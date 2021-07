La guerra in Yemen si intensifica quando emergono informazioni sull’arrivo di truppe statunitensi





La guerra in Yemen è andata gradualmente intensificandosi negli ultimi mesi, con importanti battaglie in corso tra le forze di Ansarallah e le forze sostenute dai sauditi. Questo insieme alle affermazioni secondo cui le truppe statunitensi hanno occupato una base militare, ridispiegandovi truppe provenienti dall’Afghanistan.

Secondo il maggiore generale Abdu Abdullah Majili , delle forze “governative” sostenute dai sauditi, i suoi militanti, insieme ai combattenti tribali, hanno preso il controllo parziale del distretto di Rahabah nella provincia di Marib. Le forze del “governo yemenita” fedeli al presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, appoggiato dall’Occidente/Saudita, hanno recentemente lanciato un contrattacco su larga scala contro gli Houthi/Ansarallah, una campagna che ha avuto un certo successo, in gran parte a causa degli attacchi aerei lanciati dal coalizione saudita.

Nel frattempo, nella provincia di Bayda, Ansarallah e le forze sostenute dall’Arabia Saudita hanno entrambe avanzato le proprie azioni, a seguito di un’offensiva guidata dai sauditi per ottenere il controllo dell’area all’inizio di questo mese. Secondo quanto riferito, centinaia di soldati di entrambe le parti sono stati uccisi, con statistiche miste dei caduti per il totale esatto.

Nel mezzo di questi combattimenti, il vicino Oman ha intensificato i suoi sforzi per facilitare i colloqui di pace diretti tra gli Houthi e l’Arabia Saudita. L’Oman è in gran parte considerato neutrale rispetto alla guerra in corso nello Yemen, eppure ha avuto a sua volta controversie con l’Arabia Saudita sulle risorse naturali della provincia orientale di al-Mahrah nello Yemen e sulla creazione di un porto petrolifero lì. Finora, nonostante lo sforzo di due settimane di Muscat (la capitale dell’Oman) per cercare di facilitare i negoziati di pace, sono stati fatti pochi progressi per far muovere Ansarallah o l’Arabia Saudita.

Forse la cosa più preoccupante, tuttavia, è che secondo quanto riferito le forze statunitensi sono entrate nello Yemen . Secondo la ‘Yemen Press Agency’ le forze militari statunitensi sono arrivate questo martedì all’aeroporto internazionale di Aden, nella provincia di Aden, per poi dirigersi verso nord verso la vicina provincia di Lahij.

I rapporti dei media locali yemeniti affermano che le forze statunitensi sono ora di stanza nella principale base aerea di al-Anad nella provincia di Lahij. Questo perché i militanti sostenuti dai sauditi avevano costretto il Consiglio di transizione meridionale (STC) sostenuto dagli Emirati Arabi Uniti a lasciare la base. L’importanza di ciò, nel contesto del più ampio schema delle cose in Yemen, è che la base di al-Anad è la più grande base aerea all’interno dello Yemen e potrebbe indicare che è in arrivo una drammatica escalation di tensioni.

La possibile presenza di forze statunitensi nella base aerea di al-Anad è accompagnata da molteplici segnalazioni di munizioni statunitensi sparate da aerei controllati dagli Stati Uniti nel paese, dopo il ritrovamento di bombe identificate come prodotte dagli Stati Uniti. Il governo degli Stati Uniti nega queste affermazioni, così come le affermazioni secondo cui i droni statunitensi sono stati abbattuti sui cieli di Marib in Yemen.

Il gruppo Ansarallah ha rilasciato prove video e fotografiche di aver abbattuto due droni ScanEagle, recanti correttamente i marchi della società con sede a Washington, Insitu, che produce i droni. L’Arabia Saudita non è nota per possedere il tipo di droni abbattuti e, nonostante la smentita degli Stati Uniti, insieme a Boeing – di cui Insitu è ​​una sussidiaria – affermando che non era lo ScanEagle che hanno visto nel relitto, sembra chiaramente che il drone sia così com’è è stato descritto da Ansarallah.

Forze Yemenite di Ansarallah

Joe Biden ha proclamato nel suo primo discorso sulla questione della politica estera, che avrebbe dato la priorità alla fine della guerra in Yemen . All’epoca, è stato interpretato erroneamente dai media mainstream occidentali come se avesse detto che avrebbe posto fine a tutto il sostegno alla guerra della coalizione guidata dai sauditi contro lo Yemen, quando in realtà ha affermato solo che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al loro sostegno all’azione offensiva saudita.

È chiaro che l’amministrazione Biden degli Stati Uniti vede la guerra condotta dai sauditi allo Yemen come di natura difensiva a questo punto, o questo o il governo degli Stati Uniti ha mentito apertamente. Nessuna azione intrapresa dal Regno dell’Arabia Saudita nello Yemen è stata oggetto di un esame accurato, infatti, l’amministrazione Biden sta partecipando a questa guerra, come ha fatto il suo predecessore, il presidente Donald Trump.

Ora, la violenza in Yemen continua ad aumentare e il governo degli Stati Uniti non sembra dare priorità alla fine di questa guerra, che sostiene attivamente con le sue armi e il suo supporto logistico. Se Joe Biden avesse voluto davvero che la guerra finisse, è semplice, avrebbe intrapreso l’offensiva diplomatica contro l’Arabia Saudita per questo. I media occidentali devono anche abbandonare la loro retorica sulle forze di Hadi come legittime “forze governative”, questo chiaramente non è il caso e Abdrabbuh Mansour Hadi è diventato illegittimo quanto Juan Guaido del Venezuela.

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago