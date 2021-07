La guerra di propaganda (e come combatterla)





di CJ Hopkins.

Tutti i sistemi totalitari della storia hanno usato il potere della propaganda visiva per generare una nuova “realtà”, una realtà che reifica la sua ideologia ufficiale, rifacendo il mondo a sua immagine paranoica.

Il totalitarismo della Nuova Normalità non fa eccezione.

Ad esempio, guarda questa immagine copiata dalla homepage di The Guardian – uno dei principali organi di propaganda delle classi dirigenti globo-capitaliste – il 17 luglio 2021…

Non si tratta solo di giornalismo “unilaterale” o “sensazionale”. Questa è propaganda ufficiale sistematica, identica a quella diffusa da tutti gli altri sistemi totalitari della storia. Ecco quello del giorno dopo…



L’appello degli scienziati: “Se non indossi una maschera, il virus si diffonderà ulteriormente. E ‘così semplice “.

• Social media: secondo un rapporto, la maggior parte delle informazioni false proviene da 12 persone.

• Regno Unito: un processo per scoprire i danni nascosti ai polmoni causati da un lungo Covid.

• Prodotti per il comfort e la pulizia: non c’è da stupirsi che Unilever stia andando così bene!

• Thailandia: divieto di riunioni pubbliche poiché i casi di Covid raggiungono livelli record.

• Regno Unito: i ritardi intensificano il dibattito sui vaccini per l’infanzia.

• Stati Uniti: i non vaccinati potrebbero essere un “terreno fertile” per le varianti

Dimentica per un momento il contenuto degli articoli per conservare solo l’effetto visivo cumulativo. La propaganda ufficiale è più che informazione, disinformazione e manipolazione. In effetti, non si tratta tanto di farci credere delle cose quanto di creare una realtà ufficiale e imporla alla società con la forza.

Quando si cerca di far emergere una nuova “realtà”, le immagini sono strumenti estremamente potenti, altrettanto potenti, se non di più, delle parole.

Eccone altri che potresti ricordare…

Di nuovo, lo scopo di questo tipo di propaganda non è semplicemente ingannare o terrorizzare il pubblico. Fa parte del gioco, ovviamente, ma la cosa più importante è costringere le persone a guardare queste immagini più e più volte, ora dopo ora, giorno dopo giorno, a casa, al lavoro, per strada, in TV, in TV, in TV Internet, ovunque.

È così che creiamo la “realtà”. Rappresentiamo le nostre convinzioni e valori a noi stessi e agli altri, attraverso immagini, parole, rituali e altri simboli e comportamenti sociali. In sostanza, facciamo apparire la nostra “realtà” come attori che provano e recitano una commedia… più ci crediamo tutti, più è avvincente.

Questo è anche il motivo per cui le mascherine obbligatorie sono state essenziali nello spiegamento dell’ideologia della nuova normalità. Costringere le masse a indossare maschere dall’aspetto medico in pubblico è stato un capolavoro di propaganda.

In poche parole, se riesci a costringere le persone a vestirsi come se dovessero lavorare nel reparto di malattie infettive di un ospedale ogni giorno per 17 mesi… presto! Ottieni una nuova “realtà” … una nuova “realtà” patologizzata-totalitaria, una “realtà” paranoica-psicotica, settaria in cui le persone un tempo semi-razionali sono state ridotte a lacchè senza senso, che hanno paura di uscire senza. il permesso delle “autorità” e iniettare ai loro figli “vaccini” sperimentali.

Il potere assoluto dell’immagine visiva di queste maschere, e il fatto di essere costretti a ripetere il comportamento rituale di indossarle, era quasi travolgente. Sì, lo so che hai resistito. Anche io. Ma siamo una minoranza. Negare il potere di ciò che stiamo affrontando può farti sentire meglio, ma non ci porterà da nessuna parte, o, almeno, da nessuna parte.

Il punto è che la stragrande maggioranza del pubblico – con l’eccezione delle persone in Svezia, Florida e altri luoghi ufficialmente inesistenti – ha eseguito questo rituale teatrale robotico e ha molestato coloro che si sono rifiutati di farlo, simulando così collettivamente un “apocalittico peste”.

