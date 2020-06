La guerra della sinistra liberal alla polizia (negli USA)

da Redazione

di Patrick J. Buchanan

Recentemente dipinto con enormi lettere gialle sulla 16th Street, appena a nord della Casa Bianca, c’è lo slogan: “Defund the Police”.

Quel nuovo messaggio si trova accanto allo slogan “Black Lives Matter”, anch’esso in grandi lettere, dipinto lì in direzione del sindaco DC Muriel Bowser.

Lui ha rinominato quella sezione della 16th Street “Black Lives Matter Plaza”.

Tuttavia, i messaggi sono meno inquietanti dei canti dei manifestanti a New York dopo la rimozione che ha provocato la morte di Eric Garner.

I manifestanti hanno poi cantato il NYPD: “Cosa vogliamo? Poliziotti morti. Quando lo vogliamo? Adesso!”

Mentre questa improvvisa campagna per definanziare e smantellare le forze di polizia della città sembra assurdità, in realtà fa parte di un programma radicale pensato che ha guadagnato slancio dopo la sadica esecuzione pubblica di George Floyd a Minneapolis due settimane fa.

Prendere in considerazione. Domenica, nove membri del consiglio comunale, una maggioranza a prova di veto, hanno votato per sciogliere il dipartimento di polizia di Minneapolis. Alla domanda se avrebbe appoggiato la decisione del consiglio, il sindaco Jacob Frey ha coperto, “Non sostengo la completa abolizione della polizia”.

Mentre la folla fischiava e fischiava, il sindaco si è allontanato da solo.

L’idea di disboscare i dipartimenti di polizia ha preso fuoco e politici liberali si stanno arrampicando per mettersi di fronte ai loro elettori radicali. Il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti ha annunciato che ridistribuirà fino a $ 150 milioni dal budget del LAPD ai programmi sociali.

Il sindaco di New York Bill de Blasio afferma che trasferirà $ 1 miliardo: “Sposteremo i finanziamenti dal NYPD alle iniziative per i giovani e ai servizi sociali”.

In due settimane, c’è stato un cambiamento radicale negli atteggiamenti nei confronti della polizia, con non pochi che sono venuti a condividere l’odio della dura sinistra. Mentre gli elementi criminali bruciavano le macchine della polizia e scagliavano contro la polizia di bottiglie, pietre e mattoni, persino “manifestanti pacifici” chiamavano la polizia fascisti e razzisti.

Due decenni fa, al NYPD furono celebrati i “primi soccorritori” che corsero verso le torri gemelle che crollavano, molte delle quali non tornarono più. I funerali degli eroi della polizia furono trasmessi in televisione. Quei giorni sono andati.

In effetti, dopo due settimane in cui la polizia si è vista criticata dalla TV notturna come oppressori razzisti degli afroamericani, gli sbirri devono rendersi conto di essere insultati e detestati da buona parte dei connazionali che hanno giurato di proteggere.

Ciò che accadrà ora è prevedibile, come è successo prima.

Per assecondare i militanti di sinistra, i politici liberali escogiteranno nuove restrizioni agli sbirri e punizioni più severe per le infrazioni, trattando la polizia come potenziali minacce ai diritti civili e costituzionali.

L ‘”effetto Ferguson” prenderà piede. Gli sbirri si allontaneranno dall’affrontare i senza legge e i violenti. I criminali vedranno un’apertura per cogliere le opportunità. I poveri delle città che guardano alla polizia come unica protezione rimarranno all’interno e chiuderanno a chiave le porte. E le piccole imprese, rendendosi conto che gli sbirri potrebbero non esserci, venderanno e se ne andranno.

Dove sta portando tutto questo?

Manifestanti contro la polizia

Secondo l’ex commissario di polizia di New York City Bernie Kerik, gli agenti delle forze dell’ordine di New York non solo hanno subito molte ferite durante gli scontri, centinaia di poliziotti, vedendo come sono considerati e trattati da molti che proteggono, si stanno preparando a lasciare il NYPD .

Mentre il dibattito sulla “riforma della polizia” dei democratici viene discusso sulla collina, i repubblicani si schiereranno in gran parte con la polizia e il procuratore generale William Barr, che domenica ha detto che mentre c’è razzismo in America, non esiste “razzismo sistemico” nella polizia della dipartimenti della nazione .

Se ci fosse, sarebbe un’accusa contro i democratici, che hanno gestito la maggior parte delle nostre grandi città per decenni.

Man mano che cresce, la questione del fallimento della polizia dividerà il Partito Democratico più che il GOP.

Mentre mentre la dura sinistra vede poliziotti in termini ideologici e di classe come razzisti e fascisti, la destra, in generale, vede la polizia come l’ultima linea di difesa contro la nuova anarchia che abbiamo visto scoppiare quando non c’erano abbastanza poliziotti a New York e DC per controllare i mob che saccheggiano Fifth Avenue e Georgetown.

E anche questo probabilmente diventerà una guerra per sempre in America. Perché è quasi inevitabile che vedremo collisioni più violente tra poliziotti bianchi e sospetti neri, collisioni che provocano morti.

Perché ogni grande forza di polizia urbana ha incontri quotidiani con criminali di sesso maschile neri, che commettono un numero sproporzionato di crimini violenti. Alcuni finiranno con poliziotti morti e altri con criminali morti.

Il presidente Donald Trump ha preso posizione con la polizia.

È Joe Biden che ha il problema. Perché mentre è improbabile che i sindaci democratici si uniscano a una campagna per abolire le loro forze di polizia, Biden dovrà dire al suo Bernie Bro e ai suoi componenti socialisti che le loro idee per sbarazzarsi dei dipartimenti di polizia sono ridicole.

Lunedì, Joe ha iniziato. Ha detto che il’idea di definanziare la polizia è fuori dal tavolo.

(Patrick J. Buchanan è l’autore di “Nixon’s White House Wars: Le battaglie che hanno reso e rotto un presidente e hanno diviso l’America per sempre.”)

Fonte: CNS News

Traduzione: Gerard Trousson

