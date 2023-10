La guerra è un racket: il Regno Unito consiglia a Zelenskyj di arruolare giovani reclute ucraine come compagnie di armi.

di Robert Ponte

Mentre le aziende europee della difesa attaccano Kiev nel tentativo di costruire strutture per la produzione di armi “nel paese”, la retorica a favore dell’impiego di più carne da cannone nella disastrosa controffensiva contro la Russia si sta surriscaldando.

Per i soldati che combattevano nelle trincee fangose ​​sotto la caduta dei proiettili di artiglieria, nel corso dei secoli la guerra è stata giustamente descritta come “l’inferno”. Ma per coloro che sono sequestrati lontano, nelle dorate sale riunioni aziendali e nelle borse valori dei centri urbani, la guerra è più popolarmente conosciuta come un “racket” per fare soldi.

“[La guerra] è forse la più antica, senza dubbio la più redditizia e sicuramente la più feroce”, osservò candidamente il maggiore generale americano Smedley Butler (1881-1940).

In quest’epoca in cui il complesso industriale militare è dipendente dagli steroidi, lo spregevole istinto umano di acquisire “bottino di guerra” è certamente ancora con noi. In effetti, le principali economie del mondo occidentale stanno ora scendendo a Kiev per “riscuotere il conto”, per così dire, di tutti i miliardi di dollari in armi e assistenza finanziaria che ha fornito gratuitamente all’esercito ucraino da febbraio. 2022.

Il mese scorso, l’Ufficio federale dei cartelli tedesco ha approvato la creazione di una joint venture tra Rheinmetall Landsysteme GmbH, Unterlüß e l’Industria della difesa ucraina (UDI), con sede a Kiev. Rheinmetall è un gruppo tecnologico attivo nell’industria degli armamenti e nei settori delle forniture automobilistiche. L’UDI è un’azienda statale ucraina operante nel settore della difesa con circa 67.000 dipendenti ed è guidata dal Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina.

Andreas Mundt, presidente dell’Ufficio federale dei cartelli, ha affermato: “L’industria degli armamenti è in continuo cambiamento data la situazione geopolitica. La joint venture tra Rheinmetall e l’industria della difesa ucraina qui esaminata è destinata a costruire e mantenere veicoli militari in Ucraina… Abbiamo dato rapidamente la nostra approvazione”.

Andreas Mundt e altri manager delle industrie delle armi in Ucraiana

Per non essere da meno sul fronte dei profitti di guerra, l’industria della difesa francese ha partecipato a un “esercizio promozionale senza precedenti” a Kiev. Il ministro delle Forze armate francesi Sébastien Lecornu, accompagnato non da ufficiali militari ma dagli amministratori delegati di una ventina di aziende della difesa, ha visitato la capitale dell’Ucraina per un forum internazionale sulle armi.

“I trasferimenti [gratuiti] non possono essere effettuati a tempo indeterminato”, ha detto Lecornu durante la sua visita, dove ha incontrato il presidente Vladimir Zelenskyj e il suo nuovo capo della difesa, Rustem Umerov. “Siamo arrivati ​​a un punto in cui dobbiamo fare perno. Il partenariato industriale dovrebbe diventare la norma, mentre i trasferimenti dovrebbero essere l’eccezione”, ha riferito Le Monde citando fonti vicine al ministro.

Lecornu ha confermato su X (ex Twitter) che la Francia è riuscita a garantire “una decina di accordi tra i nostri produttori [il che] dimostra la solidità e l’affidabilità del nostro impegno”.

Nel frattempo anche la società britannica BAE Systems ha annunciato i suoi piani per la produzione di armi leggere sul territorio dell’Ucraina.

Inutile dire che questa corsa ai profitti dell’industria della difesa richiede la narrazione necessaria, soprattutto in un momento in cui molte capitali occidentali esprimono allarme per le evidenti battute d’arresto dell’Ucraina contro l’esercito russo.

Lo stesso giorno in cui il partito del populista filo-russo Robert Fico è emerso vittorioso dalle elezioni parlamentari in Slovacchia, destabilizzando potenzialmente l’unità europea per l’Ucraina, Ben Wallace, l’ex segretario di Stato britannico alla Difesa, ha scritto un pezzo d’opinione su The Telegram dove sostiene senza alcuna ironia che “la controffensiva dell’Ucraina sta avendo successo”.