I New Normals – cioè quelli che indossano ancora le mascherine all’esterno, che strillano di “casi” senza senso, che intimidiscono tutti a farsi “vaccinare” e che collaborano alla segregazione dei “non vaccinati” – non si comportano come loro perché sono stupidi. Si comportano in questo modo perché vivono in una nuova “realtà” che è stata creata per loro negli ultimi 17 mesi da una massiccia campagna di propaganda ufficiale, la più grande ed efficace nella storia della propaganda.

In altre parole, francamente, siamo in una guerra di propaganda e stiamo perdendo. Non possiamo eguagliare il potere di propaganda dei mega/media corporativi e dei governi della Nuova Normalità, ma ciò non significa che non possiamo contrattaccare.

Possiamo e dobbiamo farlo in ogni occasione. Recentemente i lettori mi hanno chiesto come farlo. Quindi, OK, ecco alcuni semplici suggerimenti.

La stragrande maggioranza dei Nuovi Normali obbedienti non sono fanatici totalitari. Hanno paura e sono deboli, quindi seguono gli ordini, adattando le loro menti alla nuova “realtà” ufficiale. La maggior parte di loro non si considera aderente a un sistema totalitario o segregazionista, sebbene questo sia ciò che è.

Si vedono come persone “responsabili” che seguono “linee guida sulla salute” ragionevoli per “proteggere” se stessi e gli altri dal virus e dalle loro “varianti” mutanti in continua crescita. Percepiscono i “non vaccinati” come una minoranza di estremisti pericolosi e irrazionali, seguaci della teoria del complotto, che vogliono uccidere loro e le loro famiglie.

Quando diciamo loro che vogliamo solo riconquistare i nostri diritti costituzionali, e non essere costretti a essere “vaccinati”, censurati e perseguitati per aver espresso le nostre opinioni, non ci credono. Pensano che stiamo mentendo. Ci vedono come minacce, aggressori, mostri, estranei tra loro, che hanno bisogno di essere trattati… che è esattamente come le autorità vogliono che ci vedano.

Dobbiamo cercare di cambiare questa percezione, non rispettandoli o essendo “educati” con loro. Al contrario, dobbiamo diventare più conflittuali. No, non violento. Confronto. C’è infatti una differenza, anche se i “risvegliati” la negano.

Per cominciare, dobbiamo chiamare le cose con il loro nome. Il sistema del “vaccino pass” è un sistema di segregazione. È segregazionismo. Chiamalo per nome. Coloro che collaborano con lui sono segregazionisti. Non aiutano né proteggono nessuno da niente. Sono segregazionisti, chiari e semplici. Chiamateli “segregazionisti”. Non lasciare che si nascondano dietro la loro terminologia. Confrontali con chi sono.

Stesso discorso per il resto del linguaggio del Covid. I “casi”, i “morti” e i “vaccini” di Covid sono messi tra virgolette. Le persone sane non sono casi medici. Se il Covid non ha ucciso qualcuno, non è una morte da Covid, punto. “Vaccini” che non si comportano come vaccini, che uccidono e rendono inabili decine di migliaia di persone, la cui sicurezza non è stata adeguatamente testata e che vengono imposti a tutti indiscriminatamente, non possono essere chiamati vaccini.

OK, ecco la grande idea, che funzionerà solo se abbastanza persone la metteranno in pratica. Probabilmente non ti piacerà, ma ehi, andiamo…

Ecco il triangolo rosso rovesciato che i nazisti usavano nei campi di concentramento per indicare i loro oppositori politici e membri della resistenza antinazista. Fai uno. Fallo con tessuto, carta o qualsiasi altro materiale che hai a portata di mano.

Metti una grande “U” nera al centro per indicare “Non vaccinato”. Indossalo in pubblico, in bella vista.

Quando le persone ti chiedono cosa significa e perché lo indossi in pubblico, diglielo. Incoraggiali a fare lo stesso, supponendo che non siano segregazionisti della Nuova Normalizzazione, nel qual caso… beh, questa sarà un’altra conversazione, ma vai avanti, dillo anche a loro.

