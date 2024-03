La guerra di Israele a Gaza in diretta: Israele blocca il convoglio alimentare delle Nazioni Unite per il nord di Gaza

Il Programma alimentare mondiale ha affermato che l’esercito israeliano ha negato l’ingresso a un convoglio umanitario nel nord di Gaza. Il WFP ha affermato che “per evitare la carestia”, è necessario che vi sia un accesso stradale al nord di Gaza.

Hamas afferma che i negoziati per il cessate il fuoco sono in corso ma “la palla è nel campo israeliano”, mentre gli Stati Uniti affermano che gli ostacoli ad una tregua “non sono insormontabili”.

Un bombardamento israeliano ha ucciso un combattente Hezbollah, sua moglie e il loro figlio nel villaggio di Hula, nel sud del Libano.

Almeno 30.631 palestinesi sono stati uccisi e 72.043 feriti negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Il bilancio delle vittime in Israele degli attacchi di Hamas del 7 ottobre è pari a 1.139.

Dopo cinque mesi di aggressione e dopo tutti i tipi di massacri commessi dall’occupazione, gli aiuti non giungono più alla popolazione strmata.

La vita a Gaza sta esalando l’ultimo respiro con una velocità spaventosa, una tragica dichiarazione del coordinatore delle Nazioni Unite Martin Greifish, mentre la rivista americana Foreign Affairs, basandosi sulle valutazioni del comitato di revisione, afferma che la Striscia di Gaza è sull’orlo della carestia, avvertendo che il numero degli abitanti di Gaza che muoiono di fame o di malattia potrebbe superare il numero dei martiri dall’inizio dell’aggressione a Gaza.

Il sito web Al-Monitor conferma che più di mezzo milione di persone a Gaza sono sull’orlo della fame. I palestinesi muoiono di fame , poi li radunano e li uccidono. Il massacro della rotonda di Nabulsi è l’ultimo capitolo della brutalità a Gaza.

Ma non è il crimine in sé ad essere così brutale, bensì piuttosto l’impudenza e la brutalità nel negare questo crimine e massacro, come affermato dall’esercito di occupazione e dai suoi leader politici nell’entità sionista che hanno affermato che l’esercito di occupazione non è responsabile di questo crimine.

Il partner e complice in questo crimine è l’America, come ha detto Biden a proposito di questo crimine: “Stiamo indagando su questo adesso. Ci sono due versioni contrastanti di quello che è successo, e non ho ancora una risposta”.

La guerra di fame praticata dall’entità di occupazione israeliana contro il popolo palestinese a Gaza e i massacri che commette, sia nella rotonda di Nabulsi che nei successivi massacri che potrebbe commettere, non cambieranno la volontà del popolo palestinese, non infrangeranno la sua determinazione resistere all’occupante e non spezzerà il braccio della resistenza coraggiosa sul campo.

Fonti: AL Jazeera News – Al Alam

Traduzione: Luciano Lago