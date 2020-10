LA GUERRA FREDDA NELL’ARTICO È UN FATTO, È PROBABILE, SARA’ UNA GUERRA CALDA?

Nell’Artico, il ghiaccio sembra ritirarsi e questo rappresenta un’opportunità per i paesi di organizzare esercitazioni nella regione.

Tra questi ci sono Regno Unito, Stati Uniti e Canada, che avrebbero tutti bisogno di più esercitazioni nella regione, al fine di tentare e contrastare probabilmente l’espansione della Russia.

Nell’ottobre 2020, il ghiaccio marino artico ha raggiunto quasi la sua estensione minima registrata. Secondo le simulazioni, il ghiaccio artico si scioglierà completamente in estate entro il 2035.

In questo contesto, le potenze mondiali, inclusi Stati Uniti, Russia, Cina, Canada, Gran Bretagna e Cina, stanno rafforzando la loro presenza militare nella regione per garantire i loro interessi geopolitici ed economici.

Il riscaldamento nell’Artico ha intensificato non solo le preoccupazioni ambientali, ma anche lo sviluppo delle risorse naturali della regione. Si prevede che quest’anno le consegne lungo la rotta del Mare del Nord verso la Russia raggiungeranno i 32 milioni di tonnellate e l’80% di questa cifra ricadrà su petrolio e gas dai giacimenti di Yamal.

Da parte americana, l’amministrazione Trump si è impegnata a vendere in locazione le trivellazioni nella riserva naturale nazionale artica entro la fine dell’anno. E ha annullato una sentenza dell’era Obama che avrebbe ostacolato la proposta di Pebble Mine, ponendo così le basi per un progetto di oro e rame che secondo gli ambientalisti danneggerà la più grande pesca di salmone rosso del mondo.

Nel 2019, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo ha affermato che era “il momento dell’America di schierarsi come nazione artica”, gli Stati Uniti hanno schierato i cacciatorpediniere al largo della costa settentrionale della Russia a maggio – e per la prima volta dagli anni ’80. A luglio, l’aviazione ha pubblicato la sua strategia artica inaugurale.

Nel settembre 2020, il senatore Dan Sullivan ha dichiarato che gli Stati Uniti schiereranno 100 caccia di quinta generazione F-22 e F-35 in Alaska, dove gli aerei statunitensi hanno intercettato aerei da guerra russi almeno una dozzina di volte quest’anno.

Con il pretesto del riscaldamento globale e dello scioglimento del ghiaccio artico, è in corso una ricognizione del futuro cuore energetico del pianeta. Il 70% delle potenziali riserve mondiali di idrocarburi (non ancora scoperte) sono nascoste sulla piattaforma dei mari artici.

La piattaforma artica più lunga appartiene alla Russia.

A tal proposito, ci si dovrebbe aspettare a seguito del problema ecologico dello scioglimento delle calotte polari, ci sarebbe la necessità di introdurre nella coscienza pubblica la tesi circa l’importanza “universale” dell’Artico e la necessità di una regolamentazione internazionale non solo della produzione , ma anche spedizioni lungo la rotta del Mare del Nord.

Artico Piste di atterraggio

Secondo quanto riferito, sottomarini statunitensi e russi si nascondono sotto il ghiaccio in numero mai visto dalla guerra fredda, e la scorsa settimana una nave gestita dalla principale direzione della ricerca in acque profonde della Russia è tornata dal suo viaggio inaugurale attraverso i mari artici.

“Nessuno crede seriamente che la Russia dispieghi le sue motoslitte da combattimento recentemente sviluppate a Resolute Bay, o che gli Stati Uniti lascino cadere i paracadutisti dall’altra parte dello Stretto di Bering”, riferisce il Guardian.

Tuttavia, sembra che si stia preparando una nuova guerra fredda.

“La probabilità di un conflitto caldo che coinvolge le truppe terrestri è molto bassa”, ha detto Lillian Hussong, ricercatrice presso l’Arctic Institute di Washington. “Quello che mi preoccupa è la concorrenza, da cui deriva la probabilità di errori di calcolo. Un sacco di rischio nell’Artico ha a che fare con errori di calcolo e non comprensione delle intenzioni degli avversari “.

“Ho fatto 117 interviste con funzionari militari e diplomatici americani di stanza nelle aree artiche, e i cinesi sono sempre cresciuti”, ha detto Hussong. “E quando chiedo informazioni sulle minacce per noi nell’Artico, a volte la Russia non viene affatto individuata, ma dopo il cambiamento climatico la Cina viene dopo”.

Mappa dell’Artico

Il coinvolgimento della Cina “vicino all’Artico” nella regione complica ulteriormente il quadro. Ha appena inviato il suo secondo rompighiaccio, Snow Dragon 2, in un viaggio inaugurale per raccogliere carote di sedimenti nell’Oceano Artico.

La Cosco, con sede a Pechino, è l’unica delle cinque principali compagnie di navigazione di container che inviano ogni anno navi attraverso la rotta del Mare del Nord come parte dell’iniziativa “Ice Silk Road” con la Russia.

È probabile che gli esercizi aumentino, con il Regno Unito e il Canada che si uniranno più attivamente agli Stati Uniti nella regione.



Washington ha promesso di frenare l’espansione della Russia e della Cina, sono previsti più dispiegamenti, esercitazioni e propaganda.

Una cosa su cui la maggior parte degli esperti concorda è che Russia, Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Canada continueranno i loro schieramenti, esercitazioni e molto altro nell’Artico nel tentativo di sfruttare le vaste risorse promesse dalle calotte polari, ma che attualmente è in corso una guerra calda. improbabile, sarà più che probabile una situazione di stallo simile alla Guerra Fredda che sembra già prendere forma.

Fonte: South Front

Traduzione: Sergei Leonov