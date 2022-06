La guerra in Ucraina indica grandi cambiamenti nella futura struttura del potere nel mondo

La guerra in Ucraina è stata caratterizzata da disinformazione fin dall’inizio. I media occidentali hanno mostrato una straordinaria capacità di memoria selettiva. I resoconti della guerra iniziano quasi sempre con l’intervento russo nel Donbass nel febbraio 2022. È come se gli eventi dei sette anni precedenti non fossero mai accaduti, almeno se ci si basava sulla selezione occidentale come una rappresentazione eventi.

Guardiamo all’inizio di questa guerra iniziata di fatto nel 2014 con un colpo di stato di ispirazione americana contro il governo legittimamente eletto dell’Ucraina. Non ci sono dubbi sul coinvolgimento americano negli eventi del 2014 sin dal primo giorno. Non meno una figura come Viktoria Nuland si era apertamente vantata del fatto che il suo intervento in Ucraina era stato in gran parte determinante nel rovesciamento violento del governo.

Quel colpo di stato è stato il fattore precipitante nella decisione della Crimea e poi delle repubbliche del Donbass di separarsi dall’influenza del governo ucraino. L’Ucraina non ha mai accettato la dichiarazione di indipendenza della Crimea, a seguito di un legittimo voto del popolo. Questo risulta completamente mancante dalla narrativa ucraina (e occidentale) degli eventi in Crimea e sono le circostanze in cui la Crimea è diventata parte dell’Ucraina nel 1954.

Ciò seguì la decisione dell’allora leader sovietico Nikita Khrushchev, lui stesso di origine ucraina, di “regalare” la Crimea all’Ucraina. La gente di quel territorio non era stata consultata. All’epoca nessuno si soffermò molto perché facevano tutti parte dell’Unione Sovietica. Anche il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991 non ha causato grandi sconvolgimenti in Ucraina. È stato il crollo del governo democratico in Ucraina a fornire un catalizzatore per il ritorno della Crimea in Russia. Questa storia è completamente assente dalle richieste contemporanee del presidente ucraino di restituire la Crimea all’Ucraina. È sintomatico della totale assenza di realismo da parte del governo ucraino che ha caratterizzato la loro posizione fin dall’inizio.

Anche la narrativa occidentale sulla realtà degli eventi nel Donbass manca completamente di rendere conto di quanto accaduto nella regione. Anche il Donbass ha cercato l'indipendenza dall'Ucraina. Questo ha portato l'Ucraina ad attaccare il Donbass, una guerra che va avanti almeno dal 2015. In quell'anno c'era un accordo tra l'Ucraina e il Donbass, mediato da Francia e Germania. Un fattore importante relativo ai combattimenti scoppiati nel 2015 è stato che sia la Germania che la Francia hanno completamente ignorato

l’inadempimento da parte dell’Ucraina dei termini dell’accordo di Minsk. Se quell’accordo fosse stato adeguatamente applicato, è almeno discutibile che l’attuale guerra sarebbe stata evitata.

Gruppo di Minsk, accordi mancati

Inoltre, manca completamente nella narrativa occidentale della guerra con cui l’Ucraina ha invaso il Donbass e da allora gli ha fatto guerra. Almeno 15.000 cittadini del Donbass sono stati uccisi a causa di quell’invasione e 1 milione di cittadini in più sono stati costretti all’esilio in Russia.

L’invasione è stata accompagnata da una serie di misure discriminatorie, in particolare contro l’uso della lingua russa da parte dei cittadini delle aree di lingua russa dell’Ucraina e del Donbass. Una delle prime misure introdotte dai russi in seguito al loro coinvolgimento nella guerra contro l’Ucraina è stata il ripristino dell’uso della lingua russa. Ancora una volta, questo fattore è completamente assente dalla narrativa occidentale.

Le forze russe e la milizia del Donbass hanno ora quasi completamente riconquistato l’intera regione del Donbass. Il presidente ucraino si è nuovamente reso ridicolo facendo affermazioni irrealistiche che i territori perduti saranno presto riconquistati e quella che viene vantata come una grande controffensiva ucraina. Queste affermazioni sono completamente deliranti. Le vere perdite per le forze ucraine a causa di morti, feriti e capitolazione su larga scala sono ora comprese tra 500 e 1000 al giorno. La realtà rappresentata da queste cifre è smentita dagli ucraini, le cui palesi bugie sul punto sono fedelmente riportate dai media occidentali.

Nelle ultime settimane o due c’è stato un sottile cambiamento nella natura dei resoconti occidentali del conflitto. Il New York Times, ad esempio, probabilmente il più influente dei media occidentali, ha messo in dubbio il continuo coinvolgimento americano nel conflitto. Ciò è significativo poiché il New York Times è ampiamente considerato come un riflesso del livello di sostegno nello stesso governo degli Stati Uniti. L’inquietudine del New York Times sulla direzione della guerra deve ancora riflettersi ai massimi livelli, quello del presidente e dei Segretari di Stato e della Difesa. Il Segretario alla Difesa, due settimane fa, parlava della rimozione del presidente Putin dal suo ruolo di capo del governo russo.

Tali affermazioni riflettono la profonda ignoranza delle realtà del potere russo che caratterizza l’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti di tutte le questioni russe. Anche se Putin dovesse soccombere alle molteplici malattie attribuitegli dai media occidentali, non vi è assolutamente alcuna garanzia che sarebbe sostituito da qualcuno più sensibile alla visione occidentale del mondo. In realtà, è più probabile che accada il contrario. Putin è in effetti un uomo molto cauto che ha impiegato otto anni per essere finalmente spinto in una risposta decisiva alle continue provocazioni ucraine, esemplificate dal loro totale disprezzo per l’accordo di Minsk.

La volontà russa di scendere a compromessi ora sembra essere svanita. Con ogni probabilità estenderanno il loro controllo oltre il Donbass per includere l’intera Ucraina orientale che ha un confine con il mare. Sembra probabile che anche la Polonia e l’Ungheria reclameranno il territorio che storicamente faceva parte delle rispettive nazioni. L’Ucraina come Stato vitale probabilmente svanirà. Hanno solo se stessi da incolpare.

La fine della guerra segna anche la fine dell’influenza degli Stati Uniti sul paese. Gli Stati Uniti non sono mai stati interessati a un’Ucraina indipendente e democratica. È sempre stato un veicolo per le loro ambizioni anti-russe. Questo punto di vista è rafforzato dai suddetti commenti del Segretario di Stato alla Difesa degli Stati Uniti. La scomparsa delle ambizioni anti-russe degli Stati Uniti utilizzando l’Ucraina come veicolo è da accogliere con favore. Anche il fallimento delle sanzioni statunitensi ed europee contro la Russia è stata una salutare lezione per entrambe le parti. La simpatia russa verso l’Europa sembra essere svanita. Hanno solo se stessi da incolpare.

Quello a cui stiamo assistendo ora è un Terzo Mondo sempre più unito che finalmente chiama e lavora per porre fine all’influenza anglo-americana che è stata un’influenza così funesta sulle loro ambizioni per così tanto tempo. Le ripercussioni della guerra in Ucraina sul resto del mondo sono appena iniziate.

James O’Neill, un ex avvocato con sede in Australia, in esclusiva per la rivista online “New Eastern Outlook” .

Traduzione: Luciano Lago