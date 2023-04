La guerra del “Deep State” del Sudan potrebbe avere conseguenze geostrategiche di vasta portata se continua

di Andrew Korybko

Visto che l’Egitto, l’Etiopia, la Russia, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti hanno tutti interessi importanti in Sudan, è chiaro che questo ultimo conflitto africano potrebbe davvero avere conseguenze di vasta portata se continua e soprattutto se la sua guerra dello “stato profondo” si tramutasse in una guerra civile. In tal caso, questo paese geostrategico potrebbe improvvisamente diventare oggetto di un’intensa competizione nella Nuova Guerra Fredda, che potrebbe catalizzare processi incontrollabili che culminerebbero nella destabilizzazione dell’intera Africa. Tutte le parti interessate responsabili devono quindi fare del loro meglio per evitare che ciò accada.

Questo fine settimana sono scoppiati feroci combattimenti in tutto il Sudan tra le forze armate sudanesi (SAF) e le forze di supporto rapido (RSF), incolpandosi a vicenda per l’inizio. Visto che questo conflitto rimane limitato per il momento a due fazioni militari, può quindi essere descritto come una guerra di “stato profondo” e non civile come il conflitto che alla fine ha portato all’indipendenza del Sud Sudan. Questo non significa che non si trasformerà in una guerra civile, ma solo che domenica sera non lo era ancora.

La guerra dello “stato profondo” del Sudan era inevitabile, tuttavia, dal momento che queste fazioni sono state in competizione tra loro su chi rimarrà la forza più potente del paese in mezzo alla sua transizione verso la democrazia continuamente ritardata iniziata dopo il colpo di stato militare del 2019 . Il SAF è guidato dal capo generale Abdel Fattah Al-Burhan mentre l’RSF è guidato dal generale Mohamed Hamdan Dagalo, noto anche come Hemedti. Entrambi fanno parte del Transitional Sovereign Council, il primo come presidente e il secondo come vicepresidente.

Martedì scorso avrebbero dovuto essere annunciati un nuovo primo ministro e istituzioni dell’autorità di transizione , ma ovviamente non è successo. Le tensioni dello “stato profondo” iniziarono a diventare incontrollabili in quel periodo, forse a causa di una o entrambe le parti che calcolavano di poter far giocare il loro potere a lungo pianificato contro l’altro con il pretesto di presentarlo come una “difesa della democrazia” contro il loro presunto “stato profondo” avversario antidemocratico.

È difficile discernere esattamente cosa sta succedendo in questo momento e chi controlla cosa a causa della “nebbia della guerra”, quindi il presente pezzo eviterà di toccare informazioni non confermate nell’analizzare la guerra dello “stato profondo” del Sudan, concentrandosi invece sulle conseguenze di questo sviluppo del tutto prevedibile .

Tanto per cominciare, questo conflitto si riflette molto male sull’esercito poiché mostra quanto sia diventato profondamente diviso nel corso degli anni che due centri di potere in competizione chiaramente distinti sono stati in grado di emergere al suo interno.

Le conseguenze del colpo di stato sudanese

A seconda della durata della guerra tra loro, questa istituzione potrebbe esaurirsi al punto che le forze separatiste riemergono lungo la sua periferia come una potente minaccia all’integrità territoriale del Sudan, che potrebbe trasformarlo nella prossima Jugoslavia. L’ex presidente Omar Al-Bashir ha persino avvertito la sua controparte russa di questo durante il loro incontro nel 2017, quando ha chiesto assistenza per scongiurare quello che ha detto essere “il desiderio degli Stati Uniti di dividere il Sudan in cinque stati”.

Questo scenario non si è ancora dispiegato perché l’esercito rimane una forza formidabile nonostante le sue crescenti divisioni da allora, che sono culminate nell’inevitabile guerra dello “stato profondo” del Sudan questo fine settimana, ma tutto potrebbe cambiare rapidamente se il loro conflitto continua a infuriare. Più a lungo queste fazioni combattono, più è probabile che si possa verificare anche un certo livello di intervento straniero, in particolare la possibilità che l’Egitto sostenga Burhan e gli Emirati Arabi Uniti sostengano Hemedti, con cui entrambi sono considerati vicini.

Anche se il presidente degli Emirati Mohammed bin Zayed (MBZ) ha appena incontrato il suo omologo egiziano Abdel Fattah El-Sisi al Cairo la scorsa settimana, quei due potrebbero rapidamente passare a sostenere i rispettivi partner se il conflitto continua a trascinarsi per dare loro un vantaggio l’altro. Per quanto riguarda il ruolo dell’Egitto, l’RSF ha catturato alcune delle sue truppe nel paese, che secondo il Cairo erano lì per condurre un addestramento congiunto. Saranno restituiti, ma pochi sapevano addirittura che erano lì fino a quando non è successo.

