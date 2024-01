La guerra di Israele a Gaza in diretta: Fame e freddo minacciano altre vite a Gaza

Di Lyndal Rowlands e Alastair McCready

L’escalation in Cisgiordania “va di pari passo con la guerra di Gaza”, afferma Wasel Abu Yousef dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina dopo che cinque palestinesi sono stati uccisi dalle forze israeliane domenica nei territori occupati.

Gaza è sotto un blackout delle telecomunicazioni da più di 48 ore poiché Paltel afferma che due dei suoi dipendenti sono stati uccisi mentre cercavano di ripristinare i servizi.

Gli attacchi statunitensi allo Yemen non impediranno agli Houthi di prendere di mira le navi legate a Israele nel Mar Rosso, afferma il portavoce degli Houthi Mohammed Abdulsalam.

Almeno 23.968 persone sono state uccise e più di 60.582 ferite negli attacchi israeliani a Gaza dal 7 ottobre. Il bilancio delle vittime in Israele degli attacchi di Hamas del 7 ottobre è pari a 1.139.

Vergogna: la missione palestinese all’ONU denuncia che Blinken ignora del tutto le vittime palestinesi

La delegazione della Palestina davanti all’ONU ha denunciato il fatto che il segretario di Stato USA Blinken non ha neppure menzionato il dato che 24.000 palestinesi sono stati assassinati nella striscia di Gaza, oltre la metà dei quali erano donne e bambini, nel suo incarico di commemorare i cento giorni di guerra.

Nota: Per Blinken contano soltanto le vittime israeliane, gli altri, i palestinesi, sono vittime di serie C, non degni di essere menzionati.

Fonte: Al Jazeera

Traduzione: Luciano Lago

