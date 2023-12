di Patrick Reymond

Il Washington Post annacqua la verità. La guerra finirà quando la Russia lo dirà e presenterà il conto.

L’esercito NATO-Kiev ha lanciato un’offensiva “da Kursk”, contro le linee fortificate russe, ancora più fortificate di quanto non lo fossero a Kursk, senza nemmeno pensare che sparavano un colpo mentre i russi ne sparavano dieci., e gli Occidentali erano non erano nemmeno in grado di fornire queste poche munizioni, e la loro produzione era ridicola se paragonata solo ad un solo giorno del 1917…

In secondo luogo, gli eserciti degli Occidentali non sono altro che eserciti di fissazioni e sfruttamenti, scoperte e bombardamenti aerei. Una volta privati ​​di questo, non valgono tre centesimi. Questo è il caso dell’Ucraina. Tutt’al più sono capaci di fornire qualche aereo per effettuare bombardamenti simbolici e cortesi, come l’aviazione tedesca del 1943, per far credere che esiste ancora.

Dobbiamo ancora vedere che, nella vicenda di Gaza, anche l’aviazione indivisa non ha alcun valore. Uccide civili, massacra bambini e donne, tutto qui. Per prendere posizioni fortificate e preparate, è in gran parte necessario farlo con la baionetta. Questa è la Normandia del 1944. Nonostante la differenza di potenza di fuoco, furono le truppe di terra a dover ottenere la decisione, e non fu facile.

Qual è la situazione attuale? Le scorte nell’Occidente collettivo sono scese ben al di sotto della soglia critica e la produzione militare è stata ridotta a un rivolo. Zalujni chiede 17 milioni di munizioni, Zelenskyj 60 miliardi di dollari. Per i 17 milioni di proiettili ci vorranno 17 anni. L’operazione potrebbe richiedere molto tempo…

La popolazione ucraina sta scomparendo, se ne è andata in Europa, in Russia, o si trova 6 piedi sotto terra.

L’industria manifatturiera russa è in espansione e fiorente. La RPDC può attingere a immense scorte per rifornire l’esercito russo. Si è preparata per così tanto tempo alla guerra convenzionale. Poiché d’altronde aveva grandi crediti nei confronti di Mosca, la restituzione del favore è apprezzata.

Si parla molto del continuo “inciampo”, dicendo che l’esercito russo sta facendo pochi progressi. Perché dovrebbe farlo? La leadership ucraina ha il buon gusto di fare il lavoro e far massacrare i suoi soldati con offensive inutili e idiote, o con difese inutili. Si erano dimenticati che le loro truppe erano importanti…

Insomma, tutti gli errori che non si dovevano commettere sono stati commessi.

Ma la parte peggiore non è lì.

L’Occidente collettivo credeva che il destino del conflitto non sarebbe stato risolto sul campo di battaglia, ma economicamente. La Russia, inevitabilmente, doveva crollare, cacciare Putin dal potere e mettere al suo posto un burattino degli USA, che avrebbe permesso che il Paese venisse nuovamente saccheggiato.

Si sono dimenticati di una piccola cosa. Dato il peso della Russia nelle materie prime, ciò che avrebbero causato non sarebbe stato il collasso economico della sola Russia, ma il collasso dell’economia mondiale. Inoltre, questi selvaggi, in Cina, India e altrove, hanno capito bene. La loro unica reazione non è stata quella di voler “sbarazzarsi” dei legami con la Russia, ma di negoziare i prezzi… Almeno, temporaneamente, non ci sarebbero mancati i buoni affari e le buone zuppe…

Hunter Biden ha più accuse di un’auto carica di ladri e dovrebbe finire mille anni di prigione. Suo padre, nel frattempo, non dovrebbe vedere molta differenza con la Casa Bianca. Ma come si legge nel film di Woody Allen, può sperare di vedere la sua pena ridotta della metà.

La Polonia interpreta il ruolo del clown del servizio. Con 300.000 uomini vuole opporsi alla Russia. Va ricordato loro che Adolf, il 22 giugno 1941, attaccò la Russia con 4.500.000 uomini e fallì.

I generali in poltrona pensano che riusciremo a stabilire “un confine dell’UE” a est del Dnepr. Per fortuna non c’era una guerra, con dei deboli così al comando…

Quello che è all’ordine del giorno è il collasso degli USA E dell’Unione Europea.

Fonte: The Cradle

Traduzione: Luciano Lago