La vicina Etiopia, con cui Egitto e Sudan sono coinvolti in un’aspra disputa per una diga sul Nilo che attraversa ciascuno dei loro territori, ne prenderà sicuramente atto, così come le riprese sui social media che affermano di mostrare aerei da combattimento egiziani anche in Sudan . Già da un paio di anni si teme che l’Egitto stia tramando un cosiddetto “attacco preventivo” contro l’Etiopia per impedire ad Addis di riempire quella suddetta diga, la cui speculazione è stata ora accolta da questa rivelazione.

L’Etiopia e il Sudan sono anche in una disputa su una regione nota come Alfashaga, che ha portato a scontri la scorsa estate , quindi è possibile che Addis possa fare una mossa militare lì a sostegno delle sue affermazioni se dovesse percepire che Khartoum è troppo divisa e debole per mantenere il controllo. Per essere assolutamente chiari, non ci sono segni che questo venga preso in considerazione, ma vale comunque la pena menzionarlo nel contesto più ampio delle conseguenze che potrebbero verificarsi se la guerra del “deep state” del Sudan continua.

Quest’ultimo conflitto interessa anche l’Etiopia perché la sua ottica ricorda molto da vicino la recente disputa tra il governo federale e alcuni elementi della regione di Amhara sulla riorganizzazione militare del paese. Il capo di stato maggiore Birhanu Jula ha annunciato sabato che “A partire da oggi, la struttura delle forze speciali regionali non c’è più. Il nostro lavoro è finito”, quindi i sostenitori federali potrebbero affermare che questa operazione di successo ha impedito una guerra di “stato profondo” simile al Sudan.

Non sono solo gli Stati Uniti, l’Egitto, gli Emirati Arabi Uniti e l’Etiopia i cui interessi sono coinvolti in questo conflitto, ma anche la Russia, che è diventata estremamente vicina a entrambe le fazioni militari in guerra dopo aver costruito sui legami che l’ex presidente Bashir ha stabilito durante il suo viaggio in Mosca nel 2017. Prevede di aprire presto una base navale a Port Sudan, secondo quanto riferito le due parti cooperano in materia di estrazione mineraria e sicurezza, e il Sudan facilita l’accesso russo alla vicina Repubblica Centrafricana (CAR).

Al Cremlino non importa quale parte vince finché il vincitore mantiene i suoi legami strategici, la cui ultima dimensione è immensamente importante poiché qualsiasi potenziale ostacolo all’accesso trans-sudanese della Russia alla Repubblica Centrafricana potrebbe avere conseguenze disastrose per la sicurezza di quel paese. Mosca ha aiutato Bangui a ripristinare la sua sovranità su vaste aree del paese con l’aiuto di Wagner, ma la capitale potrebbe essere nuovamente minacciata dai ribelli se il Cremlino non riuscirà a rifornire adeguatamente le forze di quei due.

Il possibile collasso del progetto di “Sicurezza democratica” della Russia avrebbe enormi implicazioni per il suo ritrovato appello ai paesi africani , che è dovuto alla combinazione di esso che rafforza efficacemente la sovranità dei suoi partner attraverso i mezzi sperimentati nella Repubblica Centrafricana e la sua attraente visione del mondo multipolare . La possibile inversione del suo primo successo di “Sicurezza Democratica” nel continente a seguito della guerra del “deep state” sudanese rappresenterebbe un significativo contraccolpo simbolico che l’Occidente certamente sfrutterebbe.

Tenendo presenti gli interessi di questi cinque stati, è chiaro che questo ultimo conflitto africano potrebbe davvero avere conseguenze di vasta portata se continua e soprattutto se la guerra del “deep state” del Sudan si trasforma in una guerra civile. In tal caso, questo paese geostrategico potrebbe improvvisamente diventare oggetto di un’intensa competizione nella Nuova Guerra Fredda , che potrebbe catalizzare processi incontrollabili che culminerebbero nella destabilizzazione dell’intera Africa . Tutte le parti interessate responsabili devono quindi fare del loro meglio per evitare che ciò accada.

*Andrew Korybko è un analista politico americano con sede a Mosca, specializzato nella relazione tra la strategia statunitense in Afro-Eurasia, la visione globale

Fonte: Global Research

Traduzione: Luciano Lago