La guerra in Ucraina è iniziata 8 anni fa, la Russia ora le sta ponendo fine, afferma Mosca

Il ministero degli Esteri russo afferma di voler porre fine al bagno di sangue di 8 anni nel Donbass su cui sia l’Ucraina che l’Occidente hanno chiuso un occhio.

L’Occidente ha trascorso otto anni ignorando il “mare di sangue” nel Donbass mentre armava l’Ucraina, e ora afferma che Mosca è l’aggressore quando è intervenuta per porre fine al conflitto, ha detto giovedì a RT la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato nelle prime ore di giovedì un’operazione militare in Ucraina, sostenendo che era necessario “smilitarizzare e denazificare” il paese vicino. Kiev ha accusato la Russia di aggressione, mentre USA, UE e NATO l’hanno definita un’invasione “non provocata” . Mosca insiste che non è così.

Nell’annunciare l’operazione, Putin ha affermato che “l’obiettivo principale è fermare l’escalation della guerra in corso da otto anni e fermare la guerra”, ha detto Zakharova a RT in un’intervista esclusiva.

“La Russia non ha commesso alcun tipo di aggressione”, ha insistito Zakharova. “Non è iniziato ieri. C’è un mare di sangue che è apparso negli ultimi 8 anni”, ha aggiunto, riferendosi al conflitto nelle regioni di Donetsk e Lugansk, che la Russia lunedì ha riconosciuto come stati indipendenti.

Esplosioni in Ucraina

L’obiettivo principale è fermare l’escalation della guerra che dura da otto anni, fermare questa guerra

Donetsk e Lugansk si sono staccati dall’Ucraina nel 2014, dopo che il colpo di stato sostenuto dall’Occidente ha estromesso il governo democraticamente eletto a Kiev. Zakharova ha osservato che le due autoproclamate repubbliche hanno tenuto un referendum otto anni fa, dicendo che non volevano rimanere in Ucraina, ma sia Mosca che l’Occidente lo hanno rifiutato e hanno cercato di rimettere insieme il paese “distrutto” .

Alla domanda sulla dichiarazione del presidente Volodymyr Zelensky secondo cui l’Ucraina voleva la pace, Zakharova si è chiesta perché l’Ucraina si stesse armando e si rifiutasse di negoziare con il Donbass.

“Se l’Ucraina voleva la pace, perché ha ottenuto tutte queste armi” da tutto il mondo, ha detto a RT la portavoce del ministero degli Esteri, aggiungendo: “Era chiaro che si trattava di armi offensive. Chi stavano combattendo? La loro stessa gente nel sud-est dell’Ucraina e parlavano spesso della presa della Crimea”. La penisola ha votato per ricongiungersi alla Russia nel marzo 2014, ma l’Ucraina e i suoi sostenitori occidentali si sono rifiutati di riconoscerlo, definendolo un “annessione”.

Zakharova ha anche osservato che gli alti funzionari ucraini hanno apertamente e pubblicamente sollevato l’idea di ottenere armi nucleari nelle ultime settimane, sottolineando che questo era un fatto e non qualcosa affermato dall’intelligence russa.

Le divisioni in Ucraina vanno oltre Donetsk e Lugansk, ha aggiunto Zakharova, accusando i gruppi armati con i simboli dell’era nazista – come il famigerato Battaglione Azov – di avere influenza su gran parte del paese.

Per anni, ha detto, i media occidentali così preoccupati per i diritti umani in luoghi come il Sud Sudan e il Myanmar hanno taciuto su tutto questo, ignorando che nel Donbass sono morte più di 13.000 persone, molte delle quali civili. Mentre la Russia ha fornito loro aiuti umanitari, Kiev li ha assediati interrompendo il commercio, la finanza e persino i servizi pubblici. Zakharova ha osservato che il canale d’acqua verso la Crimea è ora di nuovo operativo dopo che l’Ucraina lo ha chiuso “criminalmente” anni fa.

Fonte: RT News

Traduzione: Luciano Lago