La guerra di Israele a Gaza in diretta: l’ONU afferma che la distruzione è sconcertante nel nord di Gaza

Di Alastair Mccready , Nils Adler , Urooba Jamal e Umut Uras

6 febbraio 2024

“Non è rimasto più nulla”, dice l’agenzia di aiuti delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, UNRWA, in un post su X che include filmati che mostrano dove una volta si trovava una delle sue cliniche sanitarie in mezzo a molti edifici distrutti nel nord di Gaza.

Il camion delle Nazioni Unite che trasportava scorte di cibo è stato colpito da colpi di arma da fuoco della marina israeliana, afferma il direttore dell’UNRWA a Gaza, Thomas White.

Circa 8.000 sfollati lasciano l’ospedale al-Amal di Khan Younis dopo un assedio durato due settimane da parte delle forze israeliane, afferma la Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS).

Il segretario di Stato americano Blinken è in visita in Medio Oriente per spingere per un accordo tra Israele e Hamas su una tregua e il rilascio dei prigionieri a Gaza e dei prigionieri palestinesi in Israele.

Soldati israeliani

Almeno 27.478 persone sono state uccise e 66.835 ferite negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Il bilancio rivisto delle vittime in Israele degli attacchi di Hamas del 7 ottobre è pari a 1.139.

Nessun accordo di tregua se Israele non si impegna a sospendere la sua aggressione a Gaza. Hamas rifiuta l’accordo di tregua per pochi giorni proposto da Israele e non rilascia gli ostaggi se Israele non rilascia a sua volta i prigionieri palestinesi.

Nota: La furia omicida di Israele non si placa: continuano le uccisioni dei civili e le esecuzioni sommarie dei palestinesi per le strade di Gaza.

Fonte: Al Jazeera

Traduzione e nota: Fadi Haddah