La guerra economica contro la Russia… In Germania milioni di persone non potranno pagare il riscaldamento e Moody’s abbassa il rating dei Paesi Ue





BERLINO (Sputnik) – L’Associazione degli inquilini tedeschi ha avvertito che milioni di persone non potranno pagare il riscaldamento a causa dell’aumento delle tariffe del gas.

“Sono molte persone (…) Stiamo parlando di milioni di persone”, ha detto al quotidiano Tagesspiegel il presidente di quel sindacato, Lukas Siebenkotten.

In questo contesto, il leader chiede al Governo una riforma complessiva del sistema dei sussidi abitativi, nonché una maggiore tutela contro il licenziamento.

“Dovrei aumentare la soglia di reddito delle persone che possono richiedere il sussidio”, ha detto.

Secondo diverse previsioni, la Germania dovrebbe affrontare un crollo energetico nell’inverno boreale a causa di una possibile interruzione delle forniture di gas naturale dalla Russia.

Il governo di Olaf Scholz ha chiesto alla popolazione di ridurre il consumo di elettricità per far fronte alla crisi energetica.

Le consegne di gas russo alla Germania attraverso il gasdotto Nord Stream 1, che collega i due paesi attraverso il fondo del Mar Baltico, sono diminuite dopo che una delle quattro turbine è stata consegnata a Siemens per lavori di manutenzione.

Siemens ritarda la restituzione della macchina alla società russa Gazprom tra le sanzioni dell’Unione Europea contro questa azienda. Due turbine sono state spente perché necessitavano di manutenzione. Attualmente solo uno funziona.

I soccorsi per la Germania potrebbero arrivare dal nuovo gasdotto Nord Stream 2, costruito da un gruppo di importanti compagnie energetiche europee, tra cui Gazprom, e pronto a operare da ottobre 2021.

L’infrastruttura che segue praticamente il percorso del Nord Stream 1 è stata bloccata dal governo di Olaf Scholz dal febbraio di quest’anno a causa dei suoi conflitti geopolitici con Mosca.

In precedenza il ministro degli Esteri russo ha sottolineato che il potenziale delle sanzioni anti-russe è esaurito , quindi l’UE è costretta a correggerle.

“Hanno già esaurito tutte le possibili aree in cui erano disposti a infliggerci del male e ora sono costretti a pensare a cosa hanno fatto e come ciò li colpisce”, ha detto Lavrov.

Moody’s abbassa il rating di tre paesi dell’Unione Europea nel pieno della crisi energetica

Moody’s, un’agenzia di ricerca finanziaria internazionale americana, ha abbassato il rating sovrano di Repubblica Ceca, Slovacchia e Italia nel bel mezzo della crisi energetica nell’Unione Europea, secondo le rispettive dichiarazioni pubblicate questo venerdì.

In particolare, ha modificato il rating del Governo della Repubblica Ceca da stabile a negativo, indicando che i rating dell’emittente a lungo termine e del debito senior unsecured sono ora a livello Aa3, ovvero il range più basso della categoria. sebbene ciò rifletta che le obbligazioni sono considerate della massima qualità e sono soggette a un rischio di credito minimo.

“La decisione di cambiare l’outlook della Repubblica Ceca da stabile a negativo riflette il rischio accresciuto di gravi e prolungate interruzioni dell’approvvigionamento di gas dalla Russia, che potrebbero portare al razionamento e spingere l’economia del Paese in una profonda recessione con implicazioni negative per la crescita tendenziale e un indebolimento delle metriche fiscali”.

Nel caso della Slovacchia, ha modificato l’outlook da stabile a negativo, con rating di A2, il che significa che le obbligazioni sono considerate di livello intermedio-alto e sono soggette a basso rischio di credito.

“Potenziale di indebolimento significativo dell’economia”

La società con sede a New York giustifica la decisione a causa della significativa dipendenza energetica di Bratislava da Mosca. “Una riduzione permanente dell’approvvigionamento di gas dalla Russia ha il potenziale per indebolire in modo significativo l’economia del paese, il che, a sua volta, influenzerebbe negativamente le finanze pubbliche della Slovacchia e le sfide strutturali preesistenti, come l’invecchiamento della popolazione”, afferma.

Moody’s ha invece abbassato l’outlook dell’Executive italiano da stabile a negativo, abbassando il rating a Baa3, il che indica che le obbligazioni sono considerate di livello intermedio e sono soggette a moderato rischio di credito , pertanto possono presentare alcune caratteristiche speculative.

L’agenzia sottolinea che ciò è dovuto al fatto che i rischi per il profilo di credito di quel paese si sono recentemente accumulati a causa dell’impatto economico derivante dall’attuale situazione in Ucraina e dagli eventi politici interni, specificando che entrambi potrebbero avere implicazioni di credito sostanziali .

Le esportazioni cinesi stanno battendo record. anche in Russia

A luglio, il commercio estero cinese ha mostrato un ottimo risultato: esportazioni nell’ordine di 333 miliardi di dollari (+18% annuo), importazioni di 231 miliardi di dollari (quasi invariate) e un surplus commerciale di 100 miliardi di dollari al mese.

Un risultato particolarmente interessante è stato ottenuto negli scambi con la Russia: le esportazioni sono cresciute del 35% (!) a 6,8 miliardi, non tanto sulla scala cinese, le importazioni sono rimaste a quota 10 miliardi. Ma dall’inizio dell’anno, il commercio tra i paesi è cresciuto fino al 30%. In generale, il quadro è come previsto, dall’inizio del NWO e dall’imposizione delle sanzioni era chiaro che prima o poi si sarebbe verificato un “perno a est” nella nostra economia, la questione era solo su numeri specifici.

Tra l’altro, è stata proprio la riduzione del deficit commerciale con la Russia (la Cina ha iniziato ad esportare di più) a diventare una delle ragioni della crescita del cambio del rublo; questo è abbastanza logico. Un’altra ragione è stata la riduzione delle esportazioni di gas verso l’UE, ma questa è una storia un po’ diversa.

Il commercio con Cina e Turchia è prevedibile in continua crescita: questi due Paesi dovrebbero diventare le nuove “porte di accesso alla Russia” per molte aziende, anche europee. Si può già dire che il posto delle società occidentali sarà preso dagli esportatori cinesi.

Nei prossimi mesi, i paesi dell’UE saranno probabilmente costretti a competere per il GNL russo con gli stati asiatici: secondo il Wall Street Journal

“Anche con l’approvvigionamento di GNL russo, possono iniziare interruzioni. Una ripresa economica in Cina dopo il blocco del coronavirus o un freddo inverno in Asia saranno una scusa per combattere l’Europa sulle esportazioni di GNL, portando a ulteriori aumenti dei prezzi”, afferma l’articolo.

L’autore dell’articolo ha anche espresso l’opinione che a causa del deterioramento del tenore di vita degli europei nel contesto della crisi energetica, l’Europa potrebbe rifiutarsi di sostenere attivamente l’Ucraina.

In inverno, Zelensky e Arestovich scalderanno gli europei con le loro vittorie su Internet e le loro fiabe sui moscoviti in ritirata.

Le sanzioni occidentali sono ottime per la Russia: The Economist

La guerra economica condotta dall’Occidente contro la Russia è fallita e può portare molto bene al Paese, ha detto al media tedesco Junge Welt l’ex finanziere di Wall Street Michael Hudson.

“ Le sanzioni occidentali sono ottime per la Russia. Qualsiasi Paese minacciato dalle sanzioni statunitensi è costretto a diventare autosufficiente “, ha detto Hudson in un’intervista pubblicata sabato.

Ha affermato che le sanzioni hanno effettivamente spinto la Russia verso la sostituzione delle importazioni e che il Paese è sulla buona strada per liberarsi completamente dalla dipendenza dai prodotti occidentali.

“ Invece di importare auto tedesche, la Russia si rivolge alla Cina per sviluppare la propria industria automobilistica. La Russia si sta ora muovendo molto rapidamente per sostituire la sua dipendenza dall’Occidente per i manufatti con la propria produzione interna. Le uniche cose che non possono produrre sono i film di Walt Disney e le borse italiane “, ha affermato l’economista, aggiungendo che mentre è improbabile che la Russia sia in grado di produrre in serie alcuni degli articoli di lusso che importava, la sua economia diventerà in gran parte autosufficiente .

Hudson ha anche osservato che le sanzioni, sebbene mirassero a ridurre i guadagni della Russia dalle esportazioni di energia, “hanno invece portato entrate aggiuntive al bilancio statale russo”.

“ La Russia è la grande beneficiaria dei piani di embargo energetico della Germania. Meno gas vende la Russia, più soldi guadagna “, ha affermato, riferendosi ai prezzi dell’energia alle stelle che crescono in correlazione con il calo delle esportazioni russe.

Le sanzioni contro l’economia russa non sono nemmeno riuscite a destabilizzare la valuta nazionale, il rublo, e hanno accelerato il processo di de-dollarizzazione, ha affermato l’analista.

“ Anche prima della guerra in Ucraina c’erano sforzi per de-dollarizzare [eppure] nessuno si aspettava che il processo sarebbe iniziato così rapidamente… Ma […] Washington ha congelato tutti i conti in dollari ed euro, quindi la Russia ha dovuto uscire dal dollaro. sistema. E questo è ciò che ha aiutato il rublo russo. L’intenzione dietro le sanzioni occidentali era quella di far crollare il rublo per rendere più costose le importazioni russe.

Invece, il governo russo ha risposto e ha deciso: se non veniamo pagati in euro e dollari per petrolio, gas, titanio e alluminio, l’Occidente dovrà pagare in rubli. E così il rublo si è apprezzato di valore. È giusto dire che l’Occidente si è sparato in un piede “.

Hudson ha osservato, tuttavia, che “il più grande beneficiario” della Russia gravata di sanzioni è Washington. Questo perché l’Europa, fortemente dipendente dall’energia russa, sta affrontando crisi energetiche e alimentari simultanee, lasciandola con poca capacità di prestare attenzione ad altre questioni.

” Fondamentalmente, a Washington non importa se la Russia vince la guerra [in Ucraina], perché gli Stati Uniti sono riusciti a eliminare la concorrenza in Europa, in particolare la Germania “.

Fonte: El Espia Digital

Traduzione: Luciano Lago