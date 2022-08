La guerra in Ucraina provoca la fine del mondo unipolare





di Salman Rafi Sheikh

Se l’Occidente – USA e UE – prevedeva di “isolare” la Russia dopo l’operazione militare di quest’ultima in Ucraina, quel piano è chiaramente fallito. La Russia è stata debitamente rappresentata alla riunione ministeriale del G20, conclusasi di recente, a Bali, in Indonesia.

Il fatto che l’Indonesia, invece di cedere alle pressioni degli Stati Uniti per costringere la Russia a lasciare il vertice, abbia ancora ospitato la Russia significa che la capacità degli Stati Uniti di dettare la politica globale è già in profonda recessione. Il declino è essenzialmente il risultato diretto del fallimento combinato degli Stati Uniti e dell’UE nel sconfiggere la Russia in Ucraina attraverso sanzioni e supporto militare diretto del valore di miliardi di dollari. Invece di costringere la Russia a lasciare l’Ucraina, le politiche occidentali hanno fatto precipitare le proprie economie a causa di un’inflazione elevata e di una bassa crescita. Inoltre, l’incertezza sul gas i Europa, hanno fatto crescere la pressione sulle economie dei paesi della UE.

Secondo il capo della Federazione tedesca dei sindacati, “Intere industrie rischiano il collasso per sempre a causa dei colli di bottiglia del gas “. Questo crollo – una grave crisi economica – significa che la capacità dell’UE di plasmare la politica globale è seriamente compromessa. In effetti, la politica occidentale di imporre ” sanzioni dall’inferno ” alla Russia si è brutalmente ritorta contro. Se niente funziona per l’Occidente, questo può davvero essere il ‘centro’ della politica globale?

Il russo Vladimir Putin è stato conciso quando ha affermato che l’operazione militare russa in Ucraina non era solo una tipica guerra; è stato/è un passo chiave verso lo smantellamento del sistema globale incentrato sugli Stati Uniti. Per citare il discorso che ha pronunciato di recente, la guerra in Ucraina “è l’inizio della transizione dall’egocentrismo liberal-globalista americano a un mondo veramente multipolare”.

Questo è evidente anche altrove. La Cina ha rifiutato di schierarsi con la NATO contro la Russia. Nonostante la diplomazia statunitense e persino le minacce di “conseguenze”, Pechino continua a sostenere la Russia. Ciò è stato chiaramente evidente alla riunione ministeriale del G20 in cui la Cina ha assicurato che debba prevalere il multilateralismo, piuttosto che l’unilateralismo.

In effetti, il modo in cui i diplomatici cinesi guidati dal ministro degli Esteri Wang-Yi hanno condotto la diplomazia ha assicurato il fallimento degli sforzi occidentali per “isolare” la Russia.

In un breve arco di tempo di 48 ore, Wang-Yi ha incontrato le controparti di diversi membri del G20 per trasmettere un messaggio sulla guerra tra Russia e Ucraina. Per prima cosa, Wang, attraverso il suo incontro con il russo Lavrov, ha chiarito che Pechino non ha intenzione di abbandonare la sua amicizia “senza limiti” con la Russia. Questo messaggio ha posto le basi per il resto dei suoi incontri bilaterali.

Come ha confermato il principale diplomatico russo, Mosca sostiene pienamente l’Iniziativa per lo sviluppo globale e l’Iniziativa per la sicurezza globale della Cina. In termini pratici, ciò significa che la Russia sostiene pienamente i piani della Cina per cambiare l’ordine globale.

Summit del G 20

Questo sostegno riflette direttamente il messaggio che ha dato il vertice BRICS recentemente concluso , ed è proprio questo il messaggio che anche Putin ha espresso con forza nel suo detto discorso. Il supporto e lo slancio per un sistema globale alternativo, multipolare e decentralizzato stanno gradualmente ma inesorabilmente costruendo, cosa che è improbabile che l’Occidente sia in grado di invertire.

Wang-Yi, dopo il suo incontro con Lavrov, ha anche incontrato la sua controparte indiana e ha espresso efficacemente la posizione della Cina sull’Ucraina. Wang ha affermato che Pechino si oppone agli sforzi occidentali “per incitare la mentalità della Guerra Fredda, promuovere il confronto di blocco e creare una nuova Guerra Fredda” e che si oppone anche alle sanzioni occidentali alla Russia, che “non sono né giustificate né legali”.

Il messaggio è stato trasmesso all’indiano Jaishankar, che in precedenza – e pubblicamente – si è rifiutato di sostenerela narrativa occidentale dell’operazione militare russa in Ucraina, sottolineando che l’Occidente non può e non deve aspettarsi che il mondo intero lo sostenga su tutte le sue questioni. Si è affrettato a ricordare al suo pubblico occidentale che l’India seguirà sempre politiche che proteggano e rafforzino i suoi interessi nazionali. Gli Stati Uniti, nonostante i loro profondi legami con Nuova Delhi e l’appartenenza di quest’ultima al QUAD, non sono quindi riusciti né a convincere l’India a opporsi alla Russia né a impedirle di acquistare petrolio russo.

Basandosi sull’affermazione dell’autonomia strategica dell’India in una situazione di crisi, Wang-Yi è stato abbastanza scaltro da presentare la posizione della Cina all’India e quindi utilizzarla come piattaforma per trasmettere il messaggio al resto dei paesi, in particolare ai paesi in via di sviluppo e sottosviluppati in Asia e Africa – che sono state, direttamente e indirettamente, duramente colpite dalla guerra e dalle sanzioni occidentali, che hanno spinto i prezzi del petrolio a salire vertiginosamente.

Con sempre più paesi che si uniscono al carrozzone per un mondo alternativo e multipolare, è chiaro che questi stessi paesi considerano il fatto che questa guerra è stata innescata, prima di tutto, dalla spinta degli Stati Uniti ad espandere la NATO per includere l’Ucraina. Pertanto, non c’è abbastanza sostegno per la narrativa statunitense sulla Russia e/o sulla politica di contrastare la Cina attraverso il suo nuovo progetto multimiliardario che dovrebbe rivaleggiare con la BRI cinese ma non ha i soldi per raggiungere i suoi obiettivi. Tutto questo ha lasciato il resto del mondo stanco delle politiche occidentali/americane.

Questa frustrazione è reale e viene espressa in modo molto chiaro e inequivocabile in termini di sempre più paesi che scaricano il dollaro USA a favore di valute alternative, con il renminbi cinese il favorito. Secondo gli ultimi dati del Fondo Monetario Internazionale , “le banche centrali non stanno trattenendo il biglietto verde nelle loro riserve nella misura in cui lo facevano una volta”, facendo sì che la quota del dollaro nelle riserve valutarie globali scenda al di sotto del 59% nell’ultimo trimestre dello scorso anno, estendendo un declino di due decenni. Non sono solo i rivali statunitensi a scaricare l’USD; anche paesi come Israele hanno implementato piani per acquisire altre valute. Questo è l’inizio di una sana crisi in Occidente.

Per concludere, questa crisi riflette molto chiaramente due effetti: a) il sistema mondiale si sta decentralizzando e le vecchie gerarchie vengono smantellate; b) c’è un’accettazione dell’idea di un mondo multipolare molto più ampia di quella riflessa dai BRICS o i gruppi del G20. Benvenuti nel secolo post-americano!

Salman Rafi Sheikh, ricercatore-analista di Relazioni internazionali e affari esteri e interni del Pakistan, in esclusiva per la rivista online “ New Eastern Outlook ”.

Traduzione: Luciano Lago