Questo è tutto. Questa è la grande idea. Quello, e tutto quello che già fai.

È solo un modo semplice per le persone di esprimere la loro opposizione al sistema totalitario e pseudo-medico di segregazione attualmente in vigore… nonostante tutte le altre cose che hai fatto e hai fatto per 17 anni.

Va bene, sento già la tua delusione. Pensavi che avrei proposto un assalto frontale al castello segreto di Klaus Schwab, o una guerriglia navale sullo yacht di Bill Gates. Per quanto catartici possano essere questi sforzi, sarebbero (a) futili e (b) suicidi.

Per quanto frustrante sia stato per tutti noi, è ancora una battaglia per i cuori e le menti. È essenzialmente una guerra alla realtà (o tra due “realtà” se preferisci). Avviene nella testa delle persone, non nelle strade.

Allora, lascia che provi a convincerti di questa cosa del triangolo rosso.

Lo scopo di una protesta visiva come questa è costringere i New Normal ad affrontare una rappresentazione diversa di chi loro, e noi, siamo. Una rappresentazione che rispecchia fedelmente la realtà.

No, ovviamente non siamo nei campi di concentramento – quindi per favore risparmiami le irritate email letteraliste – ma siamo segregati, presi come capri espiatori, censurati, umiliati e altrimenti maltrattati, no non per legittimi motivi di salute pubblica, ma a causa della nostra politica dissenso, perché ci rifiutiamo di seguire ciecamente gli ordini e di conformarci alla loro nuova ideologia ufficiale.

I New Normal devono essere costretti a percepire le proprie convinzioni e azioni in questo contesto, anche se solo per momenti fugaci nel centro commerciale, al supermercato o altrove.

Pensala in questo modo… come ho spiegato sopra, stanno essenzialmente recitando un evento teatrale, allevando una “realtà pandemica” con parole, azioni e oggetti di scena pseudo-medici. Quello che dobbiamo diventare è quello stronzo tra il pubblico che distrugge la sospensione dell’incredulità e ricorda a tutti che sono seduti in un teatro, non in una Danimarca del XV secolo, che risponde ad alta voce al telefono nel bel mezzo del soliloquio di Amleto.

Seriamente, dobbiamo diventare quello stronzo il più vistosamente possibile, il più spesso possibile, per interrompere lo spettacolo che stanno giocando i “New Normals”… e per ricordare loro cosa stanno facendo ea chi lo stanno facendo.

Guarda i bianchi nel tweet sopra che tormentano questa ragazza che sta solo cercando di andare a scuola come qualsiasi altro studente. I New Normal non vogliono vedersi in quel modo, come un branco di segregazionisti fanatici e ubriachi d’odio, ma è quello che sono, perché è quello che fanno… ma non è quello che la maggior parte di loro è per natura.

"New Normal" segregationists can tell themselves that racial segregation and pseudo-medical segregation are fundamentally different, but they are not. One is based on race. The other is based on conformity to an official ideology. That is the only difference. pic.twitter.com/1Llt30OecC — Consent Factory (@consent_factory) July 16, 2021

Sì, alcune persone sono intrinsecamente sociopatiche, ma nessuno è intrinsecamente totalitario. Non siamo nati fascisti o segregazionisti. Dobbiamo essere programmati per essere così. A questo serve la propaganda, per non parlare di tutti gli altri condizionamenti autoritari a cui siamo sottoposti fin dall’infanzia.

Oppure è la scommessa, o l’atto di fede, dietro il trucco del triangolo rosso invertito. Questa è una tattica fondamentale della disobbedienza civile nonviolenta, che funziona su persone che hanno ancora una coscienza e non sono ancora diventate totalitarie.

Ok, questa volta potrebbe non funzionare – siamo già nella fase in cui metteranno in galera i ristoratori che servono i “non vaccinati” – ma potrebbe funzionare, e cosa abbiamo da perdere?

fonte: https://off-guardian.org

tradotto da Luciano Lago