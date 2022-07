La guerra in Ucraina è l’ultimo disastro neocon





di Jeffrey D. Sachs

La guerra in Ucraina è il culmine di un progetto trentennale del movimento neoconservatore americano.

L’amministrazione Biden è piena degli stessi neoconservatori (Neocon) che hanno sostenuto le guerre lanciate dagli Stati Uniti in Serbia (1999), Afghanistan (2001), Iraq (2003), Siria (2011), Libia (2011) e che hanno fatto così tanto per provocare la Russia e la sua invasione dell’Ucraina.

Il record dei neocon è di assoluto disastro, ma Biden ha dato vita alla sua squadra di neocon. Pertanto, Biden sta guidando l’Ucraina, gli Stati Uniti e l’Unione Europea nell’ennesimo tracollo geopolitico.

Se l’Europa ha un po’ di buon senso, starà lontana da queste debacle della politica estera americana.

Il movimento neoconservatore è emerso negli anni ’70 attorno a un gruppo di intellettuali pubblici, molti dei quali sono stati influenzati dallo scienziato politico dell’Università di Chicago, Leo Strauss, e dal classicista dell’Università di Yale Donald Kagan.

I leader neocon includevano Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz, Robert Kagan (figlio di Donald), Frederick Kagan (figlio di Donald), Victoria Nuland (moglie di Robert), Elliott Cohen, Elliott Abrams e Kimberley Allen Kagan (moglie di Frederick) .

Il primo messaggio del neoconservatore è che gli Stati Uniti devono avere il predominio della potenza militare in tutte le regioni del mondo e devono confrontarsi con le crescenti potenze regionali che un giorno potrebbero sfidare il dominio globale o regionale degli Stati Uniti, insieme a Russia e Cina in vista .

A tal fine, la forza militare americana è preposizionata in centinaia di basi militari in tutto il mondo (circa 900) e gli Stati Uniti sono pronti a fare guerre di propria iniziativa, se necessario. Le Nazioni Unite dovrebbero essere utilizzate dagli Stati Uniti solo quando è utile per gli interessi americani…

Questo approccio è stato articolato esplicitamente per la prima volta da Paul Wolfowitz nel suo Draft Defense Policy Guidelines (DPG), scritto per il Dipartimento della Difesa nel 2002. Il progetto prevedeva l’espansione della rete di sicurezza statale unita all’Europa centrale e orientale, nonostante l’esplicita promessa del ministro degli Esteri tedesco Hans-Dietrich Genscher nel 1990 che l’unificazione tedesca non sarebbe stata seguita da un allargamento verso est della NATO.

Disastro Ucraina

Wolfowitz si è anche espresso a favore di guerre decise unilateralmente dagli Stati Uniti, difendendo il proprio diritto di agire in modo indipendente, anche da solo, in risposta a crisi ritenute preoccupanti.

Secondo il generale Wesley Clark, Wolfowitz aveva già chiarito a Clark nel maggio 1991 che gli Stati Uniti avrebbero condotto operazioni di cambio di regime in Iraq, Siria e altri ex alleati del blocco sovietico.

I neoconservatori hanno sostenuto l’espansione della NATO in Ucraina anche prima che diventasse la politica ufficiale degli Stati Uniti sotto George W. Bush [Junior] nel 2008. Consideravano l’adesione dell’Ucraina alla NATO come la chiave del dominio regionale e globale degli Stati Uniti.

Robert Kagan ha spiegato le argomentazioni neocon per l’espansione della NATO nell’aprile 2006:

“I russi e i cinesi non vedono nulla di naturale nelle [rivoluzioni colorate” dell’ex Unione Sovietica], solo colpi di stato sostenuti dall’Occidente volti a far avanzare l’influenza occidentale nelle zone strategicamente vitali del pianeta.

Hanno così torto? La riuscita liberalizzazione dell’Ucraina, incoraggiata e sostenuta dalle democrazie occidentali, non sarebbe solo il preludio all’incorporazione di questa nazione nella NATO e nell’Unione Europea, in breve, l’espansione dell’egemonia liberale occidentale?

Kagan ha riconosciuto le disastrose conseguenze dell’allargamento della NATO. Cita un esperto che ha detto: “Il Cremlino si prepara seriamente alla ‘battaglia per l’Ucraina’”.

