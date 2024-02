La guerra di Israele a Gaza in diretta: i leader avvertono di una “catastrofe” se Rafah venisse invasa

Secondo Hani Mahmoud di Al Jazeera, almeno 40 palestinesi sono stati uccisi e decine di altri feriti nelle ultime 24 ore nel bombardamento israeliano delle aree residenziali nella città di Rafah a Gaza.

Il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, si è unito ai leader mondiali che mettono in guardia contro l’offensiva israeliana su Rafah, affermando che questa “porterebbe a un’indicibile catastrofe umanitaria e a gravi tensioni con l’Egitto”.

“Non rimane altra scelta” mentre 1,4 milioni di palestinesi che si rifugiano nella densamente popolata Rafah ricevono ordini di evacuazione, riferisce Tareq Abu Azzoum di Al Jazeera a Rafah.

Nota: Non è chiaro come possano spostarsi da dove sono accampate le decine di migliaia di persone (donne e bambini in prevalenza) affamate e debilitate che non hanno le forze per muoversi e non sopravviverebbero al altre privazioni, bombe e sforzi fisici.

Sembra ovvio che Israele vuole lo sterminio di quanti più palestinesi possibile per ritornare a prendere possesso dell’area di Gaza.

Almeno 28.064 persone sono state uccise e 67.611 ferite negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Il bilancio delle vittime in Israele degli attacchi di Hamas del 7 ottobre è pari a 1.139.

Fonte: Al Jazeera

Traduzione e nota: Luciano Lago