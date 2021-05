La guerra in Palestina, comunque vada a finire, rappresenta una vittoria per Hamas e la resistenza palestinese

La stessa stampa israeliana riconosce che il conflitto in corso ha dato una svolta decisiva alla questione della Palestina che, da molto tempo, era rimasta trascurata e messa all’angolo dai fittizi piani di pace predisposti dagli USA, da Israele e dai paesi arabi collaborazionisti, quelli che avevano cercato di svendere la Palestina ai sionisti e far svanire l’idea di uno stato Palestinese e dei diritti inalienabile del popolo palestinese.

Nahum Barnea, redattore politico del quotidiano Yedioth Ahronoth, ha detto oggi, che Hamas non combatte per il settore immobiliare, né per i missili, ma piuttosto nella battaglia della coscienza, e in questo ha ottenuto una vittoria completa.

Ha aggiunto: “Ha bombardato la capitale il giorno della sua vacanza (Al-Fitr), ha lanciato razzi contro Gush Dan e ha continuato a lanciare razzi nonostante i pesanti bombardamenti su Gaza. Sono apparsi nel mondo arabo come guarnigione di Gerusalemme e i luoghi santi, e sulla loro strada hanno incendiato Israele.

Sulla base di questi risultati, “Hamas otterrà quello che dice alla conferenza stampa che terrà dopo il cessate il fuoco”.

Per quanto riguarda il governo di occupazione, è “in trappola”, come ha detto Barnea, poiché la leadership politica “non ha intenzione di passare a un’operazione di terra, e non ci sono piani per occupare aree, e nessuno si aspetta che le bandiere bianche possano essere sollevato sulle case di Gaza “.

Il capo commentatore politico di “Yediot Aharonot” ha dichiarato che durante la fine della settimana “sapremo se l’attuale round è terminato o se è successo qualcosa che complicherà e prolungherà le cose”.

Ha concluso che questa operazione, che “ha un nome ma non ha un obiettivo dichiarato, ha in realtà un solo obiettivo: il tempo”, aggiungendo che “nessuno in Israele intende cambiare il concetto e raggiungere un accordo a lungo termine o sradicare Hamas dal Gaza. “

Solidarietà con la Palestina

Nello stesso contesto, il quotidiano Yediot Aharonot ha riferito che “nonostante i dolorosi colpi che Hamas ha ricevuto dall’esercito israeliano, il movimento mantiene ancora capacità offensive per sorprendere Israele”.

Il giornale ha sottolineato che “Hamas sta lavorando finora con granate a propulsione a razzo, lanciando missili contro scudi e droni, ma ha capacità più varie di agire contro Israele”.

Da parte sua, il quotidiano israeliano “Haaretz” ha affermato che i razzi palestinesi per la prima volta hanno trasformato l’occupazione in un fronte e hanno sorpreso i coloni, sottolineando che le cupole di ferro avanzate non hanno impedito giorni di ansia e profonde ripercussioni psicologiche.

Vari media in Israele hanno sottolineato come altri paesi arabi e non arabi, dalla Giordania alla Turchia e al Pakistan, stiano manifestando in questo momento solidarietà e vicinanza alla causa palestinese e condanna delle azioni belliche del governo israeliano e questo non mancherà di avere ripercussioni geopolitiche a livello regionale. Il momento non è favorevole per Israele che si ostina a ricercare un successo militare contro Hamas ma che rischia di pregiudicare i rapporti costruiti negli ultimi anni.

Fonte: al Mayadeen

Traduzione e sintesi: Luciano Lago