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, Stati Uniti e Russia avrebbero dovuto lavorare per un’Ucraina neutrale, come cuscinetto e valvola di sicurezza. Invece, i neoconservatori volevano l'”egemonia” americana mentre i russi entravano in battaglia in parte per difendersi e in parte per soddisfare le proprie pretese imperiali.

È un ricordo della guerra di Crimea (1853-1856), quando Gran Bretagna e Francia cercarono di indebolire la Russia nel Mar Nero, in seguito alla pressione russa sull’Impero Ottomano…

Kagan ha scritto l’articolo in questione come privato cittadino, mentre sua moglie Victoria Nuland ha servito come ambasciatrice degli Stati Uniti presso la NATO sotto George W. Bush, Jr. Nuland era l’agente neocon per eccellenza.

Viktoria Nuland, il falco neocon dell’Amministrazione Biden

Oltre ad essere l’ambasciatrice di Bush presso la NATO, Nuland ha servito come assistente del segretario di Stato per gli affari europei ed eurasiatici di Barack Obama dal 2013 al 2017, dove ha contribuito a rovesciare il presidente ucraino filo-russo Viktor Yanukovich. Ora è il sottosegretario di Stato di Biden e guida la politica americana di fronte alla guerra in Ucraina.

La prospettiva neoconservatrice si basa su una falsa premessa: che la superiorità militare, finanziaria, tecnologica ed economica degli Stati Uniti gli permetta di dettare le sue condizioni in tutte le regioni del mondo. È una chiara dimostrazione di orgoglio e disprezzo non comuni.

Dagli anni ’50, agli Stati Uniti è stato impedito di fare del male o sono stati sconfitti in quasi tutti i conflitti regionali a cui hanno partecipato. Eppure, nella “battaglia per l’Ucraina”, i neoconservatori erano pronti a provocare un confronto militare con la Russia allargando la NATO nonostante le veementi obiezioni della federazione russa, perché assolutamente convinti che la Russia finirà per essere sconfitta dalle sanzioni finanziarie americane e armamento della NATO.

L’Institute for the Study of War (ISW), un think tank neoconservatore guidato da Kimberley Allen Kagan (e sostenuto da chi è chi di appaltatori della difesa come General Dynamics e Raytheon), continua a promettere una vittoria ucraina.

Riguardo ai progressi della Russia, l’ISW ha fatto un tipico commento: “Indipendentemente da quale lato si inclina la città [di Sievierdonetsk], l’offensiva russa a livello operativo e strategico sarà probabilmente culminata, dando all’Ucraina la possibilità di riprendere le sue controffensive per respingere le forze russe. »

I fatti sul campo, tuttavia, suggeriscono il contrario. Le sanzioni economiche occidentali hanno avuto scarso impatto negativo sulla Russia, mentre il loro effetto boomerang sul resto del mondo è stato considerevole.

Inoltre, la capacità degli Stati Uniti di rifornire l’Ucraina di munizioni e armi è seriamente ostacolata dalla limitata capacità di produzione degli Stati Uniti e dall’interruzione delle catene di approvvigionamento.

La capacità industriale della Russia, ovviamente, eclissa quella dell’Ucraina. Il PIL della Russia era circa 10 volte quello dell’Ucraina prima della guerra e l’Ucraina ha perso gran parte della sua capacità industriale negli ultimi mesi.

Il risultato più probabile dei combattimenti in corso è che la Russia conquisterà gran parte dell’Ucraina, forse lasciandola senza sbocco sul mare o quasi [senza accesso al Mar Nero].

La frustrazione aumenterà in Europa e negli Stati Uniti con le vittime militari e le conseguenze stagflazionarie della guerra e delle sanzioni. Le ripercussioni potrebbero essere devastanti, se un demagogo di destra negli Stati Uniti salisse al potere (o, nel caso di Trump, tornasse al potere) promettendo di ripristinare la gloria militare sbiadita dell’America attraverso una pericolosa escalation.

Invece di rischiare questo disastro, la vera soluzione è porre fine alle fantasie neoconservatrici degli ultimi 30 anni e che Ucraina e Russia tornino al tavolo dei negoziati, con la NATO che si impegna a porre fine al suo impegno per l’allargamento verso est con Ucraina e Georgia , in cambio di una pace sostenibile che rispetti e protegga la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

Fonte: I Katimerini

Traduzione:. Luciano Lago