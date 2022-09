La guerra di propaganda dell’ Egemone USA contro i nemici inventati





di Stephen Lendman

Con il lavoro pesante da parte dei co-cospiratori del Mainstream (MSM), le guerre di propaganda della NATO dominate dagli Stati Uniti precedono e accompagnano il suo procuratore e dirigono guerre calde contro nemici inventati.

Dal momento che l’11 settembre è la madre di tutte le false flag sponsorizzate dallo stato – fino a quando tutte le cose come la influenza/covid hanno superato la malvagità degli Stati Uniti e dell’Occidente – Afghanistan, Iraq, Libia e Siria erano nell’occhio del ciclone degli Stati Uniti egemoni.

Lontana e distante oggi, è la Russia: mentre la Cina sicuramente seguirà in futuro.

A causa della sua indipendenza sovrana, della sua libertà dal tentativo di strangolamento politico, economico e militare da parte dell’impero delle menzogne ​​e delle guerre eterne, le autorità al potere della Russia ostacolano la spinta egemone degli Stati Uniti per il controllo incontrastato sul pianeta Terra, le sue risorse e le sue popolazioni.

Questa è la causa principale di tutto ciò che riguarda Russia e Ucraina e il rischio posto per la pace nel mondo se ciò che sta succedendo porta a un confronto diretto tra Est e Ovest, inclusa la minacciosa minaccia di una guerra nucleare.

Ciò che è stato fatto finora si è limitato a versare miliardi di dollari in armi, munizioni ed equipaggiamento nell’Ucraina nazista per una guerra perpetua per procura contro la Russia, insieme ad un’intensa guerra di propaganda contro la Russia.

Insieme a un battito di tamburi quotidiano di notizie false sui media MSM, lo Special Operations Command (SOCOM) del Pentagono ha condotto una guerra informativa sulla Russia.

Eppure, secondo il Cyber ​​Policy Center dell’Internet Observatory della Stanford University, in collaborazione con la “società di analisi dei social media” Graphika, in un rapporto pubblicato il 24 agosto è stata valutata una campagna di operazioni di influenza segreta pro-occidentale, pluriennale.

Secondo i suoi risultati, “Twitter, Facebook, Instagram e altre cinque piattaforme di social media… hanno usato tattiche ingannevoli” per promuovere narrazioni filo-occidentali in Medio Oriente, Asia centrale e Afghanistan.

Molteplici “campagne segrete (sono state condotte) per un periodo di quasi cinque anni – contro la Russia dal 2012 – piuttosto che un’operazione omogenea”.

Queste centrali hanno spinto le narrazioni al servizio degli interessi degli Stati Uniti e dell’Occidente, demonizzando la Russia, la Cina e l’Iran – nazioni che non minacciano nessuno tranne la spinta degli Stati Uniti all’egemonia incontrastata.

La Federazione Russa è stata particolarmente diffamata per la sua offensiva liberatrice in Ucraina inventando cose, incolpando falsamente il Cremlino di crimini di guerra, contro l’umanità e relative atrocità commesse dai nazisti ucraini.

Centrali di propaganda

Insieme al coro dei media MSM, una offensiva propagandistica sociale e convenzionale dell’establishment, è stato coinvolto l’apparato di propaganda mondiale degli Stati Uniti egemoni, tra cui Voice of America (VOA) e Radio Free Europe/Radio Liberty.

In combutta tra loro, queste fonti di propganda presentano la narrativa ufficiale prefabbricata sulla manipolazione dei fatti e con la piena divulgazione, mentre la verità viene taciuta, quest’ultima esclusa dal loro contenuto.

Eppure, secondo i risultati dello studio, la campagna di multi-centinaia di milioni di dollari ha in gran parte sparato a salve, ,a giudicare dalla sua mancanza di efficacia, infatti il rapporto afferma quanto segue:

L'”attività di Hegemon USA rappresenta il caso più esteso di operazioni segrete di influenza filo-occidentale” (OI), che è stata analizzata per l’efficacia o il mancato raggiungimento dei risultati sperati.

I risultati dello studio mostrano “i limiti dell’utilizzo di tattiche non autentiche per generare coinvolgimento e creare influenza online”.

“La stragrande maggioranza dei post e dei tweet che abbiamo esaminato non ha ricevuto più di una manciata di “mi piace” o retweet e solo il 19% delle risorse segrete che abbiamo identificato aveva più di 1.000 follower”.

“Il tweet medio ha ricevuto 0,49 Mi piace e 0,02 retweet”.

“Significativamente, le due risorse più seguite nei dati forniti da Twitter erano account palesi che dichiaravano pubblicamente un collegamento con l’esercito americano”.

Le operazioni di influenza filo-occidentale/anti-russa sono fallite contro un pubblico mirato in Asia centrale, Medio Oriente e Afghanistan.

Manipolazione cognitiva

Il gruppo segreto CIA/Pentagono/non democratico legato a Rendon (PR) è stato identificato come il principale appaltatore della disinformazione della SOCOM.

L’organizzazione è stata coinvolta nell’assistenza agli “interventi militari statunitensi in… Argentina, Colombia, Haiti, Iraq, Kosovo, Panama e Zimbabwe”, tra gli altri, secondo Sourcewatch.

In un discorso della National Security Conference (NSC) del 1998, il suo fondatore, John Rendon, si definì “un guerriero dell’informazione e un manager della percezione”.

Secondo il comandante della SOCOM, il generale Richard Clark, le sue operazioni di informazione (IO) “sono più che raddoppiate” dal 2019, forse aumentando molto di più contro la Russia da quando è iniziata la sua SMO di liberazione.

Sulla base dell’analisi del rapporto Stanford, “tattiche non autentiche (usate) per generare coinvolgimento e creare influenza online” non hanno ottenuto i risultati desiderati: un modo educato per sottolineare il triste fallimento, nonostante anni di sforzi e milioni di dollari spesi, per niente.

Fonte: Stephen Lendman

Traduzione: Luciano Lago