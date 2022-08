La “guerra finanziaria” di Russia e Cina contro l’Occidente





Oggi Russia e Cina si propongono al Sud, all’Africa e all’Asia di liberarsi dalle “regole” occidentali.

Sulla rivista americana National Interest (una rivista di tendenza conservatrice), Ramon Marks pubblica in un insolito scatto di candore un articolo intitolato: “Non importa chi vinca l’Ucraina, gli Stati Uniti hanno già perso”.

In questo articolo, Marks osserva che “Chiunque vincerà la guerra in Ucraina, gli Stati Uniti saranno i perdenti strategici. La Russia stabilirà relazioni più strette con la Cina e altri paesi del continente eurasiatico, tra cui India, Iran, Arabia Saudita e Stati del Golfo. Si allontanerà irrevocabilmente dalle democrazie europee e da Washington. Proprio come i presidenti Richard Nixon e Henry Kissinger hanno giocato la “carta cinese” per isolare l’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, i presidenti Vladimir Putin e Xi Jinping giocheranno le loro carte per cercare di contenere la leadership globale degli Stati Uniti”.

A parte l’accenno al “chi vince” nella narrativa occidentale obbligatoria – che suggerisce che la questione rimane aperta – il succo dell’articolo di interesse nazionale è “giusto”, sebbene interpreti completamente il contesto.

Russia e Cina sono certamente impegnate nel tentativo di cambiare l'”ordine basato sulle regole” degli Stati Uniti. Non per sostituire un’egemonia con un’altra, ma per creare una pressione – senza guerre – che costringe a una trasformazione esistenziale della mente occidentale. Una pressione che lascia all’Occidente poca scelta se non quella di porre fine al suo espansionismo verso altre società, costringendolo a conformarsi alle sue “regole” (altrimenti note come neocolonialismo).

Sì, Russia e Cina stanno ora giocando le loro “carte” geostrategiche. E in un certo senso sono “carte” molto familiari. Questi sono i principi di autodeterminazione e rispetto della sovranità emersi dall’incontro di Bandung nel 1955 e serviti come base per il Movimento dei Non Allineati di quel tempo. Riflettevano il dispiacere degli sponsor della conferenza per la riluttanza dell’Occidente ad ascoltare e, invece, a imporre il suo singolare punto di vista agli stati asiatici.

Quindi, proprio come gli Stati Uniti hanno giocato a pieno regime con il loro dominio militare sostenuto dal dollaro negli anni successivi all’implosione dell’Unione Sovietica per portare gran parte del mondo nella loro sfera basata sulle loro regole, Russia e Cina ora stanno proponendo al sud, Africa e Asia per liberarsi dalle “regole” occidentali. Questo incoraggiano il “resto del mondo” ad affermare la propria autonomia e indipendenza, à la Bandung.

La Russia, in collaborazione con la Cina, sta costruendo queste estese relazioni politiche sul controllo delle riserve mondiali di combustibili fossili e di gran parte del cibo e delle materie prime del mondo. Per aumentare ulteriormente la sua influenza sulle fonti energetiche da cui dipendono i belligeranti occidentali, la Russia sta istituendo una “OPEC” del gas con Iran e Qatar, e ha anche aperto aperture di benvenuto all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti per aderire forze per ottenere un maggiore controllo di tutte le principali materie prime energetiche.

Inoltre, questi grandi produttori si stanno unendo ai grandi acquirenti per strappare i mercati dei metalli preziosi e delle materie prime dalle mani di Londra e degli Stati Uniti, al fine di porre fine alla manipolazione occidentale dei prezzi delle materie prime attraverso i mercati dei derivati.

L’argomento avanzato dai funzionari russi ad altri stati è estremamente seducente e semplice: l’Occidente ha voltato le spalle ai combustibili fossili e prevede di eliminarli gradualmente entro un decennio.

Hanno scelto questa strada sotto l’intensa pressione degli Stati Uniti, una strada che, nel caso dell’Europa, imporrà miseria ai loro popoli negli anni a venire.

Tuttavia, per quanto possa essere spiacevole per alcuni, il fatto è che la crescita economica globale richiede ancora la produzione di combustibili fossili. Senza ulteriori investimenti ed esplorazioni, è improbabile che l’offerta sia sufficiente a medio termine per soddisfare la domanda probabile. Ciò che non è disponibile da nessuna parte è un modo rapido per aumentare la fornitura fisica di energia.

Il messaggio della Russia ai suoi partner è questo: non dovete partecipare a questa “politica del sacrificio” masochista. Puoi avere petrolio e gas naturale a un prezzo inferiore a quello che l’Europa deve pagare. Il “miliardo d’oro” ha goduto dei benefici della modernità e ora vogliono che tu rinunci a tutto questo ed esponga i tuoi elettori a difficoltà estreme.

La Russia dice semplicemente: “Non deve essere così”. Sì, il clima è una considerazione, ma i combustibili fossili sono fortemente sottoinvestiti per ragioni ideologiche, piuttosto che per ragioni di esaurimento di per sé.

La conclusione è che il punto di partenza originale di Bandung era che l’Occidente non “ascolta” – dirige e impone. L’ideologia verde occidentale, tuttavia, non può essere semplicemente imposta al resto del mondo, contro la sua volontà. Questa argomentazione rappresenta la via da seguire per Russia e Cina per portare gran parte del mondo dalla loro parte.

Stringendo la vite dell’energia per dare un po’ di forza alla sua argomentazione, la Russia sta mettendo l’UE in un chiaro avvertimento che i politici dell’Europa occidentale possono salvarsi la pelle ricorrendo al gas russo a buon mercato o rimanere in linea con Washington dall’Ucraina. In quest’ultimo caso, tuttavia, avrebbe dovuto far precipitare i suoi elettori nella miseria. E rischiare che i suoi vertici si trovino di fronte al “disagi” di una rivolta con la lanterna. Ma l’UE non può fare entrambe le cose.

Ciò che conta soprattutto è la natura della metamorfosi europea. È tattica o è una vera e propria “conversione della strada per Damasco”? Troveremo, sulla scia della crisi energetica russa, un’UE abbastanza rassicurata da impegnarsi in un negoziato non ideologico sulla sicurezza e le aspirazioni di civiltà degli altri, nonché in uno scambio basato sui mezzi per proteggere il pianeta dai nuovi depredazioni?

Di Alastair Crooke

Fonte: https://english.almayadeen.net/articles/analysis/russia-chinas-financial-war-on-the-west

Traduzione: Luciano Lago