La guerra di Israele a Gaza in diretta: il bilancio delle vittime si avvicina a 28.000 mentre si profila l’assalto di Rafah

Secondo la Difesa civile palestinese, più di 10 membri della due diverse famiglie sono state uccise nell’attacco della notte precedente. Secondo il Ministero della Sanità palestinese e le Forze di difesa israeliane (IDF), quasi 28.000 palestinesi e oltre 1.300 israeliani sono stati uccisi da quando i militanti di Hamas hanno lanciato un attacco contro Israele dalla Striscia di Gaza il 7 ottobre 2023 e dalle operazioni israeliane a Gaza e in Israele. Anche la Cisgiordaniaè stata coinvolta negli attacchi seguiti.

Di John Power e Kevin Doyle

Il primo ministro israeliano ha ordinato ai militari di sviluppare un piano sia per evacuare i civili da Rafah che per combattere Hamas, mentre l’inviato palestinese delle Nazioni Unite si chiede dove saranno evacuati i civili durante l’attacco pianificato.

Il capo delle Nazioni Unite Antonio Guterres afferma che metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza “è ora stipata a Rafah senza nessun posto dove andare”, avvertendo che gli sfollati “non hanno casa” e “nessuna speranza”.

Le forze israeliane vogliono costringere i palestinesi a sgomberare e abbandonare anche la zona sud di Gaza, per bombardare in forma indiscriminata. Questo causerà un enorme numero di vittime tra la gente accalcata nei pressi del valico. Lo sterminio della popolazione sembra proprio l’obiettivo predeterminato del governo israeliano.

Fonte: Al Jazeera

Traduzione e nota: Luciano Lago