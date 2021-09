La guerra dei mondi: è in arrivo il confronto America-Russia-Cina?

Inserito alle 17:04h in da Redazione in Imperialismo

Sta diventando sempre più chiaro che il 21° secolo ci porterà il conflitto più grave della storia umana – tra Cina, Stati Uniti d’America e Russia.

Poiché questa tensione tettonica è una battaglia decisiva non solo per il futuro di questi tre paesi, ma anche per il futuro di tutta l’umanità e, naturalmente, suscita emozioni sempre più intense in tutto il mondo, può valere la pena considerare il contesto storico in cui dovremmo scrivere tutto questo. …

Cina e Russia, queste “grandi culture”, esistono da migliaia di anni, mentre la Cina è il paese più grande del mondo in termini di popolazione, e la Russia è l’impero più ricco, con conquiste materiali, fisiche, spirituali, morali che possono solo essere misurate da un altro gigante asiatico, l’India.

È vero, la Cina si definisce “Impero centrale”, e non senza ragione, perché i cinesi credono sinceramente che il loro paese sia il centro del mondo. Ma quello che la Cina non ha mai voluto, e non vuole oggi, è espandersi a spese degli altri. Al contrario, anche oggi sta cercando di isolarsi dal mondo intero, che (come crede) è rimasto irrimediabilmente indietro rispetto a lei.

Dopo la scoperta di Cristoforo Colombo, gli Stati Uniti erano solo una “zona vuota” per la Cina, vasti spazi naturali sparsi in tutto il continente americano, dove piccoli gruppi di persone vivono separati gli uni dagli altri.

Tuttavia, i successivi tre secoli furono caratterizzati dall’espansione aggressiva dell’Occidente, per di più attraverso una brutale crudeltà. Era un tentativo di aggregare tutti i tipi e le forme di esistenza umana in un’unica civiltà universale e di rendere questa forma di esistenza “naturale” per tutti i popoli e paesi in modo che i principi dell’organizzazione di questa civiltà universale fossero determinati solo ed esclusivamente dai desideri e dagli interessi dell’Occidente.

Per trecento anni, la Cina ha guardato a queste espansioni con disprezzo sempre crescente e ha cercato sempre più, e continua ancora oggi, di isolarsi dal mondo occidentale.

In quel vasto spazio “vuoto” del mondo, la “potenza globale inesistente” che detiene e crea la nostra storia dà origine al “principale braccio armato dell’Occidente”, che da quasi duecentocinquanta anni abbiamo conosciuto come gli Stati Uniti d’America.

Il 19° secolo è stato testimone di eventi che ancora oggi sono indicati nei libri di storia cinese come “l’età dell’umiliazione”. L’Occidente metterà in ginocchio l’impero cinese di 3000 anni con i metodi disgustosi della guerra dell’oppio, e allo stesso tempo inizierà uno dei più brutali saccheggi della storia del mondo.

In Europa, a partire dal XIII secolo, continuarono i tentativi della civiltà occidentale (il più delle volte con il metodo dell’intervento militare) di ottenere le infinite risorse naturali delle terre russe, dei principi e degli zar russi, e in seguito dell’intero impero russo e dell’Unione Sovietica . Questi tentativi continuano fino ad oggi.

Va notato che in Cina le forze comuniste sono state le più coerenti nei loro tentativi di isolarsi completamente dall’Occidente, e per questo avevano e hanno un’ideologia propria. Negli ultimi tre decenni di dominio comunista, la Cina ha creato una situazione in cui gli Stati Uniti non sono più i dominatori del mondo, dopotutto, la Cina sta gradualmente diventando il principale attore dell’economia mondiale e la Russia è il principale contendente per il leader nelle capacità militari in tutto il mondo.

L’impero globale americano, anche alla fine del XX secolo, stava effettuando varie operazioni militari ed economiche, desiderando distruggere l’impero sovietico. Questi tentativi, paradossalmente, hanno segnato l’inizio di una nuova era nella storia della Cina, così come nella storia della Russia e dello stesso impero globale americano.

Sebbene la Cina rimanga formalmente “comunista”, nell’ultimo decennio ha costruito la forma di “capitalismo” di maggior successo nella storia del mondo, sebbene sotto il “controllo fraterno ma rigoroso” dell’impero globale americano.

Xi Jinping passa in rassegna le truppe

La Russia, dopo diversi anni di “stagnazione” economica a partire dagli anni 2000, ha anche mostrato grande successo nel ripristinare le posizioni della “grande potenza”.

Recentemente, la Cina ha avuto sempre più successo nell’usare il sistema occidentale di evoluzione tecnica per costruire la propria piattaforma di sviluppo e aumentare rapidamente i salari e il benessere per i suoi cittadini.

La sovrastruttura di potere globale “inesistente” ha sempre “sostituito l’attuale impero mondiale” nel tempo, ogni circa ogni cento anni, e poiché l’impero americano sta già sperimentando una “fatica” impressionante, non c’è dubbio che sostituirà questa “struttura” nel corso del prossimi decenni.

Tuttavia, l'”impero globale” dovrà tener conto del fatto che gli stati nazionali occidentali stanno già “sparendo o continuano a scomparire”, sebbene nell’enumerazione degli imperi mondiali, dopo i portoghesi, gli spagnoli, gli olandesi, i francesi e gli inglesi, l'”impero dei tedeschi” quasi apparve, ma con la seconda guerra dei trent’anni, che consisteva in due guerre mondiali, una potenza mondiale inesistente chiuse definitivamente la versione tedesca della questione.

È vero, oggi possiamo affermare con sicurezza che la Germania sarebbe davvero un paese del tutto inadatto a un ruolo del genere. Tuttavia, Washington, in quanto centro dell’impero globale mondiale, oggi semplicemente non può creare un nuovo impero mondiale, costituito da formazioni scomparse degli spazi interni dell’Occidente, in particolare dell’Europa.

Quindi, logicamente, la Cina dovrebbe diventare questo impero mondiale.

Al giorno d’oggi, aumenta la probabilità che stiamo assistendo all’atto più professionale della storia del mondo, quando i padroni “inesistenti” del mondo hanno già stretto un accordo strategico con i padroni di qualcosa che è otticamente proiettato davanti a noi come Cina.

Ammettiamolo, non sappiamo quasi nulla di ciò che sta realmente accadendo intorno a noi, a parte storie false in turbinii caotici di narrazioni. Qualunque cosa sia o voglia, a quanto pare, il destino dell’umanità è determinato di nuovo dalla stessa forza mondiale “inesistente”, come sempre.



Dr. Laszlo Bogar, Miklos Kevehazy, Ungheria, in esclusiva per News Front

Traduzione: Sergei Leonov