, è stato un abominio incentrato sulla distruzione di civili e infrastrutture civili sebbene sia ricordato nella coscienza collettiva come un tipo di nobile ricerca.

Domanda: Ritieni che le due guerre siano comparabili? La Russia afferma di aver agito in base al principio dell’autodifesa delle persone di lingua russa; gli Stati Uniti e la NATO affermano di aver agito in difesa degli albanesi del Kosovo che, secondo loro, erano stati ripuliti etnicamente dalle forze serbe?

Proteste contro la NATO

Daniel Kovalik: Ci sono certamente delle somiglianze tra queste due operazioni militari poiché entrambe erano basate, almeno in gran parte, sulla difesa delle persone sotto attacco. Tuttavia, ci sono grandi differenze. In primo luogo, la Russia in realtà confina con l’Ucraina e coloro che sono stati attaccati in Ucraina dal governo ucraino sono stati persone di etnia russa, la maggior parte dei quali sono anche cittadini russi. E quindi, la Russia ha sicuramente un interesse maggiore in ciò che sta accadendo in Ucraina rispetto agli Stati Uniti, come il leader dell’operazione NATO in Serbia, aveva in quel paese lontano. In secondo luogo, la Russia afferma anche, a differenza degli Stati Uniti o di altri paesi della NATO, di agire in propria difesa nelle operazioni in Ucraina. La Russia ha visto l’Ucraina essere usata come gruppo scenico per destabilizzare, se non distruggere, la Russia, e gli Stati Uniti sono stati aperti su questi obiettivi, anche nelle dichiarazioni dello stesso presidente americano Joe Biden negli ultimi giorni. Gli Stati Uniti e la NATO non avevano tali preoccupazioni di autodifesa in Serbia e non lo hanno nemmeno affermato. Terzo, la Russia si è effettivamente adoperata in Ucraina per evitare morti e vittime civili mentre la NATO ha preso di mira specificamente i civili e le infrastrutture civili.

Domanda: Il bombardamento NATO guidato dagli Stati Uniti contro la Serbia e la sua capitale Belgrado è durato 78 giorni; Le forze russe hanno colpito località ucraine per poco più di 38 giorni. In che modo le due operazioni differiscono in termini di danni inflitti, comprese le vittime civili?

Daniel Kovalik: Ancora una volta, almeno finora, la Russia ha cercato di evitare di attaccare i civili e le infrastrutture civili mentre la NATO li ha effettivamente presi di mira. Naturalmente, ciò non significa che in Ucraina non ci siano state ingenti vittime civili e la distruzione di edifici civili. E la guerra in Ucraina è ancora in corso, quindi dovremo vedere come procede o come si evolve la guerra per conoscere l’intera portata dei danni a quel paese. Ecco perché è fondamentale trovare una soluzione negoziata a questo conflitto il prima possibile.

Domanda: Madeleine Albright, l’ex Segretario di Stato americano morta la scorsa settimana nel 23° anniversario della campagna di bombardamenti della NATO contro la Serbia, è stata una delle principali protagoniste dei presunti colloqui di pace – i colloqui di Rambouillet del febbraio 1999 – che hanno portato alla campagna della NATO nel marzo 1999. Perché lo sforzo diplomatico non è riuscito a prevenire la guerra?

Daniel Kovalik: Sappiamo benissimo che i colloqui di pace nell’ex Jugoslavia sono falliti proprio perché gli USA volevano che fallissero. C’erano due accordi di pace separati che avrebbero potuto impedire gran parte dello spargimento di sangue che ha avuto luogo lì e gli Stati Uniti hanno fatto di tutto per far affondare entrambi questi accordi. Gli Stati Uniti lo fecero perché volevano una guerra nell’ex Jugoslavia così come volevano oggi una guerra in Ucraina. Nel caso dell’ex Jugoslavia, gli Stati Uniti volevano che la guerra potesse distruggere le ultime vestigia del socialismo in Europa. Washington voleva anche dimostrare al mondo che l’America poteva entrare in guerra unilateralmente e senza l’autorizzazione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Cioè, voleva la guerra proprio per mostrare al mondo che poteva invadere qualsiasi paese volesse e in qualsiasi momento. Questa è stata, infatti, è stata una guerra contro l’ordinamento giuridico internazionale.

Domanda: Pensi che il bombardamento della Serbia guidato dagli Stati Uniti nel 1999 sia stato fondamentale per la successiva rapida espansione verso est della NATO come organizzazione militare?

Daniel Kovalik: Penso certamente che il bombardamento della Serbia abbia facilitato l’espansione verso est della NATO. Ha anche stabilito il precedente per la NATO di servire come forza aerea degli Stati Uniti in tutto il mondo, anche in luoghi al di fuori dell’Europa, come la Libia.

Domanda: Ritiene che il bombardamento USA/NATO della Serbia sia alla base dell’attuale conflitto in Ucraina? In altre parole, la guerra in corso in Ucraina è solo una parte di un quadro globale più ampio?

Daniel Kovalik: Il bombardamento della Serbia continua a indugiare nella mente dei russi che sono rimasti inorriditi dal fatto che un paese fratello in Europa è stato bombardato dalla NATO. Il ricordo di questo evento è certamente un fattore motivante nei timori della Russia che anche lei possa essere una vittima della NATO, e il presidente russo Vladimir Putin lo ha affermato di recente. E quindi, certamente, quel bombardamento ha avuto un ruolo nel portare al conflitto in Ucraina.

Domanda: La defunta Madeleine Albright, come molti politici statunitensi, era una grande sostenitrice dell’“eccezionalismo americano” e del diritto dell’America di usare unilateralmente la violenza per raggiungere i suoi obiettivi geopolitici. Questa dottrina è al centro dell’odierno conflitto internazionale tra l’Occidente e la Russia e in effetti la Cina?

Daniel Kovalik: Sì, lo è certamente. L’idea che gli Stati Uniti siano la “nazione essenziale”, come hanno affermato sia la Albright che l’ex presidente Barack Obama, è stata utilizzata per giustificare la pretesa degli Stati Uniti di essere in grado di agire unilateralmente contro qualsiasi nazione nel mondo al fine di proteggere la sua percezione interessi. Naturalmente, anche altri paesi hanno interessi, compreso l’interesse ad avere pace e sicurezza – questi sono i diritti più fondamentali di qualsiasi nazione, come stabilito nella Carta delle Nazioni Unite che è stata istituita nel 1945 dopo la seconda guerra mondiale.

L’aggressione incessante degli Stati Uniti contro paesi sovrani, sulla base di pretesti, ha distrutto questo diritto delle nazioni e lo stesso sistema delle Nazioni Unite, e paesi come la Russia e la Cina sono desiderosi di ripristinare questo diritto. La Carta delle Nazioni Unite, nei suoi termini, si basa sull’idea che tutte le nazioni sono uguali secondo il diritto internazionale. Gli Stati Uniti hanno affermato che, in qualche modo, loro sono più uguali degli altri e hano agito in base a questa pretesa a danno di milioni di persone in tutto il mondo. Il mondo ora sta respingendo questa pretesa di eccezionalismo americano.

Fonte:

https://www.strategic-culture.org/news/2022/04/01/us-nato-blitzkrieg-against-serbia-in-1999-led-today-war-ukraine-daniel-kovalik/