“Sussurramelo se ne hai bisogno. Osate pensarlo. Ma devi sostenerlo. La controffensiva dell’Ucraina sta avendo successo. Lentamente ma inesorabilmente le forze armate ucraine stanno sfondando le linee russe. A volte metro per metro, a volte villaggio per villaggio, l’Ucraina ha lo slancio e sta andando avanti”.

C’è solo un problema con l’iperbolico discorso di incoraggiamento di Wallace: è assolutamente insensato, eppure così tante persone si leccano la propaganda di guerra e chiedono secondi.. Dall’altra parte della linea del conflitto, gli ucraini hanno trascorso gli ultimi quattro mesi della loro controffensiva facendo un passo avanti e due passi indietro di fronte all’impenetrabile e multistrato linea di difesa russa, completa di mine, artiglieria e superiorità aerea quasi totale. Quando le forze ucraine riescono a conquistare un villaggio o un appezzamento di terreno – sempre più a piedi , poiché non si fidano più delle loro vite nelle trappole mortali dei veicoli blindati – si rivela quasi sempre una vittoria di Pirro autodistruttiva.

Truppe ucraine si arrendono

Da giugno, gli ucraini hanno perso circa 81.000 soldati nei loro sforzi per conquistare i territori acquisiti dalla Russia nelle regioni di Zaporozhye, Donetsk, Lugansk e Kherson. Allo stesso tempo, dall’estate oltre 10.000 combattenti ucraini si sono arresi utilizzando una speciale frequenza radio predisposta dalle forze russe. Inutile dire che l’obiettivo dichiarato di Kiev di tagliare definitivamente le forze russe dal ponte terrestre che collega alla penisola di Crimea si è finora rivelato illusorio.

Ed è qui che il messaggio di Wallace al popolo ucraino assume un tono molto oscuro e perfino sinistro. Mentre implorava l’Ucraina di “fare la sua parte”, come se fosse rimasta seduta sugli allori per tutto questo tempo, l’ex ministro della Difesa ha tenuto una conferenza a Kiev sulla sua mobilitazione, in particolare sulla sua mancanza di sangue giovane.

“L’età media dei soldati al fronte è di oltre 40 anni. Capisco il desiderio del presidente Zelenskyj di preservare i giovani per il futuro, ma il fatto è che la Russia sta mobilitando di nascosto l’intero Paese. (In effetti, non c’è nulla di “furtivo” negli sforzi di reclutamento della Russia, poiché è ampiamente noto che 300.000 russi si sono offerti volontari per il servizio militare dall’inizio dell’operazione militare speciale nel febbraio 2022).”

È il massimo dell’arroganza e del cinismo da parte di un paese implorarne un altro a favore di un’età inferiore per il reclutamento militare, soprattutto quando lo scopo primario non sembra connesso a garantire la vittoria, ma a sostenere un flusso costante di profitti per i produttori di armi occidentali. . Dopotutto, niente soldati, niente bisogno di costosi sistemi d’arma. E non dimentichiamolo, milioni di giovani ucraini sono già fuggiti dal loro Paese, per non tornare mai più. Tuttavia, se spera di sopravvivere in qualche modo, l’Ucraina alla fine dovrà ripristinare i suoi numeri demografici pericolosamente diminuiti, un fatto che è opportunamente sfuggito all’attenzione di Wallace.

Niente di tutto questo è andato perduto a Mosca, comunque. Mentre i francesi erano a Kiev nel fine settimana a sorseggiare champagne e a negoziare profitti di guerra, i russi erano impegnati a bombardare le zone industriali in un’ampia fascia del territorio ucraino, che si estende dalle città di Cherkasy, che si trova a circa 200 km (124 miglia) a sud di Kiev, a Kharkov, la seconda città più grande del paese.

Il messaggio di Mosca era chiaramente diretto agli investitori occidentali, un avvertimento non così sottile che qualsiasi tentativo di militarizzare l’Ucraina ed estendere il conflitto per conto dei suoi azionisti non si rifletterà positivamente sui loro profitti.

Fonte: Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago