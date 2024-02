La guerra di Israele a Gaza in diretta: la ICJ (Corte di Giustizia) avverte di “situazione pericolosa” a Rafah

La “situazione pericolosa” a Rafah, nel sud di Gaza, richiede l’immediata attuazione delle misure provvisorie esistenti, afferma la Corte internazionale di giustizia (ICJ).

Il presidente degli Stati Uniti Biden dice di sperare che Israele “non effettui alcuna massiccia invasione terrestre” a Rafah, dove si stanno rifugiando 1,4 milioni di palestinesi, prima di un “cessate il fuoco temporaneo”.

Almeno cinque pazienti sono morti dopo che l’incursione israeliana nell’ospedale Nasser di Khan Younis ha visto l’interruzione delle forniture di elettricità e ossigeno.

Le persone a Gaza mangiano erbacce e cibo animale per sopravvivere mentre la FAO delle Nazioni Unite mette in guardia sulle difficoltà nella distribuzione degli aiuti, soprattutto nel nord.

Nel 133° giorno dall’inizio della saga del “Diluvio di Al-Aqsa”, la resistenza a Gaza continua a prendere di mira le forze israeliane che penetrano a Khan Yunis, e si impegna in scontri contro di loro in diverse zone della città.

I gruppi della resistenza palestinese stanno conducendo feroci battaglie contro l’“esercito” di occupazione israeliano sui campi di battaglia, soprattutto nella città di Khan Yunis, a sud della Striscia di Gaza.

#بالفيديو | مشاهد من قصف كتائب المجاهدين لتجمعات وتحشدات الاحتلال في محاور التقدم في مدينة #خان_يونس بقذائف الهاون وصواريخ قصيرة المدى.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/NJVTOBj9WO — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 16, 2024

I Mujaheddin delle Brigate Al-Quds, l’ala militare del Movimento della Jihad islamica, hanno bombardato la città di Ashkelon e gli insediamenti attorno alla Striscia di Gaza, con raffiche di missili, in risposta ai crimini dell’occupazione israeliana contro i palestinesi.

Gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno 28.775 palestinesi e ne hanno feriti 68.552 dal 7 ottobre. Il bilancio delle vittime in Israele degli attacchi guidati da Hamas del 7 ottobre è pari a 1.139.

Fonte: Al Jazeera

Traduzione: Fadi